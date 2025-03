DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E ALLO SPECIAL TIME DEL 10ELOTTO

Lasciamo un attimo il Superenalotto con la sua fresca sestina per scoprire altri numeri vincenti, quelli di Lotto. Non cambia nulla per chi si è recato in ricevitoria o nei punti vendita autorizzati rispetto a chi ha effettuato la giocata online. La differenza riguarda solo il modo in cui viene convalidata la schedina, ma in generale siete tutti sullo stesso piano. Vi segnaliamo però qualcosa di più di una curiosità per quanto riguarda il 10eLotto, perché ogni giorno c’è un appuntamento speciale, a patto di giocare almeno 2 euro nella fascia oraria che va dalle ore 16 alle 18, in quanto scattano sei estrazioni ogni 5 minuti su 24 totali, con premi speciali.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 1 Marzo 2025

Ma ora torniamo al presente e alle combinazioni fortunate protagoniste della giornata odierna, lasciandovi scoprire se il futuro ha in serbo per voi un premio…

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 35 del 1/3/2025

02 – 06 – 11 – 26 – 27 – 32 – 40 – 43 – 44 – 45 – 47 – 48 – 66 – 67 – 68 – 76 – 78 – 80 – 87 – 90

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 28 Febbraio 2025

NUMERO ORO: 80

DOPPIO ORO: 80 – 6

EXTRA: 07 – 10 – 18 – 19 – 21 – 25 – 35 – 54 – 57 – 61 – 64 – 72 – 81 – 82 – 89

Estrazioni del Lotto n° 35 del 1/3/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 80 06 90 64 72 CAGLIARI 45 40 76 57 19 FIRENZE 02 27 25 66 07 GENOVA 78 66 76 81 67 MILANO 27 02 61 54 89 NAPOLI 44 87 90 43 60 PALERMO 48 11 18 54 77 ROMA 32 43 82 19 50 TORINO 67 68 21 35 88 VENEZIA 26 47 87 10 46 NAZIONALE 21 48 03 17 62

(Per controllare i numeri vincenti del concorso del Superenalotto vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dei monopoli di Stato)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 28 Febbraio 2025

UNA SESTINA MILIONARIA CON IL SUPERENALOTTO?

Con l’estrazione dei nuovi numeri vincenti del Superenalotto, quelli della prima estrazione di marzo, emergono diverse curiosità relative al meccanismo di uscita delle combinazioni fortunate. Vi segnaliamo che potete assistere all’estrazione, se lo volete, perché sono aperte al pubblico: basta recarsi alla sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma. Per quanto riguarda la procedura, protagoniste sono due macchine estrattici, una per i sei numeri vincenti e il Jolly, l’altra per quello Superstar.

Dopo l’estrazione della combinazione, una commissione ad hoc provvedere al caricamento dei dati del concorso, poi c’è il cosiddetto spoglio delle schedine vincenti, perché viene poi redatto un elenco con le quote. Queste sono tutte informazioni che state per scoprire, visto che ci sono i numeri vincenti di oggi, che vi riportiamo di seguito…

Ultima estrazione Superenalotto n. 35 del 01/03/2025

Combinazione Vincente

33 – 12 – 1 – 40 – 83 – 41

Numero Jolly

6

SUPERSTAR

67

LOTTO E SUPERENALOTTO, IN ARRIVO I NUMERI VINCENTI

Una settimana si chiude, un nuovo mese si apre, ma comunque in compagnia di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, tutti giochi protagonisti oggi, sabato 1 marzo 2025, di una nuova estrazione di numeri vincenti. Ruote, combinazioni, sestine e Jackpot: sono tanti i temi da affrontare stasera, altrettanto numerose le informazioni da raccogliere, ma potete contare sul nostro supporto, visto che seguiamo gli appuntamenti in diretta.

Ad esempio, ora ci soffermiamo sui numeri ritardatari, partendo dal Lotto, che vede al primo posto 58 su Napoli e 52 su Venezia, che non si vedono da 112 concorsi. Al secondo posto 63 su Cagliari, che segue a poca distanza, visto che è a quota 107 assenze. Al terzo posto spicca un numero non centenario, cioè il 50 su Torino che ha accumulato 93 ritardi. A completare la top five l’84 su Genova, che di ritardi ne ha collezionati 91. Ora passiamo alla sestina dei numeri ritardatari del Superenalotto: si parte dal 36 per arrivare al 50 e 56, passando per 61, 67 e 78.

QUOTE, WINBOX E SECONDA CHANCE CON SUPERENALOTTO

Dai numeri delle statistiche a quelli che compongono le quote del Superenalotto, partendo però dal montepremi, anche perché è arrivato a quota 80,2 milioni di euro il tanto ambito Jackpot. Una crescita dovuta al fatto che non c’è stato alcun “6” nell’estrazione di ieri, la terza settimanale. Ma comunque ci sono state vincite importanti, se pensiamo alle quattro vincite per il “5”, che valgono un premio di 32.902,20 euro ciascuno. Ma interessante si è rivelato anche il premio per il “4 stella”, che però comprende una platea di tre schedine fortunate, ognuna da 24.798 euro.

Le quote non finiscono qua, visto che ci sono altre categorie di vincita in ballo, ma vogliamo ingolosirvi anche con quelle immediate Winbox e seconda chance: nel primo caso sono stati distribuiti oltre 418mila euro per 186.952 vincite, nel secondo caso invece c’è stata una pioggia di poco più di 38mila euro circa per 11.553 schedine risultate vincenti.

LA MODA E LA SMORFIA NAPOLETANA

A cosa ispirarci stavolta per la Smorfia napoletana che ci accompagna alle estrazioni di Lotto e Superenalotto? C’è la Milano Fashion Week in corso, quindi la sfida potrebbe sembrare ostica, ma nulla ci spaventa. E allora eccoci con le interpretazioni dalla tradizione partenopea: dall’1 Italia, anche se vuol dire giocare facile in questo caso, alla festa, 20, visto che ne vengono organizzate tante, tra 45, vino buono, e soldi, 46.

A livello di capi di abbigliamento, la Smorfia include il cappello, 54, e 64, la marsina, cioè la giacca, ma in questo caso possiamo tirare in ballo pure la bottega, 86, per rappresentare l’artigianlità italiana, visto che tanti piccoli laboratori si sono poi trasformati in brand di successo.