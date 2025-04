Nell’ultimo giorno lavorativo della settimana – ovviamente venerdì, che in questo caso è l’11 di aprile 2025 – a spalancarci le porte del weekend ci penseranno come sempre il Lotto, il Superenalotto e l’immancabile 10eLotto che tra premi e jackpot potrebbero dare una notevole ed importante svolta alla vostra vita a due passi dalla sempre attesissima e apprezzatissima Pasqua; il tutto – però – senza ancora chiudere la settimana di estrazioni e concorsi, che prevederà un nuovo appuntamento nella giornata – e soprattutto nella serata – di domani con gli ultimi numeri vincenti settimanali prima di una breve pausa che durerà fino al prossimo martedì!

Dato che sicuramente moltissimi tra voi si staranno chiedendo a quanto possa ammontare concretamente la posta in gioco con questi tra amatissimi concorsi, al di là del fatto che i più fortunati tra Lotto e 10eLotto potrebbero vincere rispettivamente 6 o 5 milioni di euro – ovvero i bottini massimi disponibili con scommesse da 1 euro – vi diciamo che nelle estrazioni di ieri, giovedì 10 aprile 2025, i due bottini più alti assegnanti ai tantissimi vincitori sono ammontati (di nuovo, rispettivamente) a 22mila 500 e 60mila euro; con un totale giornaliero di oltre 27 milioni!

Superenalotto n. 58 del 11/4/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 58 del 11/4/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 58 del 11/4/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

PENULTIMO CONCORSO SETTIMANALE CON IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT?

E sa da un lato i due concorsi – per così dire – più ‘classici’ promettono cifre fino ai 6 milioni di euro, è sempre il Superenalotto ad avere in serbo la promessa migliore e decisamente più allettate per tutti voi speranzosi giocatori con un jackpot che oggi ammonta alla bellezza di 18 milioni di euro e che potrebbe ancora crescere se nessuno fosse in grado di portarselo a casa per l’ennesimo concorso consecutivo; mentre in questo caso nella serata di ieri il premio più alto tra gli 588mila assegnati è arrivato a sfiorare i 41mila euro, seguito – soffermandoci solamente sulla top 3 generale – da altri premi tra i 15mila e i (quasi) 3mila euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA E LE BUONE NOTIZIE SULLA SALUTE DI PAPA FRANCESCO

Con la Smorfia Napoletana che – anche in questo venerdì 11 aprile 2025 – segna la fine di questo nostro articolo dedicato al Superenalotto e agli altri concorsi di oggi, per i vostri numerini fortunati del giorno vogliamo affidarci una volta tanto a quella che possiamo a tutti gli effetti definire una buonissima notizia: è delle ultime ore – infatti – l’annuncio che le condizioni di salute (13) di Papa (58) Francesco stanno visibilmente migliorando giorno dopo giorno al punto che adesso trascorre diverse ore al giorno senza il supporto (50) dell’ossigeno (40); e mentre resta incerta la sua presenza alle celebrazioni (65) di Pasqua (52), ieri ha fatto una visita (16) a sorpresa (45) a San Pietro.