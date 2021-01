Lotteria Italia 2021 e Soliti Ignoti, biglietti vincenti/ Premi giornalieri e codici

Già circolano i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021. Si conferma anche quest’anno il binomio tra Lotteria Italia e il programma “Soliti Ignoti”. Chi ha acquistato un biglietto per partecipare all’estrazione del 6 gennaio 2021 ha avuto un’altra chance, cioè quella di vincere i premi giornalieri messi a disposizione con la trasmissione condotta da Amadeus. La modalità non è cambiata rispetto agli anni scorsi. Sul biglietto è stata predisposta ancora una volta la sezione dedicata appunto ai “Soliti Ignoti”. Presente in particolare la scritta “Gratta qui”, che cela un codice univoco di dieci cifre. Chi ha optato, invece, per l’acquisto di un biglietto digitale, quindi online, ha trovato il codice in chiaro sotto il logo del programma o nel promemoria di gioco. I premi giornalieri di “Soliti Ignoti” in abbinamento con Lotteria Italia 2021 sono stati assegnati dal 5 ottobre fino al 25 dicembre 2020, giorno di Natale. Dal 5 ottobre all’11 dicembre sono stati distribuiti premi giornalieri da 10mila euro, dal 21 al 25 dicembre invece 5 del valore di 20mila euro.

LOTTERIA ITALIA 2021 BIGLIETTI VINCENTI, PREMI GIORNALIERI “SOLITI IGNOTI”

Con Lotteria Italia 2021 e “Soliti Ignoti” sono stati quindi assegnati 168mila euro dal 5 ottobre al 25 dicembre. Se volete controllare numero biglietto, codice, data puntata e importo vinto, siete nel posto giusto. In fondo alla pagina abbiamo predisposto il riepilogo pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diviso per settimane con il relativo comunicato ufficiale. Vi ricordiamo, però, che sul sito di Lottomatica Italia, nella sezione dedicata alla Lotteria, è disponibile l’opzione “verifica la vincita”. Se avete inviato il codice per partecipare all’estrazione di uno dei premi giornalieri comunicati durante “Soliti Ignoti” condotto da Amadeus, allora non dovete fare altro che inserire serie e numero del biglietto all’interno dei campi riportati per scoprire in maniera ancor più rapida se il vostro tagliando è tra quelli vincenti. Poi dovrete seguire la nuova puntata della trasmissione per la diretta dell’estrazione finale con il primo premio di 5 milioni di euro in palio.

