LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 14 gennaio 2020: le quote

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO, JACKPOT A 61,5 MILIONI!

Un’altra estrazione del Superenalotto va in archivio, un’altra senza il tanto ambito “6”. Nessuno infatti nel primo appuntamento della settimana è riuscito a indovinare i numeri vincenti, di conseguenza l’assalto alla sestina fortunata va rimandato a giovedì. In quell’occasione, tra l’altro, sarà in palio un montepremi ancor più ricco. Visto che infatti l’assalto del 14 gennaio 2020 è andato a vuoto, il Jackpot sale a quota 61,5 milioni. Ma focalizziamoci sulle quote, perché ci sono tre schedine fortunate per quanto riguarda il “5”, ognuna delle quali frutta una vincita di 62mila euro. A festeggiare sono Corridonia, in provincia di Macerata, Rovolon (Padova) e Lavagna (Genova). Invece il 4 frutta una vincita di 213,99 euro. Interessante è anche la quota relativa al 4 stella, visto che il fortunato vincitore può mettere le mani su 21mila euro. Il 3 stella da 1.706,00 euro premia invece 123 giocate. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che sono stati svelati questa sera dai Monopoli di Stato. E’ il momento di correre a controllare i propri biglietti e di capire se qualcuno di voi lettori ha centrato il bersaglio grosso. Quale? Il jackpot del Superenalotto ovviamente, quello che può cambiar la vita di una intera comunità. Certo non arrivasse, Lotto e 10eLotto possono offrire belle soddisfazioni e risolvere anche qualche problema economico. Dal canto nostro vi facciamo i migliori auguri e vi ricordiamo di giocare sempre responsabilmente e di controllare sempre in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°6 del 14/01/2020

2 – 5 – 11 – 14 – 25 – 26 – 32 – 41 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 57 – 58 – 68 – 76 – 81 – 86 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 57

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 57 – 52

Ultima estrazione Superenalotto n. 6 del 14/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

6 9 68 32 85 1

NUMERO JOLLY

79

SUPERSTAR

62

Lotto, estrazione n°6 del 14/01/2020 BARI 57 52 48 26 31 CAGLIARI 5 32 2 72 78 FIRENZE 25 88 11 70 35 GENOVA 54 68 2 86 40 MILANO 14 50 25 47 43 NAPOLI 81 46 41 50 66 PALERMO 86 58 64 50 46 ROMA 11 26 28 69 44 TORINO 48 76 88 72 13 VENEZIA 58 25 87 68 78 NAZIONALE 41 64 75 88 31

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 6/2019. Prima estrazione della settimana per il Lotto e 10eLotto e tutti gli appassionati che sfideranno la fortuna questa sera. Il nuovo concorso ci rivelerà fra pochissimo i numeri estratti e i premi regalati ai più fortunati. Intanto possiamo occupare al meglio il tempo a disposizione rivedendo la classifica delle vincite precedenti. Agipro News mette l’accento sul 10eLotto e il premio da 100 mila euro centrato a Milano con un 9 Doppio Oro. Dalla capitale della moda a quella italiana, seconda posizione per Roma e i 40 mila euro imbroccati grazie ad un 9, mentre in terza base troviamo Cortina d’Ampezzo con un bottino da 20 mila euro registrato con un 5 Doppio Oro. Le vincite annuali ammontano invece a 134,4 milioni di euro. Per quanto riguarda i tesoretti realizzati con il Lotto, in prima posizione troviamo Bologna con una giocata su Venezia che ha premiato un fortunello con un terno e tre ambi. Il premio è di 23.750 euro, mentre 23 mila euro finiscono a Palermo, al secondo posto della Top 5. Si unisce anche Orbetello (GR) con 20 mila euro, mentre in provincia di Pavia, ad Arena Po, è stato indovinato un ambo secco su Cagliari del valore di 15 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot da 60,4 milioni di euro per il concorso del SuperEnalotto di oggi: continua a crescere il valore del montepremi più alto del gioco della Sisal e tutti gli appassionati non vedono l’ora di poter centrare la sestina vincente. Prima di lanciarci nell’estrazione di stasera, rivediamo la statistica ufficiale e scopriamo insieme quali vincite sono state imbroccate nell’appuntamento dello scorso sabato. In testa il 4+ da oltre 34 mila euro realizzato da sette giocatori, contro otto fortunelli che si portano a casa quasi 29 mila euro grazie al 5. Il premio del 3+, pari a 2.961 euro, è associato invece a 136 biglietti vincenti, mentre il 4 premia 685 partecipanti con 340,97 euro a testa. Scende di qualche punto il 3, del valore di 29,61 euro, con 23.758 vincitori, mentre il 2 viaggia in alta quota con un tesoretto da 6,26 euro. Gli appassionati che hanno indovinato la quota sono in tutto 348.669. Concludiamo la classifica con le tre quote a premio fisso del SuperStar, capitanati come sempre dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 1.679, mentre saliamo a 10.642 per i giocatori che grazie all’1+ hanno realizzato 10 euro in premio ciascuno. In ultima battuta lo 0+ da 5 euro, destinato a 24.137 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto pronto ad aprire i battenti di un nuovo concorso: il Jackpot verrà centrato da qualcuno dei giocatori più fortunati? La domanda del momento riguarda proprio il premio più alto del gioco della Sisal e non solo chi sarà il fortunello a portarsi a casa un tesoretto sempre più ricco, ma anche quale progetto tenere in considerazione per la prima spesa. La nostra Rubrica sa che alcuni dei giocatori stanno valutando molteplici idee e che forse non hanno ancora preso una decisione. La proposta che vi facciamo oggi riguarda come sempre una delle iniziative lanciate su KickStarter e che questa volta si concentra sugli utenti Apple. La iKlips è infatti un dispositivo certificato dalla Mela, una flashdrive che grazie alla connessione USB-C permette di scaricare e caricare dati in tutta sicurezza. In questo modo gli utenti non dovranno più avere con sè laptop o pc desktop, ma potranno gestire tutto tramite il melafonino. iKlips si può collegare grazie allo spinotto Lightning a tutti gli smartphone del noto brand, iPhone 11 incluso, oppure ai tablet della Apple, dal Pro Air fino al mini. La comoda porta USB di ultima generazione permette invece di collegare la flashdrive a telefoni Android, ai MacBook di nuova generazione oppure all’iPad Pro lanciato nel 2018. 256 GB di disco portatile e un goal da quasi 18 mila euro già realizzato, anche se l’asta rimarrà attiva per accogliere nuovi contributi per altri 9 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti: questi gli ingredienti segreti della serata di ogni giocatore che oggi parteciperà al nuovo concorso. Abbiamo a disposizione ancora qualche ora prima di scoprire i numeri vincenti: ultima chiamata quindi per i ritardatari e gli indecisi, ancora a caccia di numeri da giocare. La nostra Rubrica nel frattempo ha già fatto i compiti a casa ed ha individuato una news per voi da analizzare con la lente d’ingrandimento della smorfia napoletana. Potremo scoprire così una combinazione in più da registrare con la nostra schedina, utile per chi vuole partecipare all’estrazione. Partiamo dalla notizia che ci parla di colloqui di lavoro, ubriachi e Polizia. Sembra che un uomo di Manchester si sia presentato in un Dipartimento di Polizia della città per sostenere un colloquio di lavoro, proponendosi come tecnico informatico. I due ufficiali preposti all’accoglienza dei candidati hanno notato subito lo stato alterato dello sconosciuto, ma hanno parlato con l’uomo per circa un’ora, portando a termine il colloquio. Dato che il pericolo era che avesse raggiunto la stazione in auto, i due agenti hanno informato i colleghi della stradale: dopo essere stato sottoposto allaprova del palloncino, gli è stata ritirata la patente e denunciato per guida in stato d’ebbrezza, oltre al pagamento di una multa da 235 sterline. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’ubriaco, 86, la Polizia, 53, la guida, 13, l’automobile, 46, e il colloquio, 16. Come Numero Oro scegliamo la denuncia, 32.



