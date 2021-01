Lotteria Italia 2021, biglietti vincenti seconda categoria/ I 20 premi in palio

Siamo sinceri, non tutti possono vincere il premio numero 1 della Lotteria Italia da 5 milioni di euro, ma non per questo la speranza è perduta: con i premi di seconda categoria, ad esempio, il “cambiamento” dell’esistenza non è assicurato ma di certo ricevere un gruzzolo in aiuto dopo il peggior anno economico e sociale da 50 anni a questa parte male non fa. Ma quanti sono e quanto valgono i premi di seconda categoria?

Come ribadito anche quest’anno dal comunicato dell’Agenzia Dogane e Monopoli, sarà il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita a prendersi cura poco prima della diretta tv dei “Soliti Ignoti” (dove avverrà l’estrazione dei primi 5 premi di prima categoria) di stabilire quanti e quali premi della seconda e terza categoria saranno validi per l’estrazione Lotteria Italia del nuovo anno appena cominciato. Tradizionalmente, l’importo viene stabilito in base al ricavato delle vendite che si concluderanno esattamente nel giorno dell’estrazione finale, ovvero oggi 6 gennaio: due anni fa vi furono 20 premi da 50mila euro per la seconda categoria mentre lo scorso anno, a sorpresa, la categoria vide raddoppiare ogni singolo tagliando a 100mila euro di vincita ciascuno.

BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA

A differenza dei premi di prima categoria, che saranno annunciati in diretta televisiva nel corso della trasmissione “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, quelli di seconda categoria saranno visionabili in fondo alla pagina subito dopo la fine dell’estrazione ma l’elenco totale sarà presente anche sul sito ufficiale della Lotteria Italia e in Gazzetta Ufficiale oltre che tramite l’app My Lotteries gratuita per dispositivi Android e iOS. Lo scorso anno fu il Centro-Nord a fare incetta di premi, tanto tra la prima quanto nella seconda categoria: ben 4 premi andarono a Roma, solo 3 in Campania tra Napoli e Salerno, mentre il Piemonte giocò la parte ancora “grossa” con diversi premi da 100mila euro dopo il già massimo tagliando da 5 milioni di euro vinto nel centro dell’ex Capitale d’Italia. Ecco qui di seguito le vincite – non tutte riscosse, come spesso accade per i premi di categoria inferiore – della Lotteria Italia del 6 gennaio 2020: C497235 ROMA; L064678 CASTELLARANO (RE); E237293 ROMA; E235721 ROMA; N221621 MOLFETTA (BA); F409216 SALERNO (SA); D133481 PAVIA (PV); E346697 TORINO DI SANGRO (CH); P431020 PALO DEL COLLE (BA); P412570 LAVIS (TN); M059274 RICCIONE (RN); L288423 TORINO; E468061 FRASCATI (RM); A473573 TORTONA (AL); M160464 TRIESTE (TS); P475690 ROMA; N065499 NAPOLI; M003332 SALERNO; A351631 PARMA; E323839 PISCINA (TO).



