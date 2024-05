LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto, 10 maggio, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La settimana lavorativa è finalmente finita – almeno per chi tra voi non lavora di notte o nel weekend – e poco prima di chiudere gli occhi per riposare (finalmente?) fino a tardi a rendere la vostra serata forse migliore c’è il sempre attesissimo Superenalotto: da poco sono stati estratti i numeri vincenti e mentre voi leggete queste righe tocca anche a quelli del Lotto e del 10eLotto, che recupereremo a brevissimo!

Prima, però, diamo il giusto spazio al gioco che tra tutti raccoglie le maggiori speranze di voi giocatori, con il suo jackpot più che milionario (oggi parliamo di ben 101,5 milioni di euro!) e numerosi altri premi che potrebbero comunque, a modo loro, fare comodo per risolvere qualche piccolo problemino. Non vogliamo trattenervi troppo e augurandovi buona fortuna dichiariamo aperta la caccia milionaria scoprendo subito assieme a voi cari lettori i numeri vincenti del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 74 del 10/05/2024

Combinazione Vincente

6 – 40 – 80 – 71 – 55 – 20

Numero Jolly

12

Superstar

75

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COSA BOLLE IN PENTOLA NELL’ESTRAZIONE DI OGGI PER LOTTO E SUPERENALOTTO?

Tornano oggi – per il loro penultimo e sempre imperdibile appuntamento settimanale – i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che speriamo possano donarvi una piccola (o, meglio, una enorme, magari milionaria!) gioia e una sorpresa che potrebbe a dir poco cambiarvi la vita! Il mese di maggio, per ora, ma a dirla tutta anche quello di aprile, sono stati abbastanza ‘contenuti’ nei premi che hanno assegnato, che pur attestandosi sempre sull’ordine dei milioni (ovviamente, considerando i totali i tre giochi associati al Lotto distribuiscono ad ogni concorso) difficilmente hanno superato singolarmente i 50mila euro.

Per farvi un esempio, nella giornata di ieri il 10eLotto vantava un totale di 23 milioni, ma a guardare approfonditamente il singolo premio più alto valeva appena (si fa per dire) 8mila euro e mentre il Lotto in Campania ha regalato un totale di 152mila euro, singolarmente parliamo di premi al massimo da 47mila. Insomma, avrete capito che gli ultimi concorsi non sono stati certamente tra i più fortunati nella storia del Lotto, ma comunque noi vi invitiamo a non gettare la spugna perché pur non diventando milionari, solamente privandovi di un paio di caffè al giorno potreste comunque vincere cifre importanti!

SUPERENALOTTO SEMPRE PIÙ RICCO: VICINO AI MASSIMI STORICI

Purtroppo, quanto detto poco fa per il Lotto e il suo amico 10eLotto vale anche per il Superenalotto, che ieri si è fermato ad un premio massimo (tecnicamente 6 identici in tutto il nostro Bel Paese) di poco più di 31mila euro, seguito da vari bottini da 3.500, 400 e 100 euro, fino ad un minimo di 5/6. Una brutta notizia – almeno per chi ieri pensava di ‘sfondare’ e vedere la sua vita rivoluzionata – ma che si accompagna anche ad una decisamente migliore: nessuno, infatti, ha indovinato la sestina e questo significa che oggi voi giocatori del Superenalotto potreste arrivare a mettere le mani su un jackpot che vale 101,5 milioni di euro!

L’APPUNTAMENTO CON IL DESTINO DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

La nostra idea è che, nonostante l’ultimo mese non sia stato dei più fortunati per i giochi del Lotto – con un jackpot del Superenalotto che non esce dallo scorso novembre -, la ruota della fortuna dovrà per forza girare prima o poi: sperando che quel ‘prima o poi’ sia proprio oggi, vogliamo lasciarvi con il nostro classico excursus sulla Smorfia Napoletana, un gioco nel gioco che per i più superstiziosi rappresenta un appuntamento fisso con il destino.

Dovremmo farlo con i sogni, ma per correttezza useremo una notizia di cronaca recente: la scelta è ricaduta sul simpatico video di mamma orsa che, in California, si è intrufolata nel cortile di un appartamento con i suoi cuccioli per tuffarsi in piscina e insegnargli a nuotare. Che numeri ci consiglia la Smorfia? Il primo, non a caso gli orsi, è sicuramente il 54, che si accompagna bene al 52 e al 2, ovvero la mamma e i cuccioli; non dimentichiamoci poi neppure il trittico 18, 70 e 66 (l’acqua, l’azione di nuotare e, ovviamente, la piscina). Se non vi bastassero ancora, con una piccola digressione potreste aggiungere ancora anche l’89, ovvero l’America, e il 14 che è il video diventato virale in rete.











