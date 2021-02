LOTTERIA SCONTRINI/ Spese escluse: benzina, farmacia, musei. Non insistete perché…

Ad una settimana dall’avvio, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le spese escluse dalla Lotteria degli scontrini. Si parte dalla pompa di benzina: vano sarà il tentativo di chiedere all’esercente di acquisire il codice poiché, si legge, per quanto riguarda l’importo speso dal benzinaio “non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria“. Nelle Faq viene precisato che, per le stesse motivazioni, neanche la ricevuta del parcheggio è utile alla causa. Identico trattamento riservato agli importi spesi per le spedizioni postali, i cui scontrini non solo eleggibili nella lotteria degli scontrini che, lo ricordiamo, garantisce ai partecipanti un biglietto virtuale per ogni euro speso con carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, FAQ: LE SPESE ESCLUSE

Quali sono gli altri scontrini che non possono partecipare alla Lotteria? Quelli relativi ai musei, cinema e teatri: anche per questi infatti non c’è obbligo di trasmissione dei corrispettivi. In molti si sono chiesti poi se gli scontrini rilasciati in farmacia fossero validi per la Lotteria: sulle Faq si legge che “nella fase di avvio, non puoi partecipare alla lotteria con scontrini rilasciati per acquisti per i quali è prevista una detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria“. Di fatto si deve scegliere tra il risparmio fiscale e la possibilità di tentare la sorte. Escluse anche le spese effettuate con i ticket restaurant e le altre tipologie di buoni pasto. Discorso a parte meritano le gift card: gli scontrini delle singole spese non sono ammessi alla lotteria, l’acquisto della card sì.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: LE ESTRAZIONI

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che “non è necessario conservare i tuoi scontrini né per partecipare alla lotteria né per riscuoterne i premi: per partecipare ti basta avere il codice lotteria e pagare cashless, per riscuotere i premi devi dar prova di aver effettuato il pagamento senza utilizzare contanti e puoi presentare l’estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici. Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento cashless“. Rispetto alle estrazioni, da giovedì 11 marzo avranno inizio quelle legate agli acquisti di febbraio: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. A partire da giugno invece si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. Ad inizio del 2022 è prevista invece la prima estrazione annuale con premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di un milione per l’esercente.



