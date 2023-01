Lotteria Italia 2023, biglietti vincenti prima categoria/ Numeri, codici e i 5 premi

I premi di prima categoria della Lotteria Italia 2023 sono tutti milionari, ma soprattutto sappiamo quali sono i cinque biglietti vincenti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, infatti, comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria, che però non sono ancora abbinati ai primi. Dunque, quel che si sa è che i possessori hanno vinto un premio di prima categoria, ma non sanno ancora quale. Poco male, visto che il primo premio è di 5 milioni di euro, il secondo di 2,5 milioni di euro, il terzo di 2 milioni di euro, il quarto di 1,5 milioni di euro e a chiudere il quinto di un milione di euro. Di seguito vi riportiamo i biglietti vincenti della prima categoria tra cui c’è il super vincitore della Lotteria Italia 2023:

LOTTERIA ITALIA 2023, SECONDA CATEGORIA BIGLIETTI VINCENTI/ 10 premi da 50mila euro

L 486158 venduto a ROMA

E 004737 venduto a ROMA

L 492408 venduto a PARMA

D 271862 venduto a BOLOGNA

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM)

QUALI SONO I PREMI DI PRIMA CATEGORIA DELLA LOTTERIA ITALIA 2023?

Prestissimo scopriremo quali sono i cinque biglietti vincenti della prima categoria della Lotteria Italia 2023. Come da tradizione, l’estrazione dei biglietti vincenti sarà effettuata pubblicamente durante la diretta della trasmissione di Rai 1 “I Soliti Ignoti“, in presenza del Comitato di controllo per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione. Presto, dunque, sarà anche l’ora di scoprire quali sono le regioni più fortunate d’Italia.

SOLITI IGNOTI, LOTTERIA ITALIA 2023/ Diretta e ospiti: entra il parente misterioso...

Ricordiamo che i premi della Lotteria Italia dipendono anche in larga parte della quantità di biglietti venduti complessivamente, ma in generale per quanto riguarda la prima categoria sono piuttosto ricchi! Non è ancora, pertanto, possibile definire con chiarezza quali saranno i premi di quest’anno, ma nel frattempo che attendiamo la decisione definitiva del Comitato, possiamo fare qualche previsione basandoci sui premi di prima categoria della Lotteria Italia dello scorso anno. Il primo premio, lo scorso anno, consisteva in 5 milioni di euro, mentre il secondo era pari a 2,5 milioni. Il terzo premio della Lotteria italiana del 2022, invece, consisteva in un ricco bottino da 2 milioni, il quarto era di 1,5 milioni ed, infine, il quinto premio consisteva in 1 milione di euro.

Vincitore Lotteria Italia 2023: chi è/ Numero biglietto vincente da 5 milioni di euro

LOTTERIA ITALIA E PRIMA CATEGORIA: PREMI DEL 2022

Mentre, insomma, attendiamo che i premi della prima categoria della Lotteria Italia 2023 vengono definiti, scoprendo poi anche quali saranno estratti e in che regioni d’Italia la Dea Bendata ha deciso di porre la sua mano quest’anno, recuperiamo gli esiti delle scorse estrazioni. Riavvolgiamo, dunque, il tempo per arrivare a gennaio 2022, quando venne fatta la precedente estrazione della prima categoria della Lotteria più apprezzata dagli italiani.

Lo scorso anno vinse il premio assoluto il biglietto T18060, localizzato a Roma. Sempre a Roma, inoltre, venne vinto anche il quarto premio della prima categoria della Lotteria Italia, con il biglietto N330633. Il secondo premio, invece, lo scorso anno fu assegnato al giocatore di Formigine con il biglietto P297147. Terzo premio assegnato, invece, a Magliano Sabina con il biglietto E263508, mentre il quinto premio della prima categoria della Lotteria Italia fu vinto da Trapani con il biglietto D137599.

© RIPRODUZIONE RISERVATA