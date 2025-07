Torniamo ancora una volta questa settimana, ovviamente in questa giornata di venerdì 11 luglio 2025, ad aprire questa nostra consueta attesa dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che verranno – da consueto programma – annunciato non prima delle ore 20 e che saranno i penultimi di questi sette giorni: dato che per giocare dovrete necessariamente arrivare in ricevitoria entro le 19:30, potrebbe farvi comodo sapere che i prossimi appuntamenti si terranno nella serata di domani, sabato 12 luglio.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 11 luglio 2025: numeri vincenti e simboli

Questa settimana – vale la pena ricordare anche questo – si era aperta letteralmente con il botto grazie a una ricchissima serie di premi vinti martedì scorso, ma la giornata di ieri sembra essere stata un pochino più contenuta con il Lotto che al più fortunato dei vincitori ha garantito (per così dire) “solo” poco più di 27mila euro e il 10eLotto che si è fermato alla (nuovamente: per così dire) “misera” soglia dei 17mila e 500 euro; il tutto, però, fermo restando che tra uno e l’altro hanno assegnato più di 26 milioni di euro complessivi!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 10 Luglio 2025

—

Superenalotto n. 110 del 11/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 110 del 11/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 110 del 11/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti dei concorso del Superenalotto di tutte le altre estrazioni sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 10 Luglio 2025

IL CONCORSO DI VENERDÌ 11 LUGLIO 2025 DEL SUPERENALOTTO: JACKPOT E NUMERI VINCENTI

Più o meno la stessa sorte che vi abbiamo appena descritto per gli altri due giorni è toccata – sempre ieri – anche al Superenalotto, con i tanti (più di 613mila) premi assegnati che non hanno nuovamente visto uscito il jackpot, oggi giunto fino alla soglia di ben 24,3 milioni di euro: tra i premi che abbiamo appena citato, il colpo più interessante ha raggiunto il valore di poco più di 27mila euro, vinti – però – da ben 3 differenti giocatori; mentre oltre a loro, siamo certi che siano stati piuttosto soddisfatti anche quegli 8 che se ne sono portati a casa pochi più di 20mila, senza dimenticare gli ultimi 98 che hanno chiuso la serata con 2mila 214 euro per ognuno di loro!

TANTI AUGURI A GIORGIO ARMANI: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLO STILISTA

L’ingrato compito di chiudere questo nostro viaggio che ci porterà direttamente fino alla scoperta dei numeri vincenti di oggi di tutti i concorsi spetta anche oggi – come tutti gli altri giorni – alla Smorfia Napoletana che esattamente come un paio di giorni fa, in questo venerdì è incentrata e dedicata a un compleanno (e abbiamo già il primo numero: 52): in particolare, si tratta del 91esimo (altro numero per voi!) del famosissimo stilista (2) Giorgio Armani, nato l’11 luglio del 1943 (11-7-19-43) e diventato una delle indiscusse icone (58) della moda (85) mondiale.