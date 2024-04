Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

Mentre quasi tutto è pronto per l’ultimissima corsa verso il weekend di quiete e relax (o, almeno, ce lo auguriamo) si avvicina anche la nuova sfida contro la Dea Bendata che si giocherà sul terreno dei giochi associati al Lotto e che includono oltre alle 11 ruote anche il 10eLotto e, soprattutto, l’attesissimo Superenalotto! Mano, dunque, sui propri oggettini portafortuna perché la caccia ai numeri si è già aperta ed entro sera potrebbe condurre molti giocatori al cospetto di un bottino in grado di cambiargli la vita.

Per tutti i lettori incuriositi dai premi è nostra abitudine recuperare i bottini più alti vinti nell’ultimo concorso, che nel caso di oggi è quello di amrtedì scorso, ovvero il 9 aprile 2024. Riferendoci subito al Lotto (un po’ per ‘rispetto’ nei confronti del gioco più anziano tra i tre), tra i premi il sito AgiproNews riporta 216,6 mila euro vinti con una scommessa di appena 4 euro, che svettano in cima alla classifica, seguiti da un secondo gruzzoletto di 37.500 euro (vinti, peraltro, con la combinazione minima indovinabile, ovvero un ambo), per un totale nazionale di ben 7,1 milioni.

Nutrendo sempre di più la curiosità dei novizi giocatori sui premi del Lotto a cui accennavamo poche righe fa, ci prendiamo una brevissima digressione nel 10eLotto, che martedì ha quasi quadruplicato il totale nazionale del Lotto, donando quasi 29 milioni di euro ai tanti tra voi che hanno partecipato al concorso. Segnaliamo (sempre tra le quote più alte) in particolare un gruzzoletto da 60mila euro e un altro da 40 mila.

VOLA A 88 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Puntiamo ora finalmente i riflettori sul Superenalotto, ben conosciuto dai giocatori che più spesso sfidano la Dea Bendata e che almeno una volta avranno sognato ad occhi aperti di riuscire a portarsi a casa quell’importantissimo jackpot. Ai novizi, infatti, ci teniamo a ricordare che si tratta del montepremi più alto tra tutti i numerosi giochi a premi, compresi i suoi colleghi Lotto e 10eLotto, ma anche il MillionDay e in moltissimi casi l’Eurojackpot (che funziona in modo simile alla nostra versione ‘domestica’).

Oggi, in particolare, dato che ormai da numerose settimane nessuno tra gli speranzosi giocatori ha intaccato il jackpot del Superenalotto, è cresciuto a ben 88 milioni di euro tondi, che sono sicuramente tanti (anzi, tantissimi) ma anche lontani dal record raggiunto, pari ad oltre 371 milioni. Dedichiamo, per soddisfare i curiosi e i sognatori, anche un attimo alle quote di martedì, che sono andate da un massimo di 46.894,94 euro (con 5 su 6 numeri vincenti) ad un minimo di 5,36.

I NUMERI DELL’ECLISSI: LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Tenendo caldi i motori in vista delle ormai imminenti estrazioni, non possiamo mancare il nostro appuntamento con la Smorfia Napoletana, grazie alla quale si potranno ricavare (rapidamente ed in modo semplicissimo) alcuni numeri da usare nelle schedine, che siano di Lotto, 10eLotto o Superenalotto; anche se tradizionalmente nasce solo per il più antico tra i tre giochi oggi così tanto famosi.

Dimostrare come funziona la Smorfia Napoletana è sicuramente più semplice che spiegarlo e per l’occasione abbiamo scelto la notizia della recente (meravigliosa) eclissi totale del sole che ha incantato gli spettatori americani, rimasti con il naso all’insù per diversi minuti, stupiti dallo spettacolo unico. Partendo da qui, la Smorfia ci consiglierebbe almeno 5 numeri, ovvero: 12, 50, 73, 1 e 3 che sono associati nella tradizione (in ordine) all’eclissi, all’eclissi giornaliera, alla Luna, al Sole e al cielo. Ne servono altri? Ci sono ancora, dietro l’angolo, il 48 (il giorno) e l’89 (l’America) che completeranno le schedine di Lotto, 10eLotto o Superenalotto dei più indecisi!

