Lotteria Italia, i biglietti di Ferno/ Selvaggia Lucarelli “impossibile tre vincenti”

Sospetti sull’estrazione finale della Lotteria Italia 2020. A esprimerli è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che sui social ha evidenziato il curioso caso di Ferno, il comune della provincia di Varese dove sono stati vinti ieri 60mila euro. Qui sono stati venduti tre biglietti vincenti per quanto riguarda la terza categoria. Una coincidenza, direte voi. Ma la stranezza sta nel fatto che questi tre biglietti siano quasi consecutivi. Sono quindi stati vinti tre premi da 20mila euro con biglietti con numeri di matrice così vicini da far pensare, ad esempio, un acquisto in serie. Per Selvaggia Lucarelli si tratta di una «stranezza» che è «statisticamente impossibile» su 6 milioni di biglietti venduti (6,7 per la precisione). Chi gioca di solito evita di prendere i biglietti con serie consecutive, ma non si esclude che il vincitore possa essere un’unica persona. E forse neppure del posto.

LOTTERIA ITALIA, BIGLIETTI DI FERNO “IMPOSSIBILE TRE VINCENTI QUASI CONSECUTIVI”

La possibilità che dietro questi tre biglietti ci sia un unico vincitore è alta, ad esempio, secondo Repubblica. La sequenza ravvicinata (P474343, P474346, P474348) fa pensare ad un colpo di fortuna da 60mila euro. Ma non è detto che sia uno dei quasi 17mila abitanti di Ferno, visto che nel territorio rientra il terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Malpensa. E quindi il fortunato vincitore o i fortunati potrebbero essere passeggeri in transito che si sono fermati in una delle edicole dello scalo lombardo per tentare la sorte. A proposito di fortuna, nella sera dell’Epifania ha toccato anche altri nella provincia di Varese: sono stati vinti premi da 20mila euro anche a Varese centro, Somma Lombardo e Gallarate. Ma è Ferno ad attirare l’attenzione tra dubbi e sospetti che ora serpeggiano sui social anche per via della dichiarazione di Selvaggia Lucarelli. Non siamo alla teoria del complotto ma…

Riguardo i biglietti estratti della Lotteria Italia permetto di segnalare la stranezza di tre premi estratti da 20 000 euro nello stesso blocchetto a Ferno (che può essere anche Malpensa). Credo che su 6 milioni di biglietti venduti sia statisticamente impossibile. pic.twitter.com/sdQMZpNBQV — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 7, 2020





