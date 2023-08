LOTTO E 10eLOTTO, NUMERi VINCENTI/ Estrazione di oggi, mercoledì 16 agosto 2023

LOTTO E 10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Finalmente anche oggi, mercoledì 16 agosto, è arrivata l’ora di conoscere il risultato delle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali, che ha poi subito lasciato spazio all’estrazione del 10 numeri vincenti per il secondo gioco, chiudendo ufficialmente la serata dei concorsi. Ora, invece, si apre la fase, attesa ed apprezzata, della verifica delle vincite, che potrebbe rendere queste ore fortunatissime per qualche giocatore!

Per saperlo, però, è necessario porre la massima attenzione nel ricontrollo delle giocate, che può essere effettuato in diversi modi. Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidario.net, si potrebbe ricorrere anche al sito ufficiale dei due giochi, oppure all’applicazione dedicata MyLotteries ed ovviamente alle tantissime ricevitorie Sisal sul territorio italiano. Augurandovi le migliori fortune, vi lasciamo subito ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 103 del 16/08/2023

1 – 2 – 10 – 13 – 14 – 17 – 19 – 24 – 25 – 27 – 34 – 35 – 37 – 41 – 46 – 49 – 53 – 60 – 77 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 1

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 1 – 86

Extra: 22 – 31 – 33 – 39 – 40 – 42 – 43 – 44 – 58 – 63 – 68 – 71 – 78 – 80 – 81

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 103 del 16/08/2023 BARI 1 86 60 58 41 CAGLIARI 35 46 24 40 39 FIRENZE 34 27 42 78 81 GENOVA 53 13 22 58 73 MILANO 2 17 37 33 5 NAPOLI 37 19 27 86 65 PALERMO 25 41 43 80 63 ROMA 77 41 14 71 87 TORINO 49 14 31 63 75 VENEZIA 10 46 68 44 33 NAZIONALE 5 35 21 31 27

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 AGOSTO 2023

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 agosto, in via del tutto eccezionale per via del Ferragosto, si terrà la prima estrazione settimanale di Lotto e 10eLotto. Quella del Superenalotto, per chi se la fosse persa, si è tenuta lunedì 13 e tornerà solamente domani, assieme agli altri due giochi, per regalare ben tre estrazioni consecutive, dato che si ripeterà anche venerdì, a sostegno della ricostruzione dell’Emilia-Romagna, e sabato.

Come di consueto, anche oggi sarà necessario attendere la sera per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, e nell’attesa potremmo recuperare le statistiche sui numeri maggiormente in ritardo nelle ultime estrazioni. Partendo dal Lotto, per il quale non sono ancora stati diffusi i dati sulle ultime vittorie più alte, c’è da segnalare che dopo l’estrazione di sabato 12 agosto il numero 76 su Milano ha ceduto, dopo bel 127 assenze, la sua prima posizione di ritardatario al 77 su Palermo, assente ad 109 estrazioni. Lo seguono, poi, il 28 su Cagliari (106 assenze), il 12 su Roma (101 estrazioni), il 75 su Roma (97) e il 37 su Cagliari con le sue 95 assenze.

Passando, invece, al 10eLotto, che accompagna come sempre il Lotto, la classifica sui ritardatari è, ovviamente, composta ad 10 numeri. Il più assente è il 64, che manca da 20 estrazioni, seguito dal 9 e dal 63 che hanno accumulato 14 assenze. Proseguendo la top 10, invece, troviamo il 90 e il 68, a pari merito con 13 assenze, seguiti dal 57 che non è comparso per 12 volte e dal 30 con le sue 11 estrazioni mancate. Completano la classifica, infine, il 65, il 58 e il 21, che non compaiono tutti e tre da 9 giorni consecutivi.

COME INVESTIRE LE VINCITE DI LOTTO E 10ELOTTO

Tutto, insomma, è pronto per le estrazioni di oggi del Lotto e del 10eLotto, che mettono in palio premi che possono essere veramente molto ricchi! Infatti, molti giocatori fantasticando si trovano a pensare a cosa farebbero, un giorno, mettendo le mani su uno di quei ricchi premi. Oltre a pensare alle proprie esigenze, il nostro consiglio è sempre quello di utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto. Per fare un esempio, partendo dalla piattaforma KickStarter, si potrebbe scegliere il TAUR II, un monopattino elettrico. Disegnato per garantire la massima sicurezza in un design bello e poco appariscente, garantisce un’autonomia da record, toccando i 44 km di distanza con una sola ricarica. Inoltre, bastano appena 2 ore di ricarica per portarlo dallo 0 al 100, ad un costo stimato in bolletta di appena 20 centesimi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO DI OGGI

Davanti ai tanti numeri necessari per piazzare una scommessa nel Lotto e nel 10eLotto, qualche giocatore potrebbe trovarsi a fare i conti con una certa indecisione. Per sua fortuna, però, il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana potrebbe correre in suo aiuto, traducendo i sogni, i racconti ed anche le notizie in numeri utili. Per fare un esempio, prendiamo la notizia di lunedì dell’eruzione dell’Etna, il famoso e spettacolare vulcano che si trova alle porte di Catania, in Sicilia. Da questa notizia si potrebbe, certamente, ricavare il 78, che rappresenta il vulcano, ma anche il 44 per l’eruzione. Similmente, il 69 rappresenta la cenere, mentre il 36 il fumo.











