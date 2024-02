Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 10 Febbraio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto e 10eLotto sono finalmente disponibili. Dopo aver scoperto quelli del Superenalotto, passiamo agli altri due giochi protagonisti di questa serata di concorsi Sisal. Li abbiamo raccolti in diretta, ma dopo averne preso visione, i giocatori possono verificare la schedina del Lotto direttamente online, accedendo alla sezione dedicata sul sito ufficiale o in quella dell’App My Lotteries. Basta inserire nel form preposto il numero seriale presente sotto al codice a barre stampato sulla schedina di gioco.

Magari poi vi ritroverete a cercare informazioni su come riscuotere le vincite, che può avvenire in ricevitoria o online. Questo ci spinge a ricordarvi che la riscossione va effettuata entro 60 giorni dall’estrazione e con modalità differenti a seconda dell’importo della vincita conquistata. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che si aggiungono a quelli del Superenalotto.

Estrazione 10eLotto n° 24 del 10/02/2024

1 – 10 – 11 – 19 – 24 – 28 – 31 – 34 – 36 – 38 – 46 – 51 – 59 – 60 – 62 – 67 – 70 – 78 – 86 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 36

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 36 – 31

Extra: 4 – 5 – 6 – 7 – 13 – 14 – 16 – 18 – 33 – 43 – 45 – 55 – 66 – 73 – 84

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 24 del 10/02/2024 BARI 36 31 11 86 4 CAGLIARI 28 70 31 46 59 FIRENZE 67 24 38 84 13 GENOVA 10 51 11 73 86 MILANO 34 46 87 18 86 NAPOLI 60 31 62 16 7 PALERMO 78 59 6 14 66 ROMA 19 34 33 45 20 TORINO 1 86 43 55 30 VENEZIA 10 36 5 87 33 NAZIONALE 16 25 47 64 28

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Occhi puntati sui numeri vincenti del Superenalotto, freschi di estrazione e arrivati prima di Lotto e 10eLotto. Ora arriva il momento in cui controllare le vostre schedine per capire se sono vincenti. A tal proposito, per controllare il risultato dell’ultima estrazione c’è la combinazione fortunata che abbiamo raccolto in diretta, ma poi dovete procedere con un controllo più approfondito. Sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni riguardanti i numeri vincenti dell’ultima estrazione della lotteria di Sisal, da controllare subito dopo la chiusura del concorso.

Ma ci sono altri metodi: dall’app ufficiale al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, senza dimenticare le ricevitorie dislocate sul territorio, a cui affidarsi per ogni chiarimento. Dunque, ci sono diversi metodi per scoprire se i numeri vincenti del Superenalotto possono regalarvi delle gioie. Presto scopriremo quelli di Lotto e 10eLotto…

Ultima estrazione Superenalotto n. 23 del 10/02/2024

Combinazione Vincente

62 85 72 73 43 86

Numero Jolly

58

Superstar

17

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI 10 FEBBRAIO 2024

Non c’è sabato sera senza le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che tornano oggi, 10 febbraio 2024, per assegnare nuovi premi con i loro numeri vincenti. Si tratta del quarto e ultimo appuntamento settimanale, che può regalare belle soddisfazioni e ricche vincite. In attesa di scoprire i risultati del nuovo concorso Sisal, c’è una classifica da scoprire, quella dei numeri ritardatari del Lotto dopo l’estrazione di ieri. Soffermiamoci, dunque, sulle statistiche, partendo dal 78 su Bari che è al primo posto con 186 turni nella graduatoria dei ritardatari.

Al secondo posto della classifica dei numeri ritardatari del Lotto c’è il 27 su Palermo, che non si fa vedere da 158 estrazioni. Al terzo posto, sull’ultimo gradino del podio, si trova il 52 su Bari, che non si vede da 128 appuntamenti con la fortuna. Al quarto posto, invece, si piazza il 77 su Torino, con 118 assenze. Sono 113 i ritardi accumulati da 89 su Roma, che completa la top five. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala la cadenza 3 su Palermo che è assente da 49 turni. Tra le decine, invece, la 30-39 su Roma è assente da 40 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze ha accumulato 39 turni di ritardo.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Passiamo alle quote del Superenalotto dopo l’estrazione di ieri. Non c’è stato alcun “6” nella terza estrazione della settimana, quindi il Jackpot è salito a 59 milioni di euro. Nel concorso di venerdì, però, sono stati centrati quattro “5” da 31.707,81 euro l’uno. Vanno segnalati poi anche due “4 stella” da 28.911,00 euro. Passiamo poi alle 79 schedine vincenti per quanto riguarda il “3 stella”, che vanta un premio di 2.227,00 euro. Sono 460, invece, le giocate fortunate per i “punti 4”, a cui va un premio di 289,11 euro. Con il “2 stella” sono stati vinti 100 euro: in questo caso sono 1.174 le schedine vincenti.

Passiamo ai 17.628 “punti 3”, ognuno dei quali da 22,27 euro. Andiamo avanti con “1 stella”, la cui vincita di 10 euro è andata 6.594 schedine fortunate. Vincono 5 euro coloro che hanno centrato i “punti 2” e “0 stella”, che vantano rispettivamente 258.320 e 13.673 vincite. L’ultimo “6” al Superenalotto da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Visto che l’ultima estrazione della settimana di Lotto, 10eLotto e Superenalotto cade nello stesso giorno della finale del Festival di Sanremo 2024, possiamo usare la Smorfia napoletana per trarne dei numeri associabili alla kermesse e a tutto ciò che le gravita attorno. Partiamo dall’1, Italia, visto che parliamo di un evento importantissimo per il nostro Paese. C’è poi il 15, ‘o guaglione, il ragazzo, visto che ci sono diversi giovani che si stanno facendo notare. Non può mancare 20, la festa, quella della musica, a cui la Smorfia napoletana associa il numero 55. Ci sono poi i fiori, 81, tipici di Sanremo. Completiamo questo viaggio tra tradizione partenopea ed estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con 31, il padrone di casa, che ci rimanda ad Amadeus, e 40, la noia, che ci fa pensare subito ad Angelina Mango, visto che è il titolo della sua canzone.











