Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 20 gennaio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dal Superenalotto al Lotto e 10eLotto, a cui passa la parola in questa serata di estrazioni. Poco fa è stato completato il viaggio tra le 11 ruote che può cambiare la vita a tanti appassionati, senza dimenticare l’altro gioco che vanta una vasta platea di giocatori. L’estrazione ha in serbo una bella vincita? State per scoprirlo. A tal proposito, vi rinnoviamo il consiglio a controllare le vostre schedine con la massima attenzione. Questo vuol dire che dopo aver scoperto i numeri vincenti, che abbiamo raccolto in diretta, potete virare sul sito ufficiale del gioco a cui avete partecipato per sfruttare il form messo a disposizione per la verifica della giocata.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 20 gennaio 2024

In alternativa, c’è l’app My Lotteries, ancor più intuitiva e immediata. Se invece preferita un controllo “old style”, potete affidarvi ad una delle tante ricevitorie Sisal dislocate sul territorio per farvi aiutare nel controllo dei numeri vincenti e della vostra schedina. Lasciamo la parola, dunque, ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto dopo aver scoperto quelli del Superenalotto!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10elotto, oggi Venerdì 19 gennaio 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 12 del 20/01/2024

10 – 14 – 15 – 16 – 24 – 28 – 40 – 42 – 46 – 47 – 54 – 60 – 61 – 66 – 72 – 79 – 84 – 87 – 88 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 47

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 47 – 24

Extra: 4 – 11 – 19 – 26 – 39 – 44 – 45 – 50 – 51 – 53 – 56 – 69 – 77 – 78 – 86

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 19 gennaio 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 12 del 20/01/2024 BARI 47 24 66 19 28 CAGLIARI 79 84 10 61 51 FIRENZE 40 42 24 56 50 GENOVA 54 42 84 4 37 MILANO 88 61 45 78 38 NAPOLI 60 66 77 69 13 PALERMO 46 15 4 11 44 ROMA 16 90 44 86 22 TORINO 28 14 39 53 51 VENEZIA 87 72 26 45 49 NAZIONALE 51 53 81 5 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto protagonisti anche oggi con la nuova estrazione. Le danze si aprono, però, con il gioco che può valere il ricco Jackpot. State per scoprire la combinazione fortunata e, soprattutto, premierà la vostra giocata. Nel frattempo, si aggiorneranno le statistiche, che vedevano come numeri più frequenti nelle combinazioni 86, 77, 6, 55, 81 e 85. Per quanto riguarda invece i ritardatari, quelli che non compaiono da tempo nelle combinazioni vincenti del Superenalotto, si tratta di 31, 12, 18, 34, 17 e 64.

Ma tutto potrebbe cambiare proprio tra qualche minuto, visto che i nuovi numeri vincenti andranno ad aggiornare le statistiche finora mostrate, magari regalando qualche bella sorpresa. La priorità dei giocatori però resta la verifica delle schedine, a partire dal Superenalotto per arrivare poi al Lotto e 10eLotto che possono regalare altre soddisfazioni ai tanti appassionati. Dunque, non ci resta che augurarvi buona fortuna in vista del momento della verità!

Ultima estrazione Superenalotto n. 11 del 20/01/2024

Combinazione Vincente

63 71 58 56 19 2

Numero Jolly

22

Superstar

14

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 GENNAIO 2024

Nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, sabato 20 gennaio 2024. Con l’appuntamento Sisal di stasera si chiude una nuova settimana all’insegna dei numeri vincenti che possono valere vincite importanti. In ballo non c’è, infatti, solo il ricco Jackpot, ma anche le vincite importanti legate agli altri due giochi. In attesa di scoprire il verdetto della Dea Bendata, soffermiamoci sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari del Lotto dopo l’estrazione di ieri. Il 78 su Bari si è confermato leader con i suoi 174 turni di assenza. Al secondo posto c’è il 27 su Palermo, che invece ha collezionato 146 ritardi. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, il 58 su Milano, che ha saltato 118 appuntamenti con la fortuna.

Al quarto posto spazio al 52 su Bari, che invece è arrivato a quota 116 assenze. Dunque, a completare la top five dei ritardatari del Lotto è il 77 su Torino, che di assenze ne ha accumulate finora 106. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala che la cadenza 7 su Roma è assente da 73 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma non si vede ora da 79 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino è arrivata a 55 assenze. Dal Lotto passiamo al Superenalotto con le quote più recenti.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Passiamo alle quote del Superenalotto, dopo la terza estrazione della settimana che non ha regalato alcun “6”. Il Jackpot, quindi, è salito a quota 48,6 milioni di euro. Nel concorso di venerdì sono stati realizzati sei punti “5”, con un premio di 20.924,08 euro ciascuno. A proposito di vincite importanti, bisogna segnalare anche la schedina fortunata per il “4 stella”, che frutta una vincita ancor più ricca, di 40.730,00 euro. Hanno vinto 2.777,00 euro coloro che hanno centrato il “3 stella”: parliamo di 64 schedine fortunate.

Sono 395 per i punti “4”, ognuno dei quali ha garantito un premio di 407,30 euro. Con il “2 stella” invece sono stati vinti 100 euro da 1.051 giocate fortunate. Sempre per quanto riguarda le quote del Superenalotto, ci sono le 15.047 vincite da 27,77 euro per i punti “3”. A seguire i 10 euro vinti con i 7.108 “1 stella”. Infine, completiamo il quadro delle vincite con i 234.257 punti “2” da 5,10 euro e le 15.324 schedine fortunate per il “0 stella” che vale 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Con una vincita importante come quella che garantisce il Superenalotto con il suo ricco Jackpot c’è davvero l’imbarazzo della scelta riguardo come spenderla. Di sicuro non vi mancano progetti e sogni da realizzare, ma potreste addirittura ritrovarvi nella situazione di dover cercare idee. Ad esempio, potreste prendere in considerazione l’ipotesi di finanziare qualche progetto originale, come quelli per i quali vengono aperte raccolte fondi su Kickstarter. Pensiamo a Grill-X, la griglia in grafite di carbonio per preparare pesce, carne e verdure senza bisogno di usare il carbone, ma garantendo lo stesso “sapore”.

Il materiale in grafite di carbonio possiede eccellenti proprietà di ritenzione del calore e isolamento, consentendo la cottura anche dopo essere stato riscaldato una volta. Inoltre, è un materiale ecologico. Il design ondulato impedisce agli elementi grigliati di attaccarsi troppo alla piastra, consente al grasso di sgocciolare e distribuire uniformemente il calore. Quello convettivo dell’aria rotante e il calore radiante emesso dalla piastra grill si uniscono per avvolgere il pesce e cuocerlo in modo rapido e uniforme, proprio come in un forno a convezione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora passiamo alla Smorfia napoletana per cercare un po’ di ispirazione in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Vi torna utile per interpretare i sogni e trasformarli in numeri da giocare, ma possiamo applicarla anche a casi di attualità. Prendiamo la vicenda di Madonna come esempio. L’artista è stata denunciata da due fan per aver fatto partire il suo concerto a New York con due ore di ritardo. Uno slittamento che ha causato diversi disagi agli spettatori, che ora pensano addirittura ad una class action contro Madonna.

Partiamo dal 40, la noia, che si lega all’attesa dei fan. Ma ci sta bene anche il 60, il lamento, del resto non hanno nascosto il loro disappunto per quanto accaduto. Chiaramente non può mancare il 56, la musica, che è il mondo dell’artista e l’ambito di questo caso. E completiamo il poker della Smorfia napoletana del Lotto con il 72, lo stupore, quello che genera questa vicenda nel resto del mondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA