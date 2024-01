Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 13 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Archiviata l’estrazione del Superenalotto, possiamo passare ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Poco fa è stato completato il viaggio tra le 11 ruote nazionali del primo gioco. I numeri da controllare non sono pochi, motivo per il quale vi suggeriamo di consultare, oltre al nostro sito, anche quello ufficiale dei giochi. I più tecnologici possono sfruttare l’esperienza di gioco in mobilità e sicurezza garantita dall’app My Lotteries per verificare se la giocata è vincente.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 13 gennaio 2024

Inoltre, consente di consultare in qualunque momento gli ultimi numeri estratti nella sezione archivio delle estrazioni e giocare online. C’è poi una novità: potete salvare gli scontrini in app per ricevere l’esito delle proprie giocate. Quando l’estrazione per cui avete giocato sarà completata, riceverete una notifica per controllare l’esito! Inoltre, le giocate saranno salvate nell’archivio per rigiocarle con facilità, anche online. Ora la parola ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, dopo aver scoperto la sestina fortunata del Superenalotto.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 12 gennaio 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 8 del 13/01/2024

5 – 12 – 13 – 21 – 35 – 37 – 45 – 46 – 52 – 54 – 58 – 64 – 66 – 68 – 69 – 74 – 75 – 85 – 88 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 37

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 37 – 66

Extra: 1 – 10 – 11 – 16 – 22 – 23 – 30 – 36 – 41 – 50 – 56 – 59 – 73 – 76 – 79

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 12 gennaio 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 8 del 13/01/2024 BARI 37 66 64 16 10 CAGLIARI 75 21 35 1 50 FIRENZE 88 12 30 23 54 GENOVA 85 54 11 36 83 MILANO 46 13 41 88 28 NAPOLI 5 58 16 21 6 PALERMO 66 68 22 79 44 ROMA 69 85 76 35 19 TORINO 74 52 69 56 21 VENEZIA 89 45 59 73 18 NAZIONALE 45 7 10 32 5

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

I numeri vincenti che portano al Jackpot del Superenalotto sono freschi di estrazione. Si è tenuta poco fa, infatti, prima del viaggio tra le ruote del Lotto e di scoprire le combinazioni fortunate del 10eLotto. L’attenzione, dunque, dei tantissimi giocatori è tutta focalizzata sulla sestina fortunata. Ed è davvero alta: lo dimostra la spesa nei giochi numerici a totalizzatore come Superenalotto, Win for Life o Eurojackpot che si è attestata a 1.042 milioni di euro, in aumento rispetto ai 688 milioni di euro registrati nel 2021, secondo quanto evidenziato dal Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La regione al primo posto per spesa è la Lombardia con 240,59 milioni di euro, a seguire il Lazio con 112,81 milioni di euro; a completare il podio la Campania con 97,34 milioni di euro. Un grande seguito che potrà essere ripagato stasera con i premi del Superenalotto, prima di ritrovarci con i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 7 del 13/01/2024

Combinazione Vincente

43 60 55 4 45 56

Numero Jolly

5

Superstar

55

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 GENNAIO 2024

La settimana di estrazioni si chiude con quelle di Lotto, 10eLotto e Superenalotto in programma oggi, sabato 13 gennaio 2024. Un nuovo concorso Sisal, dopo quello speciale del venerdì, caratterizzato da un ricco Jackpot e da altrettanti ricchi premi per quanto riguarda gli altri giocatori. In attesa di scoprire i numeri vincenti, approfondiamo il tema delle statistiche, soffermandoci sui ritardatari del Lotto. Il 78 su Bari è ancora al primo posto con 170 estrazioni di ritardo. Sono 142 le assenze del 27 su Palermo, che quindi resta al secondo posto. Al terzo posto il 58 su Milano, che si sistema sul gradino più basso del podio con i suoi 114 ritardi. Al quarto posto si sistema il 52 su Bari, che invece non si vede da 112 estrazioni. A completare la top five il 77 su Torino, che manca da 102 appuntamenti.

Passiamo alle estrazioni del 10eLotto: le ultime si sono rivelate particolarmente fortunate per gli appassionati di quello che è uno dei giochi più popolari in Italia. Come evidenziato da Agimeg, un fortunato giocatore a Lecce è riuscito a centrare 9 numeri su 10 con le opzioni Oro e Doppio Oro, vincendo 50mila euro. Ha trionfato con una giocata da tre euro, effettuata nella Modalità Frequente, cioè quella ogni 5 minuti. Interessante anche la vincita di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove con un “4” sono stati vinti 30mila euro. Questo il secondo gradino del podio. Sul terzo ci sono i 20mila euro vinti a Roma con una giocata da 5 euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dalle statistiche del Lotto e le quote del 10eLotto, passiamo alle vincite del Superenalotto relative all’ultima estrazione. Non c’è stato alcun “6”, quindi il Jackpot è salito a 45,4 milioni di euro. Nel concorso di venerdì sono stati realizzati cinque “5” da 24.763,36 euro ciascuno. Va segnalato anche un “4 stella” da 37.360 euro. Scendiamo al “3 stella”, che è stato centrato da 70 giocate, ognuna delle quali viene associata ad un premio di 2.306,00 euro.

Le quote del Superenalotto mostrano una vincita di 373,60 euro per coloro che hanno centrato i punti “4”: le schedine fortunate sono 426. Saliamo a 17.894 per i punti “3”, ognuno dei quali fa ottenere una vincita di 23,06 euro. Premio di 5 euro invece per coloro che hanno realizzato i 263.684 punti “2”. Torniamo al Superstar, con le 1.066 vincite per il “2 stella” da 100 euro. Vincono 10 euro coloro che centrano “1 stella”: sono 6.433 le giocate fortunate. Infine, 13.979 vincite per il “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

La Lotteria Italia è ormai alle spalle con i tanti sogni da realizzare, ma possono realizzarli anche le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Quindi, dovete avere le idee chiare su come spendere l’eventuale vincita. Ad esempio, potreste pensare di destinare una parte della vincita al finanziamento di un progetto originale e innovativo. Da questo punto di vista, c’è Kickstarter che offre degli spunti interessanti. Questo è il caso di Skyted, una mascherina per restare connessi in silenzio. Consente, infatti, di fare telefonate silenziose e riservate ovunque e in qualsiasi momento. Nessun rumore in entrata, nessuna voce in uscita grazie ad una tecnologia aerospaziale e alla traspirazione confortevole.

Vi siete mai trovati in ambienti affollati con la necessità di parlare, ma in riservatezza? La mascherina silenziosa Skyted usa una tecnologia avanzata di assorbimento del rumore per consentire chiamate vocali sicure e riservate negli spazi pubblici. Potete telefonare in tutta tranquillità, sapendo che le vostre conversazioni sono protette dalle intercettazioni. Infatti, è stata progettata per utilizzare la tecnologia di smorzamento dei motori a reazione per attutire la voce di chi la indossa fino all’80%. Inoltre, offre una ventilazione all’aria aperta e trattiene solo il suono, garantendo il massimo comfort durante le chiamate.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, utile non solo per il Lotto, ma anche per chi partecipa alle estrazioni di 10eLotto e Superenalotto, vogliamo metterci alla prova con un’iniziativa importante, “Save the Panettone”. Potete prolungare il gusto del Natale anche dopo le feste, salvando il cibo avanzato che è ancora buono. Un’iniziativa antispreco post-natalizia lanciata da Too Good To Go, azienda a impatto sociale la cui missione è la lotta collettiva contro lo spreco alimentare.

Ma è anche un’opportunità per prolungare l’atmosfera del Natale gustando prodotti tipici natalizi a prezzi vantaggiosi. Partiamo chiaramente dal 25, che è il numero associato dalla Smorfia napoletana del Lotto al Natale, per passare poi al 20, la festa, mentre il 45 è il vino buono, 49 la carne, numeri a cui possiamo associare il 50, il pane. Restiamo in tema alimentare con 68, la zuppa cotta, 82 la tavola imbandita e 88 i caciocavalli.











