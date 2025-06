Pronti per una nuovissima (e che, come sempre, speriamo possa essere vincente) estrazione dei numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto? Speriamo che la risposta sia positiva perché – e quasi certamente ne sarete già al corrente – proprio oggi, martedì 10 giugno 2025, possiamo inaugurare una nuova, ricchissima settimana con i suoi consueti quattro appuntamenti con questo imperdibile trio di concorsi; mentre resta sempre fermo il fatto che, se non foste pronti, avrete ancora abbondante tempo fino alle ore 19:30 per prepararvi, piazzando tutte le vostre scommesse, tornando poi tra queste righe appena dopo le 20:00 per scoprire come sono andati i sorteggi e, soprattutto, le vostre puntate!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 10 giugno 2025

Dato che l’aspetto più interessante dei concorsi è sempre e comunque quello che riguarda i possibili premi sui quali potreste riuscire a mettere le mani, come sempre facciamo vorremmo rivolgere il nostro sguardo agli ultimissimi concorsi – ovvero quelli che si sono tenuti tra venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025 – per dirvi che la regione in assoluto più fortunata nel Lotto è stata la Lombardia, con premi complessivi dal valore di addirittura 120 mila euro; mentre, grazie al 10eLotto, ha festeggiato soprattutto il Veneto con un totale di vincite superiori ai 53 mila euro, per pochissimo non eguagliati da quei 52 mila vinti in Campania.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 10 giugno 2025: numeri vincenti e simboli

—

Superenalotto n. 92 del 10/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 92 del 10/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 92 del 10/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 7 Giugno 2025

TORNA IL SUPERENALOTTO: OGGI I NUMERI VINCENTI CHE POTREBBERO PORTARCI AL JACKPOT MILIONARIO

Sempre nello scorso weekend – ma soprattutto sabato 7 – anche il Superenalotto ha fatto la sua sempre interessante parte nel capitolo dedicato ai premi vinti dai tantissimi fortunati giocatori che sono riusciti a centrare parte dei suoi numeri vincenti: in particolare, chi ne ha indovinati cinque (ovvero la terza categoria di premi dopo il 6 e il 5+1) si è portato a casa l’ottima cifra di 45 mila euro, accompagnato – pur a distanza – da quegli altri quasi 29 mila vinti con la quinta categoria di premi (ovvero il 4 Stella).

E’ altrettanto (e forse anche di più!) interessante notare che a restare intatto è stato, ancora una volta, il jackpot, oggi giunto all’ottima cifra di 11,3 milioni di euro, che, come sempre, sono solamente in attesa di qualcuno che riesca a metterci le mani sopra, indovinando l’intera sestina vincente!

DOMANI IL SESTO PLENILUNIO DELL’ANNO: I NUMERI ASTRALI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Resta fermo – sempre in conclusione di questi articoli che ogni volta dedichiamo a Lotto e Superenalotto – il consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana che, anche oggi, è prontissima a scavare nelle notizie di cronaca più interessanti e singolari per lasciare a tutti voi, carissimi lettori, una combinazione potenzialmente fortunata per le vostre schedine: in questo martedì 10 la notizia ci porta avanti nel tempo fino a domani, giornata in cui potremo assistere alla Luna (6) delle Fragole (16), ovvero il singolare aspetto che il nostro satellite (65) assumerà per via del sesto plenilunio (71) di questo 2025, tingendosi di colori (32) caldi e intensi ed avvicinandosi all’orizzonte (8).