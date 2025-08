Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 1 agosto 2025, concorso Sisal n. 122/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

ECCO I SEI NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: QUALCUNO VINCERÀ IL JACKPOT MILIONARIO?

Visto che è sempre più vicina la fine di questa giornata di venerdì 1 agosto 2025, prima del meritato riposo che vi aspetta in questo fine settimana è bene che concentrate ancora un attimo la vostra attenzione sui tanti concorsi serali, partendo – naturalmente – dal Superenalotto e dalla sua milionaria promessa di premio che porta il nome di “jackpot“!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 1 agosto 2025

Quest’ultimo, oggi, vale la bellezza di 32,8 milioni di euro e lo porterete a casa con l’intera sestina, ma complessivamente ricordatevi sempre che vi basteranno anche solo un paio di numeri per potervi dire a tutti gli effetti vincitori; e tenendo a mente questi due aspetti, vi invitiamo a controllare – qui sotto – i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 1 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

Ultima estrazione Superenalotto n. 122 del 01/08/2025

Combinazione Vincente

25 – 27 – 86 – 54 – 36 – 9

Numero Jolly

45

SUPERSTAR

31

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Chiuso un mese non abbiamo avuto neppure 24 ore per cominciare a orientarci in uno nuovo che sono immediatamente tornati a farci compagnia i consueti giochi, partendo da un sempre più ricco Superenalotto che apre agosto veramente in pompa magna, passando per il classicissimo Lotto con le sue 11 combinazioni e arrivando anche fino all’immancabile 10eLotto con le sue lunghissime serie di ricchi numeri vincenti; mentre proprio il Superenalotto – tra tutti e tre – vi potrebbe far vincere il suo jackpot da 32,8 milioni di euro!

SUPERENALOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 31 Luglio 2025

—

Estrazione 10eLotto n° 122 del 1/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 122 del 1/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti dei concorsi di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

—

TRA I CONCORSI DI OGGI ANCHE IL LOTTO: NUOVI APPUNTAMENTI GIÀ FISSATI PER DOMANI E MARTEDÌ PROSSIMO

In vista del Lotto di questa sera, qui vogliamo ricordarvi che se vorrete giocare e aveste già superato le 19:30 – ultimo momento in cui verranno accettate le scommesse – dovrete per forza attendere fino a domani; oppure – visto che comunque si tratterà di un sabato nel quale potreste preferire svagarvi e divertirvi con amici o parenti – fino al prossimo martedì che aprirà una nuova corsa settimanale ai numeri vincenti!

VIAGGIO IN RUSSIA PER L’APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI CONSIGLIATI DI OGGI

Avvicinandoci alla fine di questo articolo, possiamo imbarcarci ancora una volta nel nostro consueto viaggio fortunato con la Smorfia Napoletana che oggi – sempre in vista delle estrazioni di oggi – ci porta fino in Kamchatka: nel territorio russo (14), infatti, avrete sicuramente visto tutti che recentemente è stato registrato un terremoto (32) da addirittura 8,8 (e qui potete usare l’8, anche l’88) di magnitudo che ha alzato l’allerta per il rischio tsunami (85) e, più recentemente, ha anche risvegliato (66) i vulcani (47) della penisola (54) in un suggestivo – e a tratti terribile – spettacolo (17) piuttosto raro.