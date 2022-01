Lotteria Italia 2022, diretta estrazione/ Oggi il biglietto vincente: 5 milioni

LOTTERIA ITALIA 2022: OGGI DIRETTA ESTRAZIONE FINALE

Per la Lotteria Italia 2022 e i suoi tanti appassionati il momento della verità sta per arrivare. Oggi è il grande giorno, quello dell’estrazione finale con l’annuncio del biglietto vincente da 5 milioni di euro e a seguire quelli dei premi di prima, seconda e terza categoria. I codici fortunati saranno resi noti durante la diretta tv dei “Soliti Ignoti“, il programma Rai condotto da Amadeus che accompagna da anni questo appuntamento. Lo seguiremo anche noi per accompagnarvi soprattutto nei momenti più concitati e delicati.

Lo è anche perché arriviamo da annate complesse a causa della pandemia Covid, quindi l’estrazione della Lotteria Italia 2022 di oggi 6 gennaio rappresenta per molti un’occasione di rinascita. Lo conferma il grande salto in avanti compiuto nell’acquisto dei biglietti, visto che c’è stato un aumento del 43% rispetto all’edizione 2021. Da un bilancio del 20 dicembre condotto da Agipronews è emerso che Lotteria Italia 2022 ha venduto 5,7 milioni di biglietti contro i 3,98 milioni della scorsa edizione, sempre alla stessa data.

ESTRAZIONE BIGLIETTI LOTTERIA ITALIA 2022: BOOM VENDITE

Il bilancio delle vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2022 è aumentato durante le feste natalizie, che per tradizione è un periodo molto “caldo” per chi vuole tentare la sorte con Lotteria Italia. Infatti, l’anno scorso in questa fase c’è stato un incremento del 15% e le vendite sono state chiuse con 4,6 milioni di tagliandi assegnati. Quindi, questa edizione si preannuncia particolarmente positiva. Possono esserci tante ragioni dietro questo boom di vendite in vista della diretta dell’estrazione della Lotteria Italia 2022.

Ad esempio, nella morsa della pandemia si può cercare la normalità anche nella tradizione e questo appuntamento è da sempre un rito. C’è chi ravvisa una sorta di “effetto specchio” dell’emergenza e delle limitazioni sociali, dunque le vendite sono il riflesso del dramma che si tramuta in questa caccia al tesoro. Lotteria Italia 2022 si conferma di fatto una metafora del biglietto che non è solo una sfida con la fortuna, ma può valere anche un viaggio verso la tanto agognata normalità. Occhi puntati, dunque, alla diretta dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2022 abbinata ai “Soliti Ignoti“.



