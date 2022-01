Lotteria Italia 2022, biglietti vincenti prima categoria/ Primo premio da 5 milioni

I cinque biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2022 saranno presto svelati: come avvenuto nelle recenti edizioni del concorso, l’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il diretto controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione, nel corso della diretta tv Rai 1 “Soliti Ignoti – il Ritorno”. C’è tanta attesa di conoscere quali saranno le regioni del Belpaese più amate dalla Dea Bendata, soprattutto quando ci apprestiamo a chiudere il secondo anno pandemico (febbraio 2022, ndr), che per tante famiglie italiane è stato foriero di preoccupazioni e ristrettezze in ambito economico e occupazionale.

Lotteria Italia 2022, terza categoria/ Biglietti vincenti, premi in palio e importo

Fra i tanti cittadini che hanno acquistato i tagliandi, tuttavia, si celando 5 premi di prima categoria che non potranno che risollevare le sorti finanziarie dei loro possessori. Manca ancora la decisione finale del Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle lotterie ad estrazione, ma normalmente il montepremi per le vincite di prima categoria è così ripartito: oltre al primo premio da 5 milioni di euro, gli altri premi vedono 2,5 milioni di euro per il secondo premio, 1,5 milioni per il terzo premio, 1 milione per il quarto premio e 500mila euro per il quinto premio.

Lotteria Italia 2022, seconda categoria/ Biglietti vincenti e importo premi in palio

LOTTERIA ITALIA 2022: DIRETTA TV SOLITI IGNOTI – PREMI SECONDA E TERZA CATEGORIA – PREMI GIORNALIERI – REGOLAMENTO – COM’È FATTO BIGLIETTO

BIGLIETTI VINCENTI PRIMA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2021

Per ingannare il tempo, mentre aspettiamo di conoscere quali siano i biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2022, facciamo un salto a ritroso nel tempo e riavvolgiamo il nastro sino al 2021, sostanzialmente a un anno fa, scoprendo a chi furono assegnati i primi cinque premi messi in palio. Il vincitore assoluto della Lotteria fu il biglietto E 409084, venduto a Pesaro, nelle Marche. Successivamente, nell’ordine, gli altri premi andarono al biglietto G 162904, che fu acquistato a Prizzi (Palermo), e al tagliando A 066635 (venduto a Gallicano nel Lazio).

LOTTERIA ITALIA 2022, DIRETTA ESTRAZIONE/ Oggi biglietto vincente: 165 vincite totali

Un clima di gioia e di pura e genuina euforia si respirò anche in Campania, dove il biglietto D 114310, ceduto ad Altavilla Irpina (Avellino) fu il quarto ad essere scelto dalla Buona Sorte. Chiuse la graduatoria il quinto e ultimo biglietto di prima fascia vincente, che venne acquistato a Cavarzere, in provincia di Venezia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA