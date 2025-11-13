Lotto, Superenalotto, Simbolotto, 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi, 13 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Si è quasi conclusa questa serata di giovedì che ci ha portato alla scoperta delle 181esime combinazioni vincenti di quest’anno dei concorsi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto, assoluti protagonisti di questa giornata di fortunate estrazioni e – ovviamente – portatori di ricchissimi premi che auguriamo a tutti voi cari lettori di essere riusciti a vincere!

Naturalmente, come sempre, noi restiamo qui con le dita incrociate per tutti voi che ci leggete e visto che non vogliamo trattenervi, vi accompagniamo già alla scoperta dei numeri vincenti di oggi di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 181 del 13/11/2025 Combinazione Vincente 7 – 73 – 90 – 54 – 9 – 17 Numero Jolly 89 SuperStar 3

Estrazione 10eLotto n° 181 del 13/11/2025 Numeri Estratti 02 – 08 – 14 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25 – 32 – 35 – 40 – 41 – 46 – 57 – 60 – 65 – 69 – 71 – 78 – 87 Numero Oro 32 Doppio Oro 32 – 65 Extra 03 – 04 – 13 – 16 – 27 – 28 – 34 – 49 – 53 – 54 – 55 – 59 – 62 – 83 – 85

Estrazioni del Lotto n° 181 del 13/11/2025 Ruota Numeri Estratti BARI 32 – 65 – 71 – 85 – 34 CAGLIARI 57 – 35 – 60 – 27 – 59 FIRENZE 25 – 69 – 54 – 55 – 03 GENOVA 02 – 18 – 53 – 83 – 79 MILANO 19 – 02 – 60 – 13 – 83 NAPOLI 87 – 35 – 78 – 04 – 69 PALERMO 46 – 40 – 55 – 25 – 71 ROMA 14 – 23 – 28 – 62 – 01 TORINO 78 – 08 – 04 – 03 – 63 VENEZIA 41 – 17 – 16 – 49 – 42 NAZIONALE 83 – 08 – 03 – 67 – 86

Simbolotto Simboli Festa (20), Prigione (44), Uccello (35), Fagioli (10), Amo (23)

Sono già passati 180 concorsi da quando abbiamo aperto ufficialmente questo 2025 e con l’anno che ormai sta volgendo al suo termine (manca, d’altronde, appena poco più di un mese e mezzo!) la fortuna non si arresta e proprio questa sera toccherà quota 181 con i nuovi appuntamenti dedicati al Lotto, al Superenalotto, al 10eLotto e – naturalmente – al Simbolotto, tutti con le rispettive estrazioni che dalle otto alle nove ci consegneranno (letteralmente!) una valanga di numeri vincenti!

Numeri vincenti – quasi non serve neppure precisarlo, ovviamente – con i quali potreste riuscire ad aggiudicarvi tantissimi ricchi premi, in alcuni casi addirittura milionari e utili per cambiare completamente la vostra vita: è certamente il caso del Superenalotto che vanta sempre il premio più alto tra i quattro “colleghi”, pari oggi a 77,1 milioni di euro con una cifra che è quasi la più alta di questo intero anno!

Decisamente meno milionari – ma comunque tali – potrebbero essere anche il Lotto e il 10eLotto che secondo le rispettive tabelle dei premi potrebbero arrivare fino a 5 milioni, tre in più del massimo che il Simbolotto può raggiungere: bottini, tuttavia, che fino ad ora nella storia dei tre giochi non si sonno mai visti, ma ci sono state occasioni in cui i due concorsi prettamente lottiferi – non quello con i simboli – hanno superato l’impressionante soglia dei 2 milioni di euro!

