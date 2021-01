Lotteria Italia 2021, biglietti vincenti terza categoria/ Premi in palio e valore

Si possono davvero considerare premi “inferiori” quelli di seconda o terza categoria alla Lotteria Italia 2021? Guardandoli in “confronto” al primo premio da 5 milioni di euro ok, possiamo anche concordare che non impattino così tanto nella quotidianità economica delle persone. Ma se si osservano da sé stanti allora quei 20-25 mila euro “cadauno” potrebbero sì non essere il peggior viatico in un 2021 che procede da un terribile anno appena passato: rispetto agli anni passati, manca ancora la decisione del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita in merito alla quantità e valore dei premi di terza categoria.

Nel 2019 furono 150 per 25mila euro ciascuno, mentre lo scorso anno l’Agenzia decise per 180 premi da 20mila euro ciascuno: l’importo viene stabilito in base al ricavato delle vendite che si concluderanno esattamente nel giorno dell’estrazione finale, ovvero oggi 6 gennaio. I premi di terza categoria – a differenza dei primi 5 che saranno estratti direttamente durante la trasmissione di Rai 1 “I Soliti Ignoti” – saranno visionabili in fondo alla pagina subito dopo la fine dell’estrazione ma l’elenco totale sarà presente anche sul sito ufficiale della Lotteria Italia e in Gazzetta Ufficiale oltre che tramite l’app My Lotteries gratuita per dispositivi Android e iOS

BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA

Nell’ultima edizione gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 540mila euro, divisi in 22 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno e da uno di seconda categoria da 100mila euro: non solo, oltre alle vincite principali, sono rimasti di fatto non reclamati anche 14 premi giornalieri messi in palio nel corso della trasmissione “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, per un totale di 140mila euro. In attesa delle nuove estrazioni della Lotteria Italia 2021, 12 mesi fa furono esattamente le Regioni Emilia Romagna, Lazio e Lombardia ad ottenere il maggior numero di successi nella categoria “terza” dell’estrazione serale: 24 biglietti vincenti emiliani, di cui 8 a Bologna, mentre a Roma e Milano furono commerciati i tagliandi più “diffusi” della terza categoria. Si ricorda che ci sono 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).



