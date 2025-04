Si apre proprio oggi – ovviamente martedì 1 aprile 2025 – un nuovissimo mese di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che potrebbero regalarci qualche interessantissimo bottino e magari addirittura l’ambito jackpot milionario da sempre nei sogni di praticamente tutti i giocatori del trittico lottifero: anche se è cambiato il mese, nel frattempo restano ferme le classiche consuetudini come il fatto che i sorteggi si terranno tutti sempre puntualissimi allo scoccare delle ore 20:00, o anche quello che ci porterà al cospetto di altri tre sorteggi nelle giornate tra giovedì e sabato.

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 1 aprile 2025

In occasione delle estrazioni di venerdì e sabato scorsi – ovvero gli ultimi concorsi della scorsa settimana, ultimi del mese di marzo – a rubare la scena alle altre regioni è stato il Veneto con vincite complessive che nel 10eLotto hanno toccato l’incredibile cifra di 116mila euro vinti interamente a Venezia con tre schedine particolarmente fortunate; mentre il secondo e terzo posto sono spettati a Lazio e Piemonte che grazie al Lotto hanno incassato un totale – rispettivamente – di 90mila ed oltre 76mila euro grazie a otto differenti scommesse tutte (naturalmente!) vincenti.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 1 aprile 2025: numeri vincenti e simboli

—

Superenalotto n. 52 del 1/4/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 52 del 1/4/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 52 del 1/4/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti ufficiali del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, Sabato 29 Marzo 2025

NUOVA TAPPA NEL SUPERENALOTTO: OGGI IN PALIO UN JACKPOT DA 13,5 MILIONI DI EURO

Mancato ancora una volta all’appello di sabato scorso il jackpot del Superenalotto che nella giornata di oggi è arrivato a valere la bellezza di esattamente 13,5 milioni di euro in attesa di qualcuno che riesca a portarseli a casa indovinando l’intera sestina che verrà estratta nel corso di questa serata; mentre al contempo grazie alle combinazioni minori (tra quella da 5+1 numeri classici fino al solo numero SuperStar per chi l’avesse incluso nella sua scommessa) i vari premi assegnati sabato sono oscillati tra i 40mila 531 euro e i 5 minimi per un totale di esattamente 670.928 giocatori premiati!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALL’ECLISSI PARZIALE DI SOLE DEI GIORNI SCORSI

Confermando la nostra consueta parentesi dedicata alla Smorfia Napoletana, per i vostri numerini fortunati della giornata di oggi che potrebbero servirvi nel caso di dubbi mentre compilate le schedine del Superenalotto ci rivolgiamo ad una notizia di qualche giorno fa: il riferimento è alla bellissima eclissi (57) parziale del Sole (1) che si è verificata solamente sabato scorso quando la Luna (6) ha incontrato in tragitto (31) della luminosissima (3) e calda (7) stella (18) che garantisce luce al nostro pianeta; con un vero e proprio spettacolo (17) che ha incantato migliaia di curiosi in giro per tutto il mondo.