LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 21 gennaio 2020: le quote

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

La sestina del Superenalotto è uscita e ora gli occhi sono tutti puntati sulle quote dell’estrazione. Il “6” è stato centrato? Se lo stanno chiedendo in molti, ma non abbiamo buone notizie da darvi in tal senso. Nessuno è riuscito a indovinare la sestina fortunata, di conseguenza il Jackpot può continuare a crescere in vista della prossima estrazione, quella di giovedì, quando saranno in palio 64,9 milioni. La prima estrazione della settimana del Superenalotto è stata comunque fortunata. La dea bendata è stata generosa, ad esempio, con coloro che hanno centrato il “5” da 46.501,15 euro. Sono quattro le schedine fortunate per quanto riguarda questa categoria. Ci sono poi ben sette giocate fortunate per quanto riguarda il “4 stella”, ognuna delle quali frutta un premio di 45.137,00 euro. Non è andata male neppure a coloro che hanno realizzato il “3 stella”, visto che vincono 3.234,00. In questo caso sono 95 le schedine fortunate del Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il proprio responso e ora tutto è pronto per capire se qualcuno di voi lettore ha raggiunto il traguardo tanto ambito del Jackpot del Superenalotto o almeno un bel terno secco al Lotto o la combinazione vincente del 10eLotto. L’emozione è tanta per l’epilogo di questi giochi così amati, e ora vedremo se per qualcuno questa emozione si condenserà in realtà. E allora le piccole raccomandazioni di giocare sempre responsabilmente e di controllare in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E ora in bocca al lupo a tutti, i numeri vincenti di Lotto 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°9 del 21/01/2020

5 – 13 – 16 – 18 – 29 – 32 – 35 – 41 – 42 – 46 – 52 – 54 – 59 – 60 – 63 – 69 – 71 – 72 – 75 – 83

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 29

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 29 – 60

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 9 del 21/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

53 46 75 32 6 70

NUMERO JOLLY

62

SUPERSTAR

9

Lotto, estrazione n°9 del 21/01/2020 BARI 29 60 75 26 59 CAGLIARI 63 32 18 33 9 FIRENZE 41 46 35 45 67 GENOVA 5 42 69 58 68 MILANO 71 75 68 19 69 NAPOLI 83 59 46 6 77 PALERMO 54 5 68 43 10 ROMA 72 16 25 36 20 TORINO 52 42 21 39 22 VENEZIA 13 54 20 4 28 NAZIONALE 46 58 10 6 70

CLICCA QUI PER L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano al centro del nostro consueto focus in vista dell’estrazione di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Quali sono allora i numeri che da più tempo sono usciti dal radar della Dea bendata? Per quanto riguarda il Lotto non c’è dubbio che l’osservato speciale sia ancora una volta il numero 22 sulla ruota di Palermo, latitante da ormai 157 turni e forse deciso a rompere il muro delle 200 assenze consecutive. Impallidiscono, dinanzi a questa performance, anche numeri come il 7 sulla ruota di Bari e il 38 su quella di Genova che, assenti rispettivamente da 123 e 111 concorsi, stanno facendo segnare a loro volta periodi di sparizione dagli estratti degni di “Chi l’ha visto?”. Per quanto riguarda il Superenalotto i ritardi sono decisamente inferiori: basti pensare che il leader di questa speciale graduatoria è il numero 69, con “soli” 76 ritardi consecutivi. Completano il podio i numeri 27 e 24, assenti rispettivamente da 71 e 64 turni. (Agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 9/2020. Il Lotto e 10eLotto aprono i battenti per un nuovo concorso: in arrivo i numeri vincenti di oggi e i premi per tutti i giocatori più fortunati. Com’è andato l’ultimo appuntamento? Grazie alla statistica ufficiale e i dati diffusi da Agipro News, possiamo conoscere il podio delle vincite in merito all’estrazione dello scorso sabato. In testa il 10eLotto, sempre più fortunato, che ha regalato ad un appassionato di Reggio Calabria la bellezza di 561 mila euro. Il tagliando vincente è associato ad un 8. In seconda posizione troviamo invece un 8 e un 9 registrati a Caltanissetta e Quarrata, in provincia di Potenza, che hanno premiato due fortunelli con 112 mila euro a testa. La vincita più alta del Lotto finisce invece a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta, dove un partecipante ha centrato quaterna, terno e ambo sulla ruota di Bari del valore di circa 65 mila euro. Segue il Veneto con Verona, dove è stato indovinato un premio da 40 mila euro. Infine Venezia con un bottino da 25 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot di nuovo in pista con il nuovo concorso del SuperEnalotto: il montepremi raggiunge i 63,8 milioni di euro in seguito all’assenza dello scorso sabato. La sestina vincente si fa attendere già da mesi, ma stasera uno dei fortunelli in gara potrebbe riuscire a portarsi a casa l’intero bottino. Le statistiche ufficiali intanto ci svelano le vincite maggiori registrate nel precedente appuntamento, dove troviamo il 5 in testa con oltre 114 mila euro e 2 vincitori. Assente invece il 4+, che lascia il posto al 3+ da 3.462 euro. I giocatori fortunati in questo caso sono 86, mentre saliamo a 497 per i tagliandi vincenti associati al 4, del valore di 468,58 euro. Prosegue il 3 con un bottino da 34,62 euro e 20.260 partecipanti, mentre il 2 regala 6,28 euro a 346.642 appassionati. Concludiamo la classifica con i tre numeri a premio fisso del SuperStar, a partire dal 2+ da 100 euro. I biglietti vincenti sono 1.558, mentre 12.603 vincitori si portano a casa 10 euro a testa grazie all’1+. In ultima posizione i 5 euro dello 0+, realizzati da 29.245 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ritornano protagonisti del concorso di questa sera: ultima chiamata per gli appassionati che desiderano portarsi a casa i ricchi bottini della Sisal. Non solo schedine da giocare, numeri su cui puntare, ma anche tante idee da tenere in mente nel momento della vincita: questi i pensieri di tutti i giocatori italiani, che non vedono l’ora di scoprire il risultato dell’estrazione di oggi. Anche la nostra Rubrica si è già attivata ed ha trovato per voi un progetto su KickStarter utile per spendere la prima fetta del proprio bottino. Parliamo di Platyball Elite & Ergo, un dispositivo utile soprattutto per gli amanti della fotografia. Si tratta infatti di testine treppiede che miglioreranno l’esperienza di esperti e fotografi amatoriali. Platyball permette di ruotare la fotocamera di 360°, blocca in modo sicuro il dispositivo sul supporto ed è possibile sbloccarlo con un semplice pulsante. Ideale sia per le foto diurne quanto per quelle notturne, questo particolare strumento è dotato anche di una livella che mostra sul display la centratura del soggetto. Sullo stesso schermo, sarà possibile attivare in 1 solo secondo la luminosità ideale per il proprio scatto. Il goal da circa 16 mila euro è stato invece già raggiunto nelle prime ore di apertura dell’asta, che rimarrà comunque attiva per altri 54 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti: una gustosa ricetta per tutti gli appassionati del gioco italiano, che anche oggi tenteranno di raggiungere le vette più alte della classifica grazie al nuovo concorso. Non tutti gli appassionati però hanno già le idee chiare su quali numeri giocare: compilare la schedina non è un compito da sottovalutare. Per questo la nostra Rubrica si occupa da tempo si suggerirvi una possibile combinazione, grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Scopriamo prima la news e poi i numeri associati! Parliamo di un 31enne della California particolarmente ossessionato da Britney Spears, la famosa cantante, tanto da aver deciso di assomigliarle il più possibile. Come? Con diversi interventi estetici che nell’arco di 14 anni gli sono costati più di 80 mila dollari. Bryan Ray sente di avere una particolare connessione con l’artista e di vederla così perfetta da voler essere come lei. Il primo intervento è stato effettuato quando aveva solo 17 anni, ma nel corso del tempo ha superato la soglia delle 90 operazioni. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’estetica, 66, la cantante, 45, l’operazione, 16, il cambiamento, 68, la chirurgia, 49. Come Numero Oro scegliamo invece il numero 17, come gli anni che aveva Bryan in occasione del suo primo intervento.



