Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 10 ottobre 2025, concorso Sisal n. 162/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

IL LOTTO E IL 10ELOTTO DI OGGI: L’ESTRAZIONE E I NUMERI VINCENTI DI VENERDÌ 10 OTTOBRE 2025

È l’ora di preparaci agli ultimi saluti per questa giornata di venerdì 10 ottobre 2025, con il Lotto e il 10eLotto che ancora una volta ci accompagneranno all’uscita di questa serata di concorsi e premi, consegnandoci i loro numerini fortunati e aprendo – soprattutto – le porte ai tantissimi premi che qualcuno tra voi potrebbe riuscire a vincere in queste ore!

Visto che le cifre sono tantissime vi ricordiamo che sarà molto importante prestare la massima attenzione nel ricontrollo delle vostre schedine; mentre ora vi vogliamo lasciare senza altri indugi ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 162 del 10/10/2025

01-13-18-20-22-33-38-43-46-50-51-52-58-65-67-69-70-78-79-86

Numero Oro: 50

Doppio Oro: 50-79

Extra: 05-09-14-23-25-31-40-45-53-59-66-74-77-82-88

Estrazioni del Lotto n° 162 del 10/10/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 50 – 79 – 52 – 88 – 45 Cagliari 38 – 69 – 86 – 25 – 05 Firenze 86 – 43 – 66 – 38 – 31 Genova 33 – 13 – 45 – 77 – 09 Milano 01 – 22 – 59 – 31 – 54 Napoli 65 – 70 – 14 – 53 – 71 Palermo 51 – 67 – 82 – 74 – 84 Roma 46 – 18 – 33 – 88 – 08 Torino 78 – 20 – 23 – 05 – 65 Venezia 58 – 33 – 40 – 51 – 89 Nazionale 90 – 74 – 51 – 41 – 40

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e delle estrazioni che si effettuano oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E IL JACKPOT

Carissimi lettori è l’ora di riaprire questo articolo per proseguire con il penultimo passo di questo nostro odierno viaggio tra i concorsi nel corso del quale scopriremo tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto con i quali il più fortunato tra i giocatori (che potrebbe anche essere tra voi che ci state leggendo!) potrà forse portarsi a casa il jackpot da 62,4 milioni di euro!

Dita incrociate, occhi ben aperti e con il nostro consueto augurio di buona fortuna possiamo lasciarvi alla scoperta dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli!

Ultima estrazione Superenalotto n. 162 del 10/10/2025

Combinazione Vincente

61 – 42 – 81 – 82 – 20 – 38

Numero Jolly

16

SUPERSTAR

80

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Rieccoci ancora una volta tra queste righe per dedicare la nostra attenzione ai concorsi del Lotto, del Superenalotto e – ovviamente – del 10eLotto che assieme alla piccola parentesi dedicata al Simbolotto (del quale, però, parleremo in un altro articolo che potete facilmente trovare tra queste stesse pagine) proprio nella serata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, ci regaleranno quattro imperdibili occasioni che diventano – addirittura – cinque se consideriamo che nel frattempo si terrà anche il sorteggio dell’Eurojackpot!

Naturalmente a tutti voi che nelle prossime ore cercherete i numeri vincenti, verremo incontro noi de ilSussidiario.net riportandoveli comodamente tra queste righe che state leggendo; ma visto che il tempo a nostra disposizione è ancora molto nel frattempo vogliamo lasciarvi un paio di numeri: in particolare, si tratta di due fantastici 60mila e 32mila che rappresentano i due premi più alti vinti – rispettivamente – tra 10eLotto e Lotto nel corso della serata di ieri!

È DI 62,4 MILIONI DI EURO IL JACKPOT IN PALIO OGGI NEL SUPERENALOTTO

Sempre ieri – per la seconda volta consecutiva dopo il già ottimo martedì che ha inaugurato questa settimana – il primissimo classificato tra i premi è stato nuovamente il Superenalotto con un singolo bottino dal valore di oltre 165mila euro vinto con una scommessa piazzata online, ma anche con altri quattro premi identici da quasi 40mila euro l’uno assegnati nel medesimo concorso; mentre era assente – l’avrete già capito – il jackpot milionario che ha proseguito nella sua crescita che non si arresta da diversi mesi raggiungendo oggi la soglia dei 62,4 milioni di euro!

L’ENORME ECLISSI SOLARE DEL SECOLO VISTA E TRADOTTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Chiudiamo, infine, questa nostra primissima parte dell’odierno viaggio tra i concorsi – che, ovviamente, si chiuderà attorno alle ore 21 dopo i due appuntamenti con i vari numeri vincenti – con la solita, amatissima, Smorfia Napoletana: la notizia di oggi ci porta in un viaggio nel futuro (67) fino al 27 agosto del 2027 (27 e 8 per la data sono i nostri secondi numeri di oggi) quando, secondo la Nasa, si terrà la più lunga eclissi (57) solare (1) del secolo (77) con addirittura 6 minuti e 23 secondi (potrete usare ovviamente anche il 6 e il 23) di buio (7) completo.