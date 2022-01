Lotteria Italia 2022 dove sono stati venduti biglietti vincenti/ Lazio regina vincite

Lazio regina dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2022. L’avevamo incoronata già per le vendite, ma questa regione si è rivelata pigliatutto anche per quanto riguarda i premi. Sono stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro. Decisivo è stato il contributo del primo premio da 5 milioni di euro che è stato vinto a Roma, dove è stato conquistato anche il quarto da 1,5 milioni di euro. Spicca il terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Ma sono stati vinti 5 premi di seconda categoria, ognuno da 100mila euro, e 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che quindi portano il montepremi complessivo a 9.460.000 euro.

Sul podio delle regioni più fortunate della Lotteria Italia 2022 c’è l’Emilia-Romagna, merito soprattutto del secondo premio da 2,5 milioni di euro ottenuto a Formigine, in provincia di Modena. Questo si somma agli 8 premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro. Al terzo posto la Sicilia per 1,18 milioni di euro, somma sostenuta dal milione di euro vinto a Trapani e i 9 premi di terza fascia.

LOTTERIA ITALIA 2022: LOMBARDIA FUORI DAL PODIO MA…

Resta fuori dal podio la Lombardia con 760mila euro, a seguire la Campania con 560mila euro e poi c’è la Puglia con 280mila euro. Come evidenziato dall’agenzia specializzata Agimeg, seguono Abruzzo con 220mila euro, Toscana con 200 mila euro, Veneto e Piemonte a quota 160 mila euro, Marche e Sardegna con 100 mila euro, Calabria con 60 mila euro, poi Friuli Venezia Giulia per 40 mila euro, Liguria con 20 mila euro, al pari di Umbria e Valle d’Aosta. Solo due premi da 20mila euro ciascuno sono stati vinti online. Un’edizione sfortunata quella della Lotteria Italia 2022 per chi ha tentato la fortuna tramite questo nuovo canale di vendita, che peraltro ha fatto registrare un calo rispetto all’anno scorso.

A proposito di delusioni, le uniche regioni che in questa edizione non sono andate a premi sono Basilicata, Molise e il Trentino Alto Adige. Ma Lombardia si è rifatta con i premi di terza categoria della Lotteria Italia 2022, nello specifico con 33 biglietti vincenti da 20mila euro a testa per un totale di 660mila euro. A seguire nella classifica dei premi di terza categoria il Lazio con 23 premi, per 460mila euro totali. In Campania i tagliandi vincenti da 20mila euro sono 16, invece in Toscana sono arrivati 10 premi di terza fascia.



