Lotteria Italia 2022, seconda categoria/ Biglietti vincenti e importo premi in palio

Il primo premio da 5 milioni di euro è il sogno per chi partecipa all’estrazione finale di Lotteria Italia 2022, ma non vanno trascurati i premi di seconda categoria. Con questi, infatti, la vita non viene stravolta come avverrebbe nel caso della vincita più ambita, ma si può ottenere una vincita che di sicuro può fare molto comodo in una fase così difficile dal punto di vista prima economico e poi sociale. Al momento non è possibile indicare a quanto ammontano i premi dei biglietti vincenti di seconda categoria di Lotteria Italia 2022 e quanti sono, per una ragione molto semplice.

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha confermato anche quest’anno che spetta al Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotteria ad estrazione differita occuparsi di stabilire tutto ciò. Questo vuol dire che poco prima della diretta tv dei “Soliti Ignoti“, programma che si occupa dell’estrazione dei primi 5 premi di prima categoria, viene diffuso un comunicato in cui si specificano quanti e quali sono i premi della seconda categoria di Lotteria Italia 2022 (e lo stesso vale per la terza categoria).

LOTTERIA ITALIA, PREMI SECONDA CATEGORIA 2021 E 2020

Possiamo comunque fare delle previsioni sui premi della seconda categoria di Lotteria Italia 2022, in virtù delle precedenti estrazioni. A tal proposito, è importante fare una premessa: l’importo viene stabilito in base a quanto si ricava dalle vendite dei biglietti, che per quest’ultima edizione hanno superato le aspettative, ma comunque si concludono nel giorno dell’estrazione finale, quindi oggi 6 gennaio 2022. Non c’è nulla di scontato, dunque, perché l’anno scorso furono estratti 25 biglietti vincenti di seconda categoria da 50 mila euro, mentre nel 2020 furono estratti 20 biglietti di seconda categoria vincenti da 100 mila euro l’uno.

I biglietti vincenti di seconda categoria, a differenza di quelli della prima, non saranno annunciati in diretta tv, ma visionabili in fondo alla pagina dopo l’estrazione. L’elenco completo comunque sarà pubblicato anche sul sito ufficiale di Lotteria Italia, quindi in Gazzetta Ufficiale, così come sull’app My Lotteries, gratuita e disponibile per i dispositivi iOS e Android. L’anno scorso fu il Lazio la regione più fortunata con i premi di seconda categoria: ben cinque e tutti venduti a Roma. A seguire il Piemonte con 4 premi, poi Campania, Emilia-Romagna e Sicilia con 3 premi a testa, quindi Abruzzo e Veneto con due, infine Liguria, Sardegna e Lombardia con un premio di seconda categoria.

