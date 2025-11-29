Lotto, Simbolotto, Superenalotto, 10eLotto estrazione dei numeri vincenti di oggi, 29 novembre 2025, tra jackpot e premi milionari

Si è concluso il viaggio tra le estrazioni di oggi, iniziato con il Superenalotto, proseguito con il Lotto e conclusosi con Simbolotto e 10eLotto. Abbiamo raccolto in diretta tutti i numeri vincenti e le combinazioni fortunate, per permettervi di controllare subito le giocate. Tuttavia, è sempre importante ricordare di procedere con prudenza: le distrazioni possono giocare brutti scherzi, e un errore nella verifica potrebbe costarvi caro…

Per avere la certezza assoluta dei risultati, oltre alle ricevitorie tradizionali, vi consigliamo di affidarvi ai canali ufficiali, come i siti dei giochi o l’app My Lotteries, che garantiscono un responso sicuro. In questo modo, chi ha tentato la fortuna oggi può godersi il brivido dell’estrazione senza rischi…

Superenalotto – Estrazione n. 191 del 29/11/2025 Combinazione Vincente 29 – 69 – 16 – 8 – 61 – 65 Numero Jolly 17 SuperStar 85

10eLotto – Estrazione n. 191 del 29/11/2025 Númeri estratti 12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40 – 51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 – 81 Extra 2 – 4 – 10 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 42 – 46 – 48 – 49 – 58 – 75 – 87

Lotto – Estrazioni n. 191 del 29/11/2025 Ruota Numeri Bari 72 – 81 – 38 – 87 – 2 Cagliari 30 – 26 – 42 – 46 – 27 Firenze 51 – 25 – 29 – 48 – 58 Genova 71 – 28 – 26 – 10 – 7 Milano 52 – 21 – 20 – 51 – 77 Napoli 36 – 23 – 42 – 34 – 2 Palermo 90 – 80 – 87 – 30 – 43 Roma 78 – 40 – 75 – 20 – 44 Torino 12 – 61 – 4 – 21 – 25 Venezia 62 – 22 – 49 – 46 – 72 Nazionale 45 – 23 – 58 – 10 – 62

Simbolotto Simboli 4 Maiale, 9 Culla, 3 Gatta, 21 Lupo, 15 Ragazzo

Stiamo per seguirele estrazioni di Lotto, Simbolotto, 10eLotto e Superenalotto, pronti a raccogliere tutti i numeri vincenti e le combinazioni fortunate non appena saranno disponibili. I giocatori alla caccia di riferimenti immediati e aggiornati sono nel posto giusto, perché potrete confrontare rapidamente le vostre schedine con i risultati ufficiali.

Ogni concorso sarà monitorato passo dopo passo: dalle 11 ruote del Lotto ai 5 simboli del Simbolotto, senza dimenticare la combinazione del 10eLotto con i Numeri Oro e Doppio Oro, fino alla sestina del Superenalotto con Jolly e Superstar. Pur garantendo tempestività e precisione da parte nostra, consigliamo sempre di effettuare un’ulteriore verifica attraverso i canali ufficiali, dal sito di Adm a Lottomatica, passando per le applicazioni dedicate.

Questi strumenti assicurano la totale certezza in caso di vincite in uno di questi giochi, da quello che mette in ballo le ruote a quello che punta sui simboli, passando dalle combinazioni e dalla sestina che può valere il Jackpot…