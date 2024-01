Lotteria Italia 2024: dove vendono i biglietti fortunati/ Autogrill hanno primato assoluto, ma le stazioni…

LOTTERIA ITALIA 2024, FORTUNA VIAGGIA IN AUTOGRILL E IN TRENO?

L’attesissima Lotteria Italia 2024 è ormai prossima all’annuncio dei fortunati vincitori che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti migliori, dietro ai quali si nasconde un premio da 5 milioni di euro! Ogni anno questo concorso risulta essere tra i più partecipati tra tutti quelli che ogni giorno si susseguono e il 2023 ha segnato anche la sua “ripresa” con una crescita delle vendite di biglietti pari al 10% rispetto a quelli venduti nel 2022 (in calo del 5% rispetto al 2021). Basta osservare l’andamento delle vendite complessive per l’edizione 2023 per riscontrare la sensazione degli esercenti. In molti ritengono che la fortuna possa viaggiare in treno, infatti i tabaccai delle grandi stazioni, in particolare a Roma, segnalano che nel 2023 le vendite dei biglietti per la Lotteria Italia 2024 sono triplicate. Pendolari diretti in città e molti turisti.

Regolamento Lotteria Italia 2024/ Estrazione biglietti vincenti: come giocare, premi e casi particolari

Chiunque fosse ancora in procinto di acquistare i biglietti per partecipare alla Lotteria Italia 2024, sperando ovviamente che siano fortunati, potrebbe chiedersi dove trovarli. Sul sito del gioco viene spiegato che il principale canale di vendita sono le numerosissimi rivenditori autorizzati, che includono bar, ricevitorie Lotto, aree di servizio autostradali, tabaccherie ed edicole, al costo di appena 5 euro. Tuttavia, i biglietti fortunati della Lotteria Italia 2024 possono anche essere acquistati telematicamente, tramite il sito web dei rivenditori (Sisal, Lottomatica, Snai..), una volta creato un conto di gioco. Infine, l’ultima canale è rappresentato dall’app MyLotteries, che permette di scommettere su qualsiasi gioco si tenga sul suolo italiano, previa creazione di un account.

Biglietto Lotteria Italia 2024, cartaceo e digitale/ Come è fatto e dove trovare il numero di serie

DOVE TROVARE I BIGLIETTI FORTUNATI DELLA LOTTERIA ITALIA 2024

Tuttavia, più che un elenco di rivenditori per i biglietti della Lotteria Italia 2024, molti potrebbero chiedersi se esiste un luogo in particolare in cui sono stati staccati più biglietti fortunati, ovvero vincenti. Una domanda, certamente, scaramantica, ma che concretamente potrebbe guidare qualche fortunatissimo giocatore verso il suo premio da 5 milioni di euro, o anche uno qualsiasi degli altri disponibili, tutti ricchissimi!

Secondo quanto riporta il sito Agipronews, la maggior parte dei biglietti fortunati della Lotteria Italia 2024 sono stati comprati nelle stazioni di sosta autostradali, specialmente della catena “Autogrill”. Infatti, spiega il sito, nel 2021 venne vinto nell’Autogrill sulla A1 all’altezza di Magliano Sabina venne staccato un biglietto che garantì all’acquirente un ricco premio di terza categoria. Similmente, sia nel 2017 che nel 2018 entrambi i biglietti fortunati da 5 milioni di euro della Lotteria Italia furono staccati in due differenti Autogrill, il primo ad Anagni e il secondo a Sala Consilina. Inoltre, anche lo scorso anno furono acquistati ben due biglietti di prima categoria in altrettanti Autogrill, uno da 2,5 milioni al Tiburtina Sud Oil, sulla tangenziale dell’A24 a Roma, e l’altro da 1 milione al San Martino Grill di Parma, sull’A1 Milano-Napoli.

LOTTERIA ITALIA 2023 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA/ 10 premi nel Torinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA