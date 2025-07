Lotto, 10eLotto e Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 1 luglio 2025, concorso Sisal n. 104/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Si apre luglio e in questa primissima giornata del mese – che è ovviamente un martedì, giorno 1 – tornano anche a farci compagnia i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto prontissimi a un nuovo entusiasmante triplo sorteggio che inizierà allo scoccare delle ore 20 in punto e durerà (come sempre) una manciata scarsa di minuti: tantissimi i numeri che ci attendono, così come altrettanti sono i premi e i jackpot alla ricerca di qualche fortunato che riesca a portarseli a casa!

Visto che per ora non sappiamo ancora dirvi quali siano stati i premi più interessanti vinti in occasione del concorso che si è tenuto lo scorso sabato 28 giugno 2025, altrettanto comodi (e forse anche di più!) potrebbero esservi i dati relativi alla frequenza dei numeri estratti: in particolare, nel Lotto l’ultima estrazione ha confermato il predominio assoluto del numero 26 sulla ruota di Firenze come maggiormente ritardatario, accompagnato a brevissima distanza dall’83 sulla medesima ruota e del 24 su quella Nazionale.

SI APRE IL LUGLIO DEL SUPERENALOTTO: OGGI IN PALIO UN JACKPOT DA 20 MILIONI DI EURO

Esistono, invece, i dati relativi alle vincite del Superenalotto con l’ultimissimo concorso – che si è tenuto sempre nella giornata di sabato 28 giugno – che è riuscito complessivamente a donare la bellezza di più di 6,5 milioni di euro tra tutti i (tantissimi!) premi vinti: i bottini più alti hanno agilmente superato i 40mila euro, toccando precisamente i 44mila e 616 per 4 giocatori che hanno indovinato 4 dei 6 numeri vincenti e i 42mila 303 per un altro singolo giocatore che oltre a 4 numeri ha centrato anche il SuperStar!

D’altra parte, se vi interessassero, sappiate che in questo contesto il numero estratto con la minore frequenza è l’84 che ha attualmente accumulato un totale di 81 concorsi consecutivi nel quali non si è fatto vedere, avvicinandosi sempre di più al suo stesso massimo storico di 99 assenze consecutive; mentre sicuramente più interessante è il valore del jackpot, oggi pari alla bellezza di 20 milioni di euro per chi indovinerà l’intera sestina fortunata!

LA SPETTACOLARE NEVICATA NEL DESERTO CILENO VISTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Se ci conoscete e seguite quotidianamente, sapete che in occasione di tutti questi articolo dedicati a Lotto e Superenalotto, siamo soliti dedicare una piccola parentesi anche alla Smorfia Napoletana che storicamente ha aiutato i giocatori delle lotterie a trovare dei numeri potenzialmente fortunati per le loro giocate, il tutto partendo dai sogni: nel nostro caso ci dedichiamo alle notizie e oggi abbiamo deciso di spostarci fino al Cile (79) per assistere alla spettacolare (17) nevicata (10) nel deserto (43) di Atacama, considerato il più arido (63) e secco (3) al mondo, tanto che l’ultima neve risale a 10 anni fa.