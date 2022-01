Lotteria Italia 2022 biglietti vincenti/ Soliti Ignoti lista codici premi giornalieri

LOTTERIA ITALIA 2022, BIGLIETTI GIORNALIERI VINCENTI-SOLITI IGNOTI: 710MILA EURO!

Lotteria Italia 2022 ha distribuito ben 61 premi giornalieri da 10mila euro dall’11 ottobre al 10 dicembre e 5 premi giornalieri del valore di 20mila euro dal 20 al 24 dicembre 2021. Questo grazie all’abbinamento con il programma “Soliti Ignoti – Il ritorno“. In totale, dunque, sono stati distribuiti 710 mila euro ai fortunati giocatori che hanno preso parte a questo “gioco nel gioco”. Partecipare a questa estrazione è stato facile: dopo aver scoperto il codice da 10 cifre sotto la scritta “Gratta qui” del biglietto cartaceo o quello in chiaro se il biglietto è acquistato online, i giocatori hanno inviato il codice chiamando il numero 894444 o scrivendolo via sms al numero 4770770.

Ma è stata disponibile anche l’opzione online. Coloro in possesso del biglietto Lotteria Italia 2022- Soliti ignoti, relativo al codice estratto, hanno quindi avuto la possibilità di vincere uno dei premi giornalieri previsti dal regolamento della Lotteria Italia 2022. Cosa fare in caso di vittoria? Per il pagamento del premio basta presentare solo il biglietto relativo ai premi giornalieri comunicati in tv; se è stato acquistato online, va presentato il promemoria di gioco.

COME RITIRARE PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2022-SOLITI IGNOTI

Se si è in possesso di un biglietto cartaceo vincente per i premi giornalieri Lotteria Italia 2021 “Soliti Ignoti – Il ritorno“, questo – integro e originale – va presentato o fatto pervenire, ma in quest’ultimo caso a rischio del possessore, all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma, che rilascerà apposita ricevuta. Altrimenti si può consegnare il biglietto Lotteria Italia 2022-Soliti ignoti presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo che provvede al ritiro del tagliando e a inoltrarlo all’Ufficio Premi di Lotteria Nazionali, rilasciando la ricevuta al giocatore. In ogni caso vanno comunicati generalità, indirizzo e modalità di pagamento tra assegno circolare da riscuotere presso qualunque sportello Intesa Sanpaolo o accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.

Se invece il biglietto della Lotteria Italia 2022-Soliti ignoti è online la richiesta va fatta solo dal titolare del conto gioco presso una filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotteria Nazionali, presentando come documentazione stampa del promemoria di gioco, che si può recuperare dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco; documento d’identità e codice fiscale; codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, su cui accreditare la vincita. In alternativa si può chiedere di accreditarla con assegno circolare.

IL BOLLETTINO ADM SUI PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2022-SOLITI IGNOTI

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA SOLITI-IGNOTI: DA 11 OTTOBRE 2021 A 24 DICEMBRE 2021

Serie Biglietto Venduto a Importo Premio Data puntata Codice Trasmissione 1 AA 010534 ONLINE 10.000,00 11/10/2021 8604962146 2 D 009471 ROMA 10.000,00 12/10/2021 6869204092 3 C 111862 MAGLIE (LE) 10.000,00 13/10/2021 3429529237 4 A 107296 REGGIO CALABRIA 10.000,00 14/10/2021 3795572837 5 A 169489 SPOLETO (PG) 10.000,00 15/10/2021 9226501382 6 C 003730 MILANO 10.000,00 16/10/2021 2316891167 7 AA 242432 ONLINE 10.000,00 17/10/2021 6162068278 8 E 233496 MONTECHIARUGOLO (PR) 10.000,00 18/10/2021 8406213285 9 AA 313108 ONLINE 10.000,00 19/10/2021 4729667626 10 F 216032 ALESSANDRIA 10.000,00 20/10/2021 4916319596 11 D 165083 CIRIE’ (TO) 10.000,00 21/10/2021 6034695711 12 C 143857 BARI 10.000,00 22/10/2021 2838948896 13 D 218741 RIGNANO FLAMINIO (RM) 10.000,00 23/10/2021 2264235497 14 A 234160 BITONTO (BA) 10.000,00 24/10/2021 8188675562 15 B 195292 TORINO 10.000,00 25/10/2021 6543258342 16 D 246122 SASSARI 10.000,00 26/10/2021 2965045193 17 D 128537 POTENZA 10.000,00 27/10/2021 8238423563 18 E 133762 BRESCIA 10.000,00 28/10/2021 7285872546 19 F 211438 COGLIATE (MB) 10.000,00 29/10/2021 4581093495 20 E 245020 TOCCO DA CASAURIA (PE) 10.000,00 30/10/2021 8183128756 21 C 274460 POMEZIA (RM) 10.000,00 31/10/2021 6440935866 22 F 159064 TORINO 10.000,00 01/11/2021 8443621143 23 D 002486 ROMA 10.000,00 02/11/2021 4382559741 24 F 256748 TREVIGLIO (BG) 10.000,00 03/11/2021 2399136227 25 C 255277 NAPOLI 10.000,00 04/11/2021 4702871315 26 D 286697 FIRENZE 10.000,00 05/11/2021 4075703922 27 D 139759 MODICA (RG) 10.000,00 06/11/2021 8407441907 28 C 135752 PIETRA LIGURE (SV) 10.000,00 07/11/2021 8536787166 29 C 377545 PITIGLIANO (GR) 10.000,00 08/11/2021 5539717337 30 D 235263 MILANO 10.000,00 09/11/2021 8563069342 31 C 221422 MILANO 10.000,00 10/11/2021 7608564422 32 D 180571 CATANIA 10.000,00 11/11/2021 7782657543 33 D 385183 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 10.000,00 12/11/2021 6766254583 34 B 230759 TORRE ANNUNZIATA (NA) 10.000,00 13/11/2021 2845249227 35 F 242979 GRUGLIASCO (TO) 10.000,00 14/11/2021 2597637254 36 E 001421 ROMA 10.000,00 15/11/2021 2860489936 37 C 249741 STRADELLA (PV) 10.000,00 16/11/2021 6841382298 38 B 391642 POLLENA TROCCHIA (NA) 10.000,00 17/11/2021 1235701698 39 D 270625 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 18/11/2021 4712239604 40 F 187438 TODI (PG) 10.000,00 19/11/2021 4201715586 41 F 043361 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 10.000,00 20/11/2021 6398098661 42 F 426270 ABANO TERME (PD) 10.000,00 21/11/2021 8852424123 43 B 111865 GAETA (LT) 10.000,00 22/11/2021 8967124126 44 B 164113 SASSUOLO (MO) 10.000,00 23/11/2021 8829376443 45 E 181576 CUGLIERI (OR) 10.000,00 24/11/2021 6072965563 46 E 399610 RIMINI 10.000,00 25/11/2021 8308758474 47 B 124635 RIANO (RM) 10.000,00 26/11/2021 2744086238 48 F 331438 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 27/11/2021 2931905343 49 D 169646 CAMPOBASSO 10.000,00 28/11/2021 2213471842 50 C 122981 TRIUGGIO (MB) 10.000,00 29/11/2021 7296513498 51 C 159803 RUSSI (RA) 10.000,00 30/11/2021 5289844541 52 C 149693 VERONA 10.000,00 01/12/2021 6626271093 53 E 374705 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 02/12/2021 8995747814 54 A 208382 MILANO 10.000,00 03/12/2021 6791368919 55 C 459784 SENIGALLIA (AN) 10.000,00 04/12/2021 6048180752 56 F 458248 NAPOLI 10.000,00 05/12/2021 8097765877 57 E 200178 MONTEROTONDO (RM) 10.000,00 06/12/2021 6079230212 58 B 042217 ROMA 10.000,00 07/12/2021 2483293701 59 A 049120 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 10.000,00 08/12/2021 3583861958 60 B 281757 PERUGIA 10.000,00 09/12/2021 2641013386 61 D 334624 VADENA (BZ) 10.000,00 10/12/2021 4726846377 62 E 003546 ROMA 20.000,00 20/12/2021 5630861218 63 N 380068 AFFI (VR) 20.000,00 21/12/2021 8344751339 64 Q 009390 TORTORETO (TE) 20.000,00 22/12/2021 8328974404 65 A 405316 GAGLIANICO (BI) 20.000,00 23/12/2021 6585298733 66 E 089421 MIGLIANICO (CH) 20.000,00 24/12/2021 8848865225

