LOTTO E SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti estrazioni di oggi 9 gennaio 2020: le quote

JACKPOT, LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Non si sblocca la situazione relativa al Superenalotto, con l’assalto al 6 fortunato che è andato a vuoto anche nell’estrazione di giovedì 9 gennaio 2020. Nessuno si è aggiudicato il jackpot, ricchissimo, né l’ambito 5+1. Si sono fatti registrare 6 vincitori con il 5 in schedina, che hanno portato a casa 30mila 617,92 euro ciascuno. A vincere con il 4 sono stati in 496, con un bottino individuale da 378m49 euro. I vincitori con 3 punti in schedina sono stati 20mila 512 e hanno vinto 27,49 euro per ciascuno, mentre in 336mila 128 hanno ottenuto un 2, vincendo 5,20 euro a testa. L’appuntamento col Superenalotto si rinnova a sabato 11 gennaio 2020 con il jackpot arrivato ormai a sfiorare i 60 milioni di euro per chi riuscirà a fare il colpaccio con il 6 in schedina. (agg. Di Fabio Belli)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono oramai noti ed è il momento di concretizzare i sogni di qualche fortunato. Chi sarà? Certo chi mettesse le mani sul Jackpot del Superenalotto difficilmente rinuncerà all’anonimato (anche se potremmo sentire in tutta Italia le grida di gioia), ma a prescindere da chi possa diventare supermilionario, il nostro augurio è che si ricordi sempre di color che gli stanno intorno e che sono meno fortunate di quanto lo sia lui. E la grande attesa sta per finire anche per il Lotto e il 10eLotto, che con i suoi premi può far decisamente migliorare la vita dei fortunati vincitori. E allora, a voi l’augurio di buona fortuna e le raccomandazioni di giocare sempre responsabilmente e di controllare in ogni caso il proprio tagliando anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°4 del 09/01/2020

6 – 7 – 16 – 17 – 24 – 30 – 40 – 44 – 50 – 51 – 53 – 60 – 61 – 65 – 70 – 73 – 81 – 83 – 88 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 60

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 60 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 4 del 09/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

5 54 55 14 66 78

NUMERO JOLLY

52

SUPERSTAR

45

Lotto, estrazione n°4 del 09/01/2020 BARI 60 50 61 26 8 CAGLIARI 83 81 30 32 85 FIRENZE 7 89 75 49 36 GENOVA 44 70 32 6 1 MILANO 73 88 81 45 52 NAPOLI 51 40 12 13 9 PALERMO 53 40 62 60 31 ROMA 65 16 3 45 34 TORINO 81 6 5 90 74 VENEZIA 24 17 23 42 39 NAZIONALE 34 24 45 61 6

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 9 GENNAIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 4/2019. Un nuovo concorso del Lotto e 10eLotto per tutti gli amici appassionati: questa sera i numeri vincenti ci sveleranno quali premi finiranno in tantissime città italiane. Bottini ricchi e magari più generosi del previsto, si spera, soprattutto alla luce della statistica legata allo scorso martedì. Secondo i dati rilevati da Agipro News, il Lotto ha conquistato il primo posto del podio grazie a più di 43 mila euro in premio regalati ad un fortunello di Biella. Un tesoretto realizzato tra l’altro con due giocate, del valore di 22.500 euro e di 121.250 euro. Quest’ultima tra l’altro è ad oggi la vincita più alta registrata nel 2020. In seconda posizione troviamo invece 73 mila euro indovinati da un partecipante della provincia di Potenza, di Laurenzana, mentre segue Sarzana, in provincia di La Spezia, con 23.750 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, la classifica vede al primo posto Majano, in provincia di Udine, con 40 mila euro totalizzati con un 8 Doppio Oro. Segue Paternò, in provincia di Catania, con 30 mila euro legati ad un 8 Oro,mentre Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso, regala 24.700 euro ad un fortunello che ha imbroccato un 3 Oro. Infine abbiamo più di 8 mila euro in premio indovinati grazie ad un 3 sempre nello stesso paesino. Il montepremi dell’ultimo concorso si aggira invece attorno ai 27,4 milioni di euro.

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano a farci compagnia anche oggi. Quale dei latitanti per eccellenza dei due concorsi deciderà di fare capolino tra gli estratti dopo una lunga astinenza? Di certo c’è che per la legge dei grandi numeri si avvicina il giorno in cui il numero 22 verrà estratto sulla ruota di Palermo. Sono infatti 152 i turni consecutivi senza che esso sia stato estratto: cifre da record che aumentano la voglia dei giocatori di puntare su questo numero. Alle sue spalle, benché abbia da molto tempo superato “quota 100”, rischia di sfigurare la performance del numero 7 sulla ruota di Bari, primula rossa da 118 concorsi. Chiude il podio dei ritardatari del Lotto il numero 38 sulla ruota di Genova, assente da 106 estrazioni. Per quanto riguarda il Superenalotto, il numero ritardatario che più si fa desiderare è il numero 69, in ritardo da 71 turni. Seguono i numeri 27 e 6, assenti all’appello rispettivamente da 66 e 65 turni di fila. (agg. di Dario D’Angelo)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto di oggi raggiuntge i 57,8 milioni di euro ed è pronto a sfidare tutti gli appassionati della Sisal nella nuova estrazione di stasera. L’appuntamento di oggi potrebbe premiare alcuni dei più fortunati con bottini generosi, soprattutto se consideriamo che lo scorso martedì le vincite hanno superato le aspettative. La classifica viene guidata dal 5 che supera gli 89 mila euro e premia due vincitori, mentre per il 4+ sono tre i giocatori ad aver centrato il premio da oltre 45 mila euro. 3.036 euro invece per il 3+, imbroccato da 94 tagliandi vincenti, mentre il 4 premia 403 appassionati con un tesoretto da 454,62 euro. Infine abbiamo il 3 da 30,36 euro, azzeccato da 18.117 fortunelli, e il 2 da 5,54 euro realizzato invece da 307.909 biglietti fortunati. Per la vincita del 2+, pari come sempre a 100 euro, i vincitori sono 1.644, contro i 10.487 che grazie all’1+ si portano a casa 10 euro a testa. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, che regala il suo bottino a 23.209 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per scendere in pista: la sestina vincente sarà fra i numeri estratti di questa sera o fra gli assenti del concorso di oggi? Abbiamo ancora poche ore di tempo a disposizione prima di scoprirlo, utili anche per individuare il progetto giusto su cui investire la prima fetta della nostra vincita. Come sempre la nostra Rubrica punta tutto su KickStarter e le idee delle tante aziende che ogni giorno decidono di rivolgersi alla piattaforma di croudfunding per raccogliere i fondi necessari. Oggi parliamo di Panfee V1 Pro, il primo dispositivo che unisce un misuratore laser ad un inclinometro digitale ed una livella. Leggero e compatto, è dotato anche di un comodo treppiedi da agganciare alla parte posteriore e un microfono integrato che legge in tempo reale le misure visualizzate sul display. Con l’aiuto di questo attrezzo, anche i principianti del fai-da-te potranno realizzare scale, installare decorazioni in modo preciso, finestre, tagliare il legno e persino calcolare lo spessore necessario per malte e rivestimenti per il muro. Il goal di oltre 11 mila euro è stato invece già raggiunto, ma l’asta rimarrà attiva ancora per altri 7 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo pronti per scoprire i numeri vincenti del Lotto e soprattutto quali premi verranno regalati dalla famosa lotteria italiana. Il concorso di oggi sta per iniziare e siamo ancora in tempo per pensare ai numeri da giocare. Fra ritardatari, giocatori last minute ed esperti in difficoltà, siamo sicuri che qualcuno dei giocatori e possibili vincitori si trova ancora in alto mare per capire quale combinazione giocare. Con l’aiuto della nostra Rubrica potreste avere una chance per non rimanere fuori dai giochi, soprattutto grazie al verdetto della smorfia napoletana che ci aiuterà ad interpretare una notizia scelta per voi. Parliamo di un orso ubriaco: è quanto avvenuto a Washington, in America, dove l’animale è riuscito ad eludere la sorveglianza del centro che lo ospita ed ha aperto un congelatore pieno di birre. Grazie alle poderose zampe è riuscito a stappare diverse bottiglie, per un totale di 36. A causa dell’alcool ingerito, l’orso è svenuto ed è crollato in un resort, dove è stato trovato da un’impiegata. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’orso, 54, l’ubriaco, 86, le birre, 5, la fuga, 80, e lo svenimento, 30. Come Numero Oro scegliamo invece la bottiglia, 14.



