Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10elotto: 1 febbraio 2024, i numeri vincenti

Nella giornata di oggi, giovedì 1 febbraio 2024, continua la settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi e jackpot che sono giunti anche nel mese di febbraio, in questo anno bisesto che, ci auguriamo, si rivelerà in realtà decisamente fortunato per i lettori intenzionati a ‘sfidare’ la Dea Bendata. Le estrazioni, lo ricordiamo, si sono già tenute nella giornata di martedì e, dopo oggi, si ripeteranno nuovamente domani e sabato.

Nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea sui possibili premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di martedì 30 gennaio 2024. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato è valso ben 62.375 euro ad un fortunato giocatore di Pieve Emanuele (Milano). Al secondo posto, invece, si piazzano i 50.596 euro vinti a Saint Vincent (Aosta), seguiti al terzo posto dai 45.000 centrati nella Capitale.

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, come abbiamo recuperato le quote del Lotto, dedichiamo anche una parentesi al 10eLotto. Martedì, infatti, si è registrata una vittoria gemella da 50mila euro, vinti da due fortunati giocatori di Roma e di Ancona che hanno indovinato la sequenza da “9 Oro”. Da segnalare, inoltre, i cinque premi da 20mila euro l’uno vinti a Vetralla (Viterbo), a Luzzi (Cosenza), a Reggio Calabria, a Galatina (Lecce) e a Barletta, tutti grazie alla sequenza da “9”.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI (OLTRE AL LOTTO)

Quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi, giovedì 1 febbraio 2024? Per rispondere a questa domanda, come abbiamo fatto per il Lotto e il 10eLotto, dobbiamo recuperare anche le quote di quest’altro gioco, che mette in palio in ognuna delle quattro estrazioni il premio complessivamente più alto. Oggi, infatti, dato che nessuno nella giornata di martedì è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, il jackpot è salito a 53,9 milioni di euro! Niente jackpot, insomma, ma i premi non sono affatto mancati, dato che 5 giocatori, grazie al punti da “5”, sono riusciti a portarsi a casa 38.456,84 euro. Similmente, altri 2 fortunati ne hanno vinti 37.132 con i punti “4 Stella”, mentre vale la pena ricordare anche i 120 premi da 2.511 euro l’uno assegnati a coloro che hanno centrato la sequenza “3 Stella”.

SUPERENALOTTO E LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Eccoci, infine, nell’attesa di scoprire anche oggi i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, nella nostra ormai consueta parentesi dedicata alla Smorfia Napoletana. Questo, per chi non lo sapesse, è un sistema che permette di ottenere dei numeri a partire da sogni, racconti o notizie, che possono rivelarsi utili per gli indecisi per compilare la schedina di gioco.

Prendiamo, per esempio, la recente possibile svolta nel caso dell’aviatrice, definita la ‘Regina dell’aria’, Amelia Earhart, scomparsa misteriosamente 86 anni fa, il 2 luglio del 1937, con il possibile ritrovamento del suo aereo sul fondale dall’Oceano Pacifico. Dalla Smorfia potremmo ricavare l’11 che rappresenta l’aereo, ma anche il 90 che è l’oceano. Similmente, l’1 è il mare, mentre il 12 la fotografia che raffigurerebbe il suo aereo, scattata dal drone. Infine, si potrebbero aggiungere anche il 73 e l’80, che sono rispettivamente la regina e l’aria.

