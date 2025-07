Dopo una serata di martedì piuttosto ricca – ci torneremo a brevissimo, non preoccupatevi -, tornano a farci compagnia i sempre apprezzatissimi e partecipatissimi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che (come di consueto!) allo scoccare delle ore 20 in punto inizieranno il loro viaggio tra estrazioni, numeri vincenti e premi che si concluderà all’incirca un’oretta dopo l’inizio; il tutto – ovviamente – sperando di riuscire a rendere ricchissimo qualcuno tra voi cari lettori e giocatori!

Visto che siamo partiti citando la serata di martedì, vale certamente la pena restare con la mente farmi in quel momento per dirvi che il premio più alto tra tutti e tre i concorsi è arrivato a valere la bellezza di (quasi) 260mila euro: a incassarlo è stato un giocatore di Porto Recanati – alle porte di Macerata – che è riuscito a mettere a segno la bellezza di tre ambi e altrettanti ‘Oro’, un terno e altri tre ‘Oro’ e anche una quaterna ‘Oro’, ovviamente nel concorso del Lotto!

D’altra parte, non è stato certamente da meno il 10eLotto che tra gli oltre 26 milioni di euro assegnati in tutto il nostro bel paese, ha distribuito la bellezza di due differenti – ma in realtà identici nel valore – premi da 50mila euro tra Brindisi (con la Puglia che da sola ha incassato 120mila euro) e Pescara, per poco non raggiunti da quell’altro ottimo bottino da 40mila euro vinto nel barese.

—

Superenalotto n. 109 del 10/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 109 del 10/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 109 del 10/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

TORNA ANCHE OGGI IL SUPERENALOTTO: I PREMI DELL’ULTIMO CONCORSO E IL JACKPOT IN PALIO

Piuttosto ricca anche la serata del Superenalotto che per l’ennesima volta quest’anno non è riuscito ad assegnare il suo ricercatissimo jackpot milionario, ma ha comunque permesso a più di 522mila giocatori di vincete un totale di oltre 3,4 milioni di euro tra i quali vale la pena segnalarvi una coppia di premi identici da quasi 80mila euro l’uno (precisamente 79mila e 905, con anche 86 centesimi) e un’altra coppia da poco più di 49mila: l’abbiamo citato ed è quindi giusto – e in un certo senso doveroso – mettere anche in chiaro che se qualcuno questa sera dovesse indovinare l’intera sestina, sarà il vincitore di ben 23,7 milioni di euro!

QUESTA NOTTE ASSISTEREMO ALLA LUNA DEL CERVO: I NUMERI SPAZIALI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Certi, infine, che qualcuno tra voi carissimi lettori sia forse indeciso sui numeri con i quali potrebbe compilare la sua schedina valida per una delle estrazioni di Lotto e Superenalotto (o comunque anche per tutte e tre, visto che nulla vi impedisce di usare i medesimi numeri per i vari concorsi), chiamiamo all’appello la Smorfia Napoletana: il suo viaggio nelle notizie oggi ci porta – addirittura – nello spazio (62) visto che proprio questa notte (30) ci sarà la cosiddetta Luna (6) del Cervo (12), con il nostro bianchissimo satellite (65) che si tingerà di arancione (48), apparirà più grande (57) e anche più basso (89) e vicino all’orizzonte (8).