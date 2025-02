IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Possiamo – dopo aver già dedicato una breve parentesi al Superenalotto e alla sua sestina vincente – proseguire ed avviarci alla conclusione di questa serata di estrazioni, sorteggi e premi dedicandoci fin da subito ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto che rappresentano un po’ l’ultimo passaggio di questa serata di premi: la fortuna ha già fatto il suo lavoro e prima che possiate dedicarvi effettivamente ai numeri odierni vi invitiamo a recuperare le vostre schedine e mettervi comodi per procedere al consueto controllo!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 11 Febbraio 2025

Oltre che sul nostro sito, vi ricordiamo sempre che i numeri dei vari giochi si potranno trovare anche sui corrispondenti siti ufficiali, oppure tutti riuniti sul portale dell’Agenzia Dogane e Monopoli; ma visto che siete qui con noi eccovi i numeri vincenti di oggi – martedì 11 febbraio 2025 – del Lotto e del 10eLotto: buona fortuna!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 8 Febbraio 2025

Estrazione 10eLotto n° 24 del 11/2/2025

01 – 04 – 11 – 24 – 28 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 51 – 53 – 57 – 63 – 68 – 75 – 78 – 80 – 83 – 90

NUMERO ORO: 45

DOPPIO ORO: 45 – 41

EXTRA: 03 – 13 – 17 – 25 – 26 – 42 – 47 – 50 – 55 – 60 – 64 – 73 – 79 – 82 – 86

Estrazioni del Lotto n° 24 del 11/2/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 45 41 04 55 42 Cagliari 51 90 39 50 60 Firenze 04 57 11 79 12 Genova 83 57 63 64 06 Milano 75 24 26 82 08 Napoli 37 01 17 25 32 Palermo 80 53 47 03 63 Roma 57 68 73 86 33 Torino 28 43 24 13 31 Venezia 78 83 90 51 01 Nazionale 04 87 35 31 29

(I numeri vincenti del concorso del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti)

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 8 Febbraio 2025

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: APERTA LA CACCIA DEL NUOVO JACKPOT MILIONARIO

Eccoci qua prontissimi per scoprire i numeri vincenti di oggi dei concorsi lottiferi, partendo – mentre siamo in trepidante attesa per l’inizio del festival di Sanremo – come sempre dal Superenalotto che complessivamente vi potrebbe garantire il premio più alto tra tutti i suoi vari colleghi: parliamo (ovviamente!) di quel jackpot che oggi ammonta alla bellezza di 71,5 milioni di euro; ma anche – e non vanno mai dimenticati – a tutti gli altri premi i palio che tendenzialmente oscillano tra i 5 (con il solo numero Stella indovinato, o con 2 della sestina principale) e gli 1,3 milioni (con la combinazioni 5+1 e il numero Stella)!

In generale, noi vogliamo solamente augurarvi un sentitissimo buona fortuna per evitare di sottrarvi troppo tempo in questa importantissima serata sanremese, promettendovi che terremo le dita incrociate per tutti voi carissimi lettori e lasciandovi immediatamente ai numeri vincenti di oggi, martedì 11 febbraio 2025, del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 24 del 11/02/2025

Combinazione Vincente

75 – 79 – 86 – 55 – 9 – 39

Numero Jolly

2

SUPERSTAR

56

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO I NUMERI VINCENTI!

Si è già aperta da poco più di 24 ore questa nuova settimana di febbraio e mentre ci prepariamo all’avvio delle nuovissima edizione del festival di Sanremo 2025 – giunto alla sua 75esima edizione, con la prima diretta che si terrà questa sera – tornano a darci la possibilità di diventare (a dir poco!) ricchi i classici concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: prima della diretta sanremese – infatti – come di consueto alle ore 20, anche in questo martedì si terranno le primissime estrazioni settimanali dei numeri vincenti dei tre amatissimi giochi; sempre portatrici – ovviamente – di ricchi premi e (speriamo di vederlo uscire!) del milionario jackpot!

Visto che questo è indubbiamente l’aspetto più interessante dei tre concorsi, parlandovi di premi vale certamente la pena porre fin da subito i nostri riflettori su quell’incredibile bottino da 250mila euro vinto in quel di Chieti da un fortunatissimo giocatore del 10eLotto che ha centrato un ‘9 Oro’, distaccando ampiamente il secondo classificato – ovvero un giocatore romano – che se n’è aggiudicati 100mila; ma anche il Lotto ha fatto la sua bella figura grazie ad un doppio premio superiore ai 50mila euro (il primo da 65mila e 699, il secondo da 50mila e 596) vinto tra Bologna e Milano!

TORNA OGGI IL SUPERENALOTTO: TUTTI I PREMI TRA QUELLI VINTI E IL JACKPOT DI OGGI

D’altra parte – e forse qualcuno potrebbe averlo giù intuito – il Superenalotto da diverse estrazioni a questa parte sembra essere permeato da un certo alone di sfortuna, tanto che pur avendo assegnato in totale più di 4,2 milioni di euro lo scorso sabato al primo posto della classifica dei singoli premi vediamo un solo bottino da 44mila 623 euro, seguito da altri sette da poco più di 28mila e da 79 vincitori che se ne sono aggiudicati più di 3mila.

Ma se la sfortuna ha colpito lo scorso sabato, forse potrebbe anche significare che oggi la protagonista sarà la fortuna, magari portatrice di quel jackpot che è arrivato a valere l’incredibilmente significativa cifra di 71,5 milioni di euro che si avvicina sempre più ‘pericolosamente’ all’ultima posizione della storica top 10 abitata da un jackpot da 100,7 milioni!

SI APRE SANREMO 2025: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA IN ATTESA DEL FESTIVAL

Ora visto che il tempo stringe, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si avvicinano e che la diretta della kermesse sanremese è ormai prossima all’apertura con le sue 29 canzoni in gara, lasciamo il suo spazio alla Smorfia Napolenata prima di salutarci in attesa delle ore 20:00 per la scoperta dei numeri.

Ovviamente oggi la sua parentesi non può che essere dedicata al Festival (ed ecco il primo numero: 55) di Sanremo (67), con parole associate che potrebbero andare da musica (45) a canzoni (57), passando per concorso (13), cantante (32) e gara (19); ma anche per i numeri significativi di questa edizione come la coppia 20-25, oppure il 75 (per l’edizione di quest’anno) ed anche il 29 per gli artisti in gara!