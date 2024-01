Lotto/ Estrazione di oggi 10eLotto e Superenalotto, 26 gennaio 2024: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 GENNAIO 2024

Terza estrazione della settimana per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, anche se in realtà andrebbe considerata come quarta, perché è quella aggiuntiva, lanciata per aiutare l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione dell’anno scorso. Parte l’attesa per i numeri vincenti di oggi, venerdì 26 gennaio. In attesa che arrivi il momento del nuovo concorso Sisal, scopriamo cos’è accaduto ieri. In Sicilia ci sono state due vincite da 137.400 euro in totale. In particolare, un giocatore di Termini Imerese (Palermo) ha centrato quattro treni e una quaterna, vincendo 124.500 euro. Ci sono poi i 12.900 euro vinti a Carlentini (Siracusa). Può sorridere anche la Sardegna, in particolare Cagliari, dove sono stati centrati due premi: uno da 45mila euro tramite un terno, l’altro da 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno. Esulta la Lombardia grazie a Milano, dove sono state centrate due vincite: una da 32.608,70 euro e l’altra da 11.875 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, in totale 96,7 milioni da inizio 2024.

L’ultima estrazione del 10eLotto ha premiato la Puglia con vincite complessive per 80mila euro. Il premio più alto arriva a Mesagne (Brindisi), grazie ad un 6 Doppio Oro da 60mila euro. Si aggiungono 20mila euro vinti a Santa Cesarea Terme tramite un 9. A far festa pure la Lombardia con un tris che vale 60mila euro: a Gallarate (Varese) è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro, a Milano sono stati vinti 20mila euro con un 8 Doppio Oro, mentre 10mila euro vanno a Monza con un 7 Oro. Agipronews segnala anche una vincita da 30mila euro a La Loggia (Torino) con un 6 Doppio Oro, invece 25mila euro sono stati vinti a Cosenza con un 6 Oro. L’ultima estrazione del 10eLotto, dunque, ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 283 milioni di euro quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Il Jackpot del Superenalotto è salito a 51,1 milioni di euro visto che non c’è stato alcun “6” nella seconda estrazione della settimana. Nel concorso di giovedì, è stato centrato un “5 stella” da 596.196,25 euro a Val Tidone (PC). C’è poi un “4 stella” da 49.588 euro. A proposito di ricche vincite, ne sono state realizzate otto per quanto riguarda i punti “5”, ognuna da 23.847,85 euro. Torniamo al Superstar Superenalotto, perché ci sono 87 schedine vincenti per il “3 stella” da 3.145,00 euro. Ci sono poi 456 punti “4”, ognuno da 495,88 euro.

A seguire i 100 euro vinti con “2 stella”, che vanta 1.585 schedine vincenti. Sono 19.607 per i punti “3” che valgono vincite da 31,45 euro. Le quote del Superenalotto proseguono con “1 stella” da 10 euro per coloro che posseggono le 10.512 giocate fortunate. Concludiamo con i 5,67 euro vinti con i punti “2” e i 5 euro ottenuti con “0 stella”: parliamo rispettivamente di 320.393 e 23.586 schedine fortunate.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non avete idea di quali numeri giocare al Lotto, al 10eLotto e al Superenalotto in vista dell’estrazione di oggi? In aiuto arriva la Smorfia napoletana, solitamente associata ai sogni, per interpretarli e trarne numeri da giocare. Ma la si può applicare all’attualità. Prendiamo il caso dei dati del report State of the World’s Father 2023, riportati dal Guardian, da cui emerge che si sta facendo qualche passo avanti verso la parità di genere. Infatti, l’indagine evidenzia che gli uomini iniziano a dichiararsi propensi ad incrementare il loro impegno nelle faccende domestiche e nella cura dei figli, anche se in alcuni casi permangono motivi sociali ed economici che li frenano. Partiamo dal 2, la piccirella, che nella Smorfia napoletana ci sono tanti riferimenti alla famiglia ed ai bambini, cuore vitale della tradizione familiare nel nostro Paese, ma c’è anche il 9, con la figliolanza, che rispecchia il concetto di famiglia. In tal senso, ci sono pure, 15, o’ guaglione, 52 la mamma e 29 il padre dei bambini.

