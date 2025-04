ARRIVANO IL LOTTO E IL 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI CHE CHIUDONO LA SERATA DI ESTRAZIONI

Superata la soglia sempre ambitissima del Superenalotto (con i numeri già pubblicati nel paragrafo subito sotto a questo!), possiamo ora dedicare tutta la nostra attenzione al Lotto e al 10eLotto che hanno in serbo per noi una lunghissima ed articolata serie di combinazioni vincenti associate a tantissimi ricchi premi; purtroppo – però – senza milionari jackpot ad attenderci all’orizzonte, appannaggio esclusivo del concorso superenalottifero.

Prima di procede vi ricordiamo che tutte le combinazioni saranno riportate puntualmente anche sui siti ufficiali dei due concorsi, utilissimi per qualsiasi verifica aggiuntiva che certamente non può mai far male; ma senza dilungarci ulteriormente eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 57 del 10/4/2025

8 – 12 – 18 – 19 – 20 – 40 – 49 – 55 – 60 – 62 – 63 – 64 – 68 – 69 – 74 – 81 – 83 – 84 – 87 – 89

Numero Oro: 55

Doppio Oro: 55 – 40

Extra: 01 – 04 – 07 – 10 – 11 – 16 – 21 – 26 – 36 – 43 – 51 – 61 – 72 – 78 – 82

Estrazioni del Lotto n° 57 del 10/4/2025

Estrazioni del Lotto – Oggi Ruota Numeri Estratti Bari 55 – 40 – 19 – 11 – 08 Cagliari 40 – 84 – 20 – 07 – 36 Firenze 60 – 12 – 08 – 10 – 74 Genova 87 – 68 – 51 – 61 – 89 Milano 20 – 49 – 60 – 82 – 04 Napoli 62 – 89 – 01 – 21 – 29 Palermo 63 – 69 – 81 – 78 – 70 Roma 18 – 69 – 26 – 40 – 65 Torino 74 – 83 – 78 – 16 – 81 Venezia 64 – 81 – 72 – 43 – 02 Nazionale 04 – 45 – 30 – 55 – 34

(I numeri vincenti del concorso ufficiale del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: OCCHI PUNTATI SUL JACKPOT

Con l’arrivo delle ore 20:00 in questo giovedì 10 aprile 2025 si è tenuto il consueto ed attesissimo concorso del Superenalotto che grazie ai suoi classici sei numeri vincenti nelle prossime ore potrebbe (letteralmente!) rendere milionario qualcuno di particolarmente fortunato tra voi, purché naturalmente siate riusciti ad indovinare con le vostre scommesse l’intera combinazione vincente associata al jackpot che oggi vale ben 17,4 milioni di euro!

Dato che il tempo stringe e sicuramente sarete tutti impazienti di scoprire i numeri estratti, ci limitiamo ad augurarvi un sentito buona fortuna e a darvi appuntamento tra qualche minuti per gli altri due concorsi lottiferi, oppure a domani nel caso in cui vogliate tentare nuovamente la caccia al jackpot; mentre ora la passa ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 57 del 10/04/2025

Combinazione Vincente

32 – 40 – 11 – 44 – 24 – 85

Numero Jolly

27

SUPERSTAR

36

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI STANNO ARRIVANDO

Si ripete anche in questo giovedì 10 aprile 2025 il consueto ed immancabile appuntamento con il Lotto che ancora una volta si accompagnerà al 10eLotto e al Superenalotto per dare a tutti voi speranzosi cacciatori di premi tre imperdibili occasioni per accaparrarvi uno dei sempre ricchissimi premi e jackpot che in ognuno di questi concorsi vengono messi in palio dalla Dea Bendata della fortuna: occasioni – è vero – imperdibili, ma che in ogni caso di ripeteranno puntualissime anche nella giornata di domani e poi nuovamente in quella di sabato; il tutto tornando poi protagonisti per l’ennesima volta il prossimo martedì 15 aprile!

Senza guardare troppo in là, vale naturalmente la pena soffermarci sulle estrazioni di oggi e per rispondere ai tanti che certamente si staranno chiedendo a quanto potrebbero ammontare i ricchi premi che abbiamo citato poco fa rivolgiamo il nostro sguardo alla giornata di martedì 8 aprile 2025 per dirvi che tra Lotto e 10eLotto le vincite sono ammontante complessivamente ad oltre 32 milioni di euro: nel primo caso il premio (o meglio i premi, visto che sono due identici) più alto è arrivato a valere 23mila 750 euro; mentre nel secondo si è raggiunta addirittura la soglia dei 60mila con una singola puntata!

SALE A 17,4 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: SI APRE IL CONCORSO DI OGGI

Non è stato da meno neppure il Superenalotto che da solo nella giornata di martedì ha assegnato un totale di 3,8 milioni dei quali addirittura quattro singoli premi sono arrivati all’ottimo valore di poco più di 43mila euro, seguiti in rapidissima successione da altri 3 bottini – comunque ottimi – di poco superiori ai 28mila che assieme ai 79 da oltre 2mila formano il pool di vincite superiori ai mille euro; mentre come moltissimi tra voi avranno già capito è rimasto ancora una volta del tutto intatto il jackpot che seguendo le sue normali consuetudini è nuovamente cresciuto fino all’impressionante cifra – ovviamente in palio oggi – di 17,4 milioni di euro!

I METALUPI ESTINTI TORNANO IN VITA: I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Spetta – come di consueto qui su ilSussidiario.net – infine alla Smorfia Napoletana chiudere questa primissima parte del nostro viaggio tra concorsi ed estrazioni che dopo le ore 20:00 verrà completata da una seconda parte dedicata – naturalmente – ai numeri vincenti del Superenalotto: tra le tante notizie che si potrebbero tradurre in numeri grazie alla Smorfia oggi abbiamo scelto la recentissimi nascita (80) di quei tre bellissimi cuccioli (2) di metalupo (parola non traducibile, ma possiamo affidarci al 21 di ‘lupo’) che erano estinti (47) da più di 10mila anni; ricreati in laboratorio (18) grazie ad una serie fortunata di modifiche (56) al DNA (38) dei loro parenti più prossimi, appunto i lupi.