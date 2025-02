LE COMBINAZIONI FORTUNATE DI LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO

Divertirsi fa parte della vita, ma bisogna farlo in maniera responsabile, anche per quanto riguarda Lotto e 10Lotto, che arrivano dopo la sestina del Superenalotto. Per poter partecipare all’estrazione di oggi, avete avuto a disposizione 35mila punti vendita, dislocati su tutto il territorio nazionale, ma potete giocare anche online o con l’applicazione ufficiale My Lotteries, l’unica attualmente a disposizione.

Tra l’altro, può tornarvi utile anche in questa fase, cioè per seguire il concorso semplicemente usando il vostro cellulare. Non deve mancare, invece, l’attenzione per controllare le vostre schedine, perché anche una piccola estrazione potrebbe giocarvi un brutto scherzo. Lo stesso suggerimento può andar bene per coloro che hanno anche le giocate al Superenalotto da controllare, con cui abbiamo aperto questa serata.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 19 del 1/2/2025

07 – 12 – 17 – 18 – 22 – 23 – 25 – 39 – 41 – 50 – 56 – 58 – 59 – 60 – 63 – 68 – 73 – 81 – 83 – 87

NUMERO ORO: 83

DOPPIO ORO: 83 – 17

EXTRA: 04 – 05 – 06 – 11 – 14 – 26 – 37 – 42 – 57 – 66 – 67 – 74 – 76 – 85 – 89

Estrazioni del Lotto n° 19 del 1/2/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 83 17 12 67 85 Cagliari 50 41 18 04 46 Firenze 73 63 57 74 86 Genova 81 22 42 37 53 Milano 07 60 76 11 56 Napoli 87 25 66 05 33 Palermo 39 58 06 89 40 Roma 63 23 04 14 61 Torino 56 59 26 81 10 Venezia 39 68 37 50 07 Nazionale 19 89 28 18 33

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI E L’APP DEL SUPERENALOTTO PRIMA DI LOTTO E 10ELOTTO

I giochi si fanno seri con il Superenalotto ora che sono usciti i numeri vincenti del concorso odierno. Questo vuol dire sapere anche dove poter verificare se avete vinto o meno, se questa serata può essere davvero fortunata. Ad esempio, c’è il sito ufficiale del Superenalotto che può tornarvi utile, senza dimenticare la comodità delle ricevitorie a disposizione, ma non dimenticatevi del servizio ‘verifica schedina’ che offre l’applicazione Superenalotto.

Tra l’altro potete iscrivervi al servizio di alert per essere sempre aggiornati. Per quanto riguarda l’app, potete scaricarla e installarla accedendo nella sezione ‘dove si gioca’ di questo gioco, poi optare per ‘scopri di più’, quindi iniziare a giocare scegliendo il rivenditore e seguendo poi le istruzioni che compaiono. Ora però spazio ai veri protagonisti, i numeri vincenti del Superenalotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 19 del 01/02/2025

Combinazione Vincente

45 – 59 – 25 – 26 – 21 – 49

Numero Jolly

68

SUPERSTAR

82

VERSO I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO

La marcia di estrazioni non si ferma dopo l’appuntamento di ieri, anzi Lotto, 10eLotto e Superenalotto entrano nel secondo mese dell’anno con l’appuntamento di oggi, sabato 1 febbraio 2025, con la dea bendata. Tra non molto scopriremo i numeri vincenti di ognuno di questi giochi, ma per il momento dobbiamo soffermarci su quelli che compongono le statistiche, a partire dai numeri più assenti del primo gioco sopracitato.

Il numero più assente al Lotto è 66 su Nazionale, che manca da 135 concorsi, mentre alle sue spalle c’è una coppia, quella formata da 19 su Cagliari e 51 su Roma, che invece non si vede da 121 estrazioni. Al terzo posto c’è 1 su Cagliari che invece di ritardi finora ne ha accumulati 110. Così si completa il podio, fuori dal quale troviamo 8 su Napoli che invece è a quota 107. Passiamo ora a quei numeri che non compaiono nelle combinazioni fortunate del gioco che mette in palio il ricco Jackpot, cioè il Superenalotto: possiamo comporre una sestina con 39 – 36 – 51 – 26 – 37 – 90.

LE ULTIME VINCITE AL SUPERENALOTTO

Dai numeri che appassionano chi è legato alle statistiche a quelli delle quote del Superenalotto, che purtroppo non ci hanno regalato sorprese per quanto riguarda il 6, la categoria di vincita più ambita. Questo perché nessuno nella terza estrazione settimanale è riuscito a indovinare la sestina fortunata, di conseguenza il Jackpot è tornato a salire, arrivando a 67,3 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Ma comunque ci sono state vincite di diverse migliaia di euro, come quella da poco più di 21mila euro indovinando 5 numeri vincenti, che vede vincenti sei schedine.

Hanno fatto festa anche coloro che hanno centrato il 4 stella, in questo caso ottenendo una vincita di poco superiore ai 17mila euro. Ma questi sono solo gli importi delle due vincite più importanti, ci sono altre categorie di vincite a cui poter accedere, anche se l’obiettivo resta quello di ripetere il colpo visto a ottobre, con il 6 da 89,2 milioni di euro realizzato con una giocata di Riva del Garda (Trento).

LA “FURBATA” DI FERRARA NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Non saltiamo neppure stavolta l’appuntamento con la Smorfia napoletana, ma stavolta vi proponiamo un altro caso, molto particolare, da porre sotto la lente della tradizione partenopea. Ci riferiamo a quello di Ferrara, dove una prova all’università è stata annullata, perché superata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Come trasformare una vicenda simile in numeri da giocare? Intanto possiamo partire dal 15, ‘o guaglione, da intendere non solo come ragazzo, ma in generale per la gioventù rappresentata.

Ci abbiniamo il 34, la testa, quella che evidentemente non hanno usato gli studenti in questione per l’esame. Può apparire forzato 56, la caduta, a meno che non vogliamo interpretarla come battuta d’arresto. Completiamo il quadro con 72, lo stupore che ha generato questa storia, ma anche 90, paura, in questo caso per chi ne è coinvolto.