Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 settembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 SETTEMBRE 2023

Con la giornata di oggi, venerdì 1 settembre 2023, si apre un nuovo mese di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che metteranno per ben quattro volte a settimana a disposizione ricchissimi premi, oltre ad un favoloso jackpot! Primo appuntamento del mese, ma appunto anche il terzo della settimana, dopo quelli che si sono tenuti martedì e giovedì, mentre nella giornata di domani, sabato, si chiuderà ufficialmente il ciclo, prima di riaprirsi il prossimo martedì.

Come sempre, per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, occorre attendere la sera, quando i tre giochi si susseguiranno, assegnando i loro ricchi premi. Per farci un’idea più precisa su quanto si potrebbe vincere, recuperiamo rapidamente le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di ieri. Partendo dal Lotto, per esempio, la vincita più alta è stata assegnata a Roccaraso (L’Aquila), con un valore di 14.250 euro. Secondo posto del podio per Sirmione (Brescia), con una vincita da 12.975 euro, seguito dal terzo posto di Milano, dove sono stati assegnati 12.750 euro di premio.

Recuperate le quote del Lotto, prima di scoprire quelle del Superenalotto, guardiamo anche rapidamente all’estrazione di ieri del 10eLotto, nella quale il premio più alto è stato assegnato ad Arquata Sirmione (Alessandria), con un valore di ben 100mila euro, vinti grazie ad un “9 Oro”. Segue, poi, la vittoria da 30mila euro a Dalmine (Bergamo), assegnata con un “8 Oro”. Terzo posto, poi, per la provincia di Napoli, più precisamente a Vico Equense, dove un giocatore si è portato a casa 25mila euro con “6 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, messi da parte il Lotto e il 10eLotto, dedichiamoci all’estrazione del Superenalotto, che nella giornata di ieri non ha visto, nuovamente, nessuno punto da “6”, con il quale vince il montepremi massimo disponibile. Pertanto, questo significa che oggi il jackpot del Superenalotto vale 48,3 milioni di euro! Nonostante non siano stati centrati tutti e 6 i numeri, un fortunatissimo giocatore ne ha centrati 5, vincendo la bellezza di 188.851,04 euro. Da segnalare, poi, anche la vittoria da “4 Stella”, valsa 38.005 ad un giocatore e le 128 da “3 Stella”, che sono valse 2.686 euro l’una.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente saranno tantissimi i giocatori che, almeno una volta, si sono trovati a fantasticare di riuscire a portarsi a casa il ricchissimo premio centrando tutti e 6 i numeri estratti, immaginandosi come avrebbero impiegato l’importante budget. Ovviamente, la prima cosa da fare dovrebbe essere quella di pensare alle esigenze più impellenti, togliendosi poi anche qualche sfizio o un paio di sogni. Poi, parte del premio si potrebbe utilizzare per finanziare un progetto innovativo in attesa di fondi, magari prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter.

Oggi, per esempio, prendiamo il dispositivo Aura Smart Sleep Mask, ovvero una mascherina pensata per migliorare la qualità dal sonno. Poco ingombrante, è ottima per ogni posizione in cui si dorme e garantisce un oscuramento della vista totale, condizione in cui la maggior parte delle persone riesce ad addormentarsi più facilmente. Leggera e confortevole, possiede anche due piccoli altoparlanti dai quali, tramite l’app dedicata, si possono scegliere diversi suoni rilassanti, con una durata della batteria promessa di 1 settimana.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche speranzoso giocatore del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto potrebbe, ora, avere dei piccoli dubbi sui numeri su cui puntare per tentare la fortuna in serata. Niente paura, perché in tal caso si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma anche i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recente inizio della mostra del cinema di Venezia, giunta alla sua 80esima edizione e che assegna l’ambito Leone d’Oro. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 41, ovvero il cinema, ma anche l’11 che rappresenta il concorso, oppure il 14 che è la mostra. Ancora, si potrebbero giocare il 22, che è il leone, e il 62, ovvero l’oro.

