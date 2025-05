IL RITORNO DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto, Superenalotto e 10eLotto chiudono una settimana ricca di estrazioni, visto che c’è stata quella di lunedì in più per via di recuperi legati alle recenti festività. Oggi, sabato 10 maggio 2025, è tempo di tentare nuovamente la fortuna e di provare a vincere un premio, in base alle categorie di vincita previsti dai giochi con cui avete deciso di mettervi alla prova. In attesa dei numeri vincenti e dei relativi risultati, possiamo fare il punto della situazione sulle statistiche, con l’attesa per il 27 su Palermo, per quanto riguarda i ritardatari.

Attualmente ha accumulato 118 estrazioni di assenza, ma tra i “latitanti” del Lotto ci sono il 32, sempre su Palermo, con 105 ritardi, il 16 su Milano a quota 104, il 58 su Firenze con 95 assenze, e il 3 su Roma, assente da 93 concorsi. Sul fronte degli ambi delle serie classiche, la cadenza 5 su Torino non si presenta da 70 turni, invece pr quanto riguarda le decine, la 0-9 su Genova e la 30-39 su Torino sono assenti da 42 estrazioni. Tra le figure, la 5 su Venezia non si fa vedere da 55 concorsi.

—

Superenalotto n. 75 del 10/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 75 del 10/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 75 del 10/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUOTE, VINCITE E PREMI CON IL JACKPOT NEL MIRINO

Continua a farsi desiderare il Jackpot del Superenalotto, salito a quota 30,7 milioni di euro in vista dell’estrazione di oggi, visto che non c’è stato alcun 6 ieri. Non sono però, mancate le vincite degne di nota, come nel caso del 5, che vanta ben 7 schedine fortunate, ognuna delle quali ha fruttato un premio di poco meno di 18mila euro. Invece, si sale a ben 416 giocate vincenti per quanto riguarda il 4, ognuna delle quali vale un premio di 374 euro e 60 centesimi. Non mancano i premi minori, che anzi sono numerosi.

Questo è il caso dei 3, che sono stati oltre 15mila, ognuno dei quali da 27 euro circa, mentre chi ha centrato il 2 deve accontentarsi di ritirare 5 euro. In questo caso parliamo di una platea enorme, composta da oltre 239mila giocate. Tra le vincite con il numero Superstar, merita di essere segnalato l’unico 4 stella da quasi 38mila euro, ma sono stati assegnati anche 62 premi 3 stella da poco meno di 3mila euro, senza dimenticare che le quote comprendono ben altre categorie.

UNA DISAVVENTURA INTERPRETATA DALLA SMORFIA

Non sempre si hanno sogni da interpretare con la Smorfia napoletana in vista delle estrazioni, in questi casi potete affidarvi a un evento particolare o a un fatto curioso. Noi siamo sempre pronti a darvi consigli, suggerimenti e magari un po’ di ispirazione. Prendiamo la strana vicenda che ha visto suo malgrado protagonista Rita Dalla Chiesa, a cui hanno rubato l’auto e poi gliel’hanno restituita, lasciandola sotto casa.

Visto che la tradizione partenopea associa numeri a parole, ecco un’interpretazione possibile: con il 41 descriviamo il furto-ladro, con il 7 la macchina, con il 21 il personaggio pubblico, 1 invece per la casa, 26 per la sorpresa e l’incredulità. In questo modo, vi ritrovate una cinquina da giocare su una ruota di vostra preferenza, non necessariamente Roma perché associata alle notizie nazionali o Napoli per rispettare la tradizione della Smorfia.