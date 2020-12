Lotteria scontrini, oggi via a procedure per codice/ Come ottenerlo: quattro passaggi

Cominciano oggi, martedì 1° dicembre 2020, le procedure per la lotteria degli scontrini. È finalmente possibile accedere sull’apposito sito messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane per registrarsi e ottenere così il “codice lotteria”, che viene abbinato al codice fiscale. È il codice da presentare in cassa ad ogni pagamento che si effettua con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni. La lotteria degli scontrini, rinviata diverse volte negli ultimi anni, prenderà poi il via il 1° gennaio 2021. La partecipazione è gratuita ed è caratterizzata da quattro fasi molto semplici. Bisogna innanzitutto accedere al portale e inserire il codice fiscale, poi bisogna accettare l’informativa sulla privacy e inserire il codice di sicurezza (capcha). Quindi si visualizza il codice in formato alfanumerico e a barre: potete salvarlo sul vostro smartphone o stampare il codice. Prima che venga generato, il sistema verifica in maniera automatica la validità del codice fiscale e dei dati del richiedente, segnalando eventuali errori.

LOTTERIA SCONTRINI: ESTRAZIONI, PREMI E CONTATTI

Non c’è nulla da temere in caso di smarrimento del codice per la lotteria degli scontrini, in quanto si potranno ottenere fino a 20 codici associabili al proprio codice fiscale usabili quindi alternativamente tra loro. È importante sapere che sono escluse operazioni di e-commerce: per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna effettuare l’acquisto rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. I premi per gli esercenti possono arrivare a 5 milioni di euro per l’estrazione annuale. Per quelle ordinarie sono previsti 15 premi settimanali da 25mila euro per l’acquirente, 5mila per l’esercente; 10 premi mensili da 100mila euro per chi acquista e 20mila per chi vende; un premio annuale da 5 milioni per l’acquirente e 1 milione per il venditore.

Attenzione ai contatti che fornite nell’area riservata del portale dedicato alla lotteria degli scontrini, perché sono quelli attraverso cui si viene informati in caso di vincita. I vincitori, infatti, vengono informati subito via sms, e-mail o instant messaging. Ma si riceve comunque anche una comunicazione formale tramite pec, se indicata, o una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene mandata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto. I premi vanno reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA