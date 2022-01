Lotteria Italia, dove vendono biglietti fortunati/ Boom vendite in Autogrill per 2022

DOVE VENSONO IL BIGLIETTO VINCENTE DELLA LOTTERIA ITALIA 2022? UN PÒ DI SCARAMANZIA…

Quando la scaramanzia entra in gioco tutto è possibile, anche pensare che ci siano dei luoghi dove vendono biglietti fortunati della Lotteria Italia 2022. Ma ciò non accade solo per quest’ultima estrazione. Si tratta di un fenomeno che si ripete anno dopo anno, consolidandosi proprio grazie alle estrazioni. Accade, ad esempio, soprattutto parlando della Lotteria Italia 2022, che negli ultimi anni si registrano delle vittorie negli Autogrill, con vere e proprie vincite milionarie nelle aree di servizio. Così magicamente si diffonde l’abitudine, ormai diventata tradizione, di acquistare i biglietti quando si viaggia in autostrada, magari durante viaggi e vacanze. Non vi è mai capitato di fermarvi in Autogrill e di pensare subito ad acquistare un biglietto della Lotteria Italia? Questo è quel che accade quando le statistiche si intrecciano alla superstizione.

Dobbiamo però prender atto del fatto che la fortuna si è davvero fermata spesso in autostrada. Grazie poi alla fine del lockdown e alla ripresa degli spostamenti in tutta Italia, sono raddoppiate le vendite in Autogrill, riconosciuta anche da Agipronews come una storica “tappa” fortunata di Lotteria Italia, una sorta di portafortuna degli italiani in viaggio.

LOTTERIA ITALIA 2022, FORTUNA IN AUTOGRILL? BOOM VENDITE…

Al 31 dicembre 2021 erano oltre 750mila i biglietti della Lotteria Italia 2022 venduti in Autogrill contro i 362mila tagliandi dell’anno prima. Quindi, è stata registrata una crescita addirittura del 107 per cento. Gli italiani nel 2021 hanno riassaporato la libertà di spostarsi senza limitazioni e ne hanno approfittato per acquistare soprattutto in Autogrill i biglietti della Lotteria Italia 2022. Agimeg fa notare che in Autogrill e stazioni di servizio vengono venduti circa il 12% dei biglietti totali (erano l’8% nella scorsa edizione). Non è un caso se si registra invece un calo del 27,5 per cento per quanto riguarda la vendita online dei tagliandi della Lotteria Italia 2022, che invece nel 2020 aveva fatto segnare un boom proprio a causa delle restrizioni.

La fortuna fa davvero tappa in Autogrill? Non è una “legge”, una consuetudine, ma è capitato spesso in occasione della Lotteria Italia. Nel 2018 fu vinto in Autogrill il primo premio da 5 milioni di euro: a esultare fu l’area di servizio di La Macchia Ovest di Anagni, in provincia di Frosinone, sull’A1 Roma-Napoli. Nel 2014, invece, furono vinti il quarto e quinto premio della Lotteria Italia in Autogrill, rispettivamente a L’Aquila e a Lucca, ma spesso capita di ottenere vincite anche per quanto riguarda i premi di seconda e terza categoria.



