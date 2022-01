Lotteria Italia 2022, terza categoria/ Biglietti vincenti, premi in palio e importo

BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA, LOTTERIA ITALIA 2022: QUALE CONSOLAZIONE…

Tra i premi della Lotteria Italia 2022 più ambiti ci sono anche quelli di terza categoria. Guai a definirli di “consolazione”, perché parliamo di biglietti vincenti che possono regalare premi molto interessanti. Parliamo di premi grazie ai quali potrete realizzare un progetto accantonato a causa delle incertezze in cui ci ha portati questa pandemia, ma anche di sistemare situazioni economiche precarie. Di sicuro, rappresentano un modo per voltare pagina e guardare a questo nuovo anno con uno spirito diverso. Per ora non possiamo affermare con certezza quale sia l’importo, che solitamente oscilla dai 20 ai 25mila euro.

Regolamento Lotteria Italia 2022/ Estrazione e premi, biglietti vincenti e casi particolari

Ciò dipende dal fatto che a stabilire l’importo dei premi, tra cui quelli appunto dei biglietti vincenti di terza categoria, è il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, a cui spetta anche il compito di definire la quantità dei tagliandi fortunati. Ad esempio, l’Agenzia nel 2021 ha stabilito che dovessero essere estratti 100 biglietti da 25mila euro, l’anno prima 180 da 20mila euro sempre per la terza categoria.

Lotteria Italia 2022, diretta estrazione/ Oggi il biglietto vincente: 5 milioni

LOTTERIA ITALIA 2022, COME CONTROLLARE BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA

In attesa di conoscere quantità dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2022 e relativo importo, parte il conto alla rovescia per l’estrazione finale di oggi, 6 gennaio. In questa edizione le vendite dei biglietti sono andate benissimo, superando di gran lunga quelle dell’anno scorso, con i punti vendita che hanno quasi esaurito le scorte. Numeri importanti per la Lotteria nazionale più antica d’Italia, sostenuta fortemente dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dai Giochi numeri e Lotterie.

Lotteria Italia, dove vendono biglietti fortunati/ Boom vendite in Autogrill per 2022

In molti la chiamano ancora Lotteria Capodanno oppure della Befana o Lotteria Epifania, ma a prescindere dalla scelta, Lotteria Italia 2022 conferma di avere un fascino particolare sugli italiani. Questa sera, infatti, milioni di italiani resteranno incollati davanti alla tv per vedere l’estrazione dei biglietti vincenti di terza categoria, proprio come quelli di seconda, non saranno comunicati in diretta tv, ma li troverete qui in fondo alla pagina, oltre che ovviamente sul sito ufficiale di Lotteria Italia, quindi in Gazzetta Ufficiale, così come sull’app My Lotteries, gratuita e disponibile per i dispositivi iOS e Android.



© RIPRODUZIONE RISERVATA