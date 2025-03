Giunti alle ore 20:00 possiamo finalmente scoprire assieme a tutti voi carissimi ed affezionati lettori i numeri vincenti di oggi – venerdì 21 marzo 2025 – di Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto, come sempre protagonisti del loro terzo appuntamento settimanale (nonché 46esimo annuale) sempre pieno di ricchissimi premi ad attendere chi riuscirà ad aggiudicarseli: proprio parlando di premi, vi ricordiamo al volo – prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi – che solamente ieri è stato vinto il jackpot del Superenalotto, tanto che oggi il suo valore ammonta alla comunque ottima cifra di 8,8 milioni di euro!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 21 Marzo 2025

Augurandovi un ultimissimo buona fortuna, vi lasciamo subito al ricontrollo delle vostre schedine di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto con i numeri vincenti appena annunciati!

Estrazioni del 21/03/2025

Superenalotto n. 46 Combinazione Vincente 65 – 49 – 48 – 15 – 7 – 80 Numero Jolly 67 Superstar 39

Lotto n. 46 Ruota Numeri BARI 53 – 28 – 34 – 46 – 70 CAGLIARI 10 – 66 – 13 – 43 – 15 FIRENZE 28 – 10 – 89 – 23 – 02 GENOVA 67 – 59 – 19 – 83 – 17 MILANO 46 – 53 – 84 – 10 – 57 NAPOLI 50 – 59 – 38 – 19 – 57 PALERMO 56 – 60 – 61 – 18 – 24 ROMA 11 – 69 – 62 – 16 – 54 TORINO 89 – 50 – 22 – 63 – 49 VENEZIA 75 – 87 – 39 – 38 – 27 NAZIONALE 09 – 31 – 75 – 67 – 32

10eLotto n. 46 Numeri 10 – 11 – 13 – 19 – 28 – 34 – 38 – 46 – 50 – 53 – 56 – 59 – 60 – 66 – 67 – 69 – 75 – 84 – 87 – 89 Numero Oro 53 Doppio Oro 53 – 28 Extra 02 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 39 – 43 – 57 – 61 – 62 – 63 – 70 – 83

EuroJackpot n. 24 Combinazione Vincente 8 – 12 – 14 – 16 – 9 Euronumeri 6 – 12 Siamo giunti finalmente all’ultimo giorno di un’altra lunga settimana lavorativa e con lo scoccare delle ore 20:00 possiamo dedicarci ad un altro appuntamento con Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto che tutti assieme compongono il poker di concorsi ‘perfetti’ tra ricchi premi, jackpot milionari ed addirittura – ovviamente quello basato sui simboli – anche giochi del tutto gratuiti: quello odierno è il 46esimo concorso dell’anno con tutti e quattro i giochi, ma ovviamente come ogni altra settimana domani potremo sempre misurarci con l’ultima estrazione e sperare – nel caso non succeda già oggi – di mettere le mani su qualche bottino!

Prima di entrare nel vivo dei sorteggi che partiranno come sempre dal Lotto e dal 10eLotto, vi ricordiamo che dal lato del Simbolotto per ora persiste la ruota di Firenze come protagonista; mentre per quanto riguarda il Superenalotto dopo l’incredibile vincita da 88,2 milioni di ieri, il jackpot è tornato ai minimi storici con un valore che oggi ammonta a 8,8 milioni di euro!

