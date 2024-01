CHI È VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2024/ Biglietto vincente da 5 milioni: caccia al fortunato!

Si rincorre una sola domanda in questa attesa che accompagna l’estrazione della Lotteria Italia 2024: chi è il vincitore? La puntata speciale di Affari tuoi abbinata alla lotteria è iniziata e il gioco sta proseguendo. Per scoprire dove è stato venduto il biglietto vincente, che vale 5 milioni di euro, ma soprattutto chi è il fortunato vincitore, bisognerà attendere la seconda parte della serata. Del resto, l’estrazione e il gioco sono intrecciati. Un’attesa condivisa anche dai rivenditori, perché a quelli presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro.

Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia 2024/ Diretta: Mario e sua sorella Rosa vincono 10mila euro!

“I premi non sono assolutamente tassati e sono al netto di qualsiasi imposta“, ha sottolineato nell’edizione di ieri del Tg1 Mario Lollobrigida, direttore giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio ha mostrato anche i dati sui premi non riscossi: l’anno scorso non vennero ritirati 18 premi sui 195 messi in palio, quindi quasi il 10% e nelle casse dello Stato sono rimasti 420mila euro dei 16 milioni di euro assegnati. Nelle ultime 5 edizioni non stati ritirati premi per 3 milioni di euro totali. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024/ Vincitore e biglietto vincente: pronti i 5 pacchi dorati

LOTTERIA ITALIA 2024: DIRETTA ESTRAZIONE – SPECIALE AFFARI TUOI – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA – TERZA CATEGORIA

VINCITORE DELLA LOTTERIA 2024: GRANDE ATTESA…

Mancano ormai poche ore e presto sapremo chi è il vincitore Lotteria Italia 2024 che potrà vedere sul conto in banca 5 milioni di euro in più. La diretta dell’estrazione potrà essere seguita live su Rai 1, nel corso del programma “Affari Tuoi” condotto da Amadeus, ma come di consueto potranno essere scoperti il vincitore del primo premio e tutti i vincitori degli altri anche su questo sito, ilSussidiario.net. Riporteremo infatti, come al solito, la matrice vincente del biglietto fortunato e poi la città in cui è stato venduto. Dunque, qualsiasi informazione sul vincitore verrà riportata in questo articolo. In attesa di sapere di più sul giocatore baciato dalla fortuna in questo 6 gennaio 2024, andiamo a scoprire come è andata l’anno scorso.

Lotteria Italia 2024: biglietti vincenti terza categoria/ Importo vincite premi ed elenco tagliandi

Lo scorso anno il biglietto del vincitore Lotteria Italia è stato il numero D271862. Il tagliando è stato venduto dall’esercizio commerciale della signora Giuditta Pini, situato nella zona est di Bologna. Contattata da Agipronews, la signora tabaccaia aveva dichiarato: “Siamo caduti dalle nuvole e stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti. Spero che il vincitore della Lotteria Italia 2023 venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme. Spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita”.

I FORTUNATI VINCITORI DELLA LOTTERIA ITALIA DELL’ANNO SCORSO

Il vincitore Lotteria Italia 2023 è di Bologna. Chi ha acquistato invece gli altri tagliandi vincenti? Come sappiamo, il secondo premio è stato comprato all’Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, a Roma: “A dirci che eravamo la ricevitoria dove è stato vinto il secondo premio (biglietto L486158) è stata una cliente. Un altro cliente ci ha detto di aver comprato i due tagliandi successivi a quello vincente qua fuori, quindi è probabile che abbia fatto così anche il vincitore. In questa edizione abbiamo venduto circa 1500 biglietti”, aveva raccontato ad Agipronews il secondo posto di questa Lotteria Italia.

Per quanto riguarda gli altri premi oltre a quello del vincitore Lotteria Italia invece? Il terzo, da 2 milioni di euro, era stato comprato a Fonte Nuova (Roma) presso il bar pasticceria “Vitelli” di via Palombarese 370. Il quarto era invece arrivato sempre nella Capitale, nell’edicola di piazza Giovine Italia: in questo caso la vittoria è stata da 1.5 milioni di euro. Il quinto premio della Lotteria Italia 2023 (1 milione di euro) era stato invece comprato a Parma. Chi saranno, invece, i vincitori della Lotteria Italia 2024 quest’anno e in particolare il vincitore del premio più ambito? Lo scopriremo a brevissimo: appuntamento su Rai 1 e alla nostra diretta testuale per scoprire chi ha vinto i prestigiosi premi nel 2024!











© RIPRODUZIONE RISERVATA