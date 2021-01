Lotteria Italia 2021: diretta estrazione/ Caccia ai 5 milioni del biglietto vincente

Il grande giorno della Lotteria Italia 2021 è arrivato. Oggi è in programma, infatti, l’estrazione finale in cui verranno annunciati i biglietti vincenti di prima categoria, con il primo che vale ben 5 milioni di euro. Nel corso della diretta della trasmissione Rai “Soliti Ignoti” conosceremo i codici fortunati, che ovviamente vi riporteremo subito per agevolarvi nei momenti concitati dell’estrazione. Questo è però innegabilmente un appuntamento diverso dagli altri, perché arriva in un momento delicato per il nostro Paese, alle prese con la pandemia Covid. Questa, peraltro, si è riflettuta pesantemente anche nelle vendite dei biglietti. Infatti, il bilancio della Lotteria Italia 2021 fa registrare un forte calo. Secondo quanto riportato da Agipronews, che cita fonti dell’industria del gaming, i biglietti venduti potrebbero raggiungere alla fine quota 4,7 milioni, che corrisponde al dato più basso degli ultimi quarant’anni. L’incasso, dunque, dovrebbe essere pari a 23,5 milioni di euro. Se questi numeri della Lotteria Italia 2021 venissero confermati oggi, mercoledì 6 gennaio, allora ci troveremmo di fronte ad un calo del 30% rispetto all’edizione dell’anno scorso.

DIRETTA ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2021: CROLLO VENDITE BIGLIETTI

L’anno scorso, infatti, furono venduti 6,7 milioni di biglietti per un incasso che raggiunse 34 milioni di euro. Un calo quello di Lotteria Italia 2021 che comunque era per certi versi previsto, considerando vari aspetti. Dalla crisi economica alle restrizioni delle attività commerciali, passando per le limitazioni agli spostamenti degli ultimi mesi. Tutto ciò ha condizionato fortemente le vendite, oltre che nella rete distributiva delle tabaccherie, soprattutto nelle stazioni ferroviarie, in aeroporti e autogrill, quei luoghi “tradizionali” per Lotteria Italia, luoghi dove ha grande “appeal”. Le limitazioni agli spostamenti hanno influito sulla vendita “itinerante” dei biglietti della Lotteria Italia 2021. Molti italiani, infatti, acquistano i biglietti durante gli spostamenti per le festività natalizie. Ma come sappiamo sono state vissute in zona arancione e rossa, con divieto di spostamenti tra regioni. Ci sono comunque milioni almeno 4,7 milioni di biglietti in ballo per l’estrazione di oggi di Lotteria Italia 2021 con premi che sono in grado di cambiare la vita dei fortunati vincitori, soprattutto in un momento difficile come questo. E allora i possessori non devono fare altro che seguire la diretta dell’estrazione finale.



