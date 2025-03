I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI I VISTA DEL JACKPOT MILIONARIO

Tra pochissimi minuti potremo finalmente scoprire se in questa giornata di martedì 11 marzo 2025 è stato finalmente azzerato il jackpot milionario in palio nel Superenalotto oggi arrivato a valere la bellezza di 84,2 milioni di euro: per portarvelo a casa – come sempre – il requisito sarà quello di aver centrato l’intera sestina vincente che è stata appena estratta ed annunciata, ma in ogni caso vi ricordiamo sempre che i premi non si fermano al jackpot ed includono altre – sempre ricche – undici possibilità!

Tra queste ultime, la minima vanta una probabilità di vincita di 1 schedina su 22 che pur sembrano a tutti gli effetti alta è comunque ben minore dell’1/622,6milioni necessari per il bottino milionario; ed augurando tutta la fortuna del caso, vi lasciamo subito nelle mani della Dea Bendata con i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 40 del 11/03/2025

Combinazione Vincente

48 – 90 – 27 – 55 – 58 – 22

Numero Jolly

63

SUPERSTAR

11

LOTTO E SUPERENALOTTO, IN ARRIVO I NUMERI VINCENTI

Possiamo dire aperta proprio oggi – ovvero martedì 11 marzo 2025 – l’ennesima corsa annuale (di fatto la 40esima consecutiva dall’inizio di gennaio a questa parte) nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che ci parla di migliaia e migliaia di euro in paio tra premi e jackpot, in attesa di qualcuno che sia in grado di riuscire ad indovinare una parte (o, meglio ancora, tutti!) dei numeri vincenti: i sorteggi – come da programma – inizieranno tutti allo scoccare delle ore 20:00 e dureranno per una manciata di minuti successivi; mentre già a partire da domani potrete sia correre ad incassare la vostra eventuale vincita, sia piazzare una nuova scommessa per il concorso del prossimo giovedì!

Come sempre facciamo, per occupare questo tempo che ancora ci separa dall’estrazione dei numeri vincenti di oggi rivolgiamo il nostro sguardo verso i premi più alti vinti tra venerdì 7 e sabato 8 marzo 2025 che vedono in primissima posizione la regione Puglia che grazie a due vincite nel Lotto ha incassato in totale la bellezza di 261 mila e 600 euro, seguita a strettissimo giro dal Piemonte che nel medesimo concorso ne ha incassati più di 189mila; mentre all’elenco – in questo caso grazie al 10eLotto – non manca neppure la Lombardia con sei vincite da un totale di 72mila euro!

Estrazione 10eLotto n° 40 del 11/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 40 del 11/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

SALE A 84,2 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I PREMI VINTI SABATO

Dal conto del Superenalotto, dopo un venerdì nel quale è stato centrato un singolo premio da oltre 550mila euro grazie ad un ‘5+1’, il sabato è stato una sorta di giocare di pausa dato che dei 699mila premi vinti (pari a più di 4,4 milioni di euro) i più alti sono ammontanti a poco meno di 30mila euro vinti da 3 differenti giocatori, seguiti da altri 10 fortunati che se ne sono aggiudicati pochi più di 20mila; il tutto mentre per l’ennesima volta consecutiva a ‘latitare’ è stato ovviamente il jackpot che tra un concorso e l’altro in cui ha deciso di non farsi vivo oggi è arrivato all’impressionante (ma ancora lontana dai massimi storici raggiunti) cifra di 84,2 milioni di euro!

DA BIRMINGHAM I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che il tempo stringe e qualcuno potrebbe essere alla ricerca di qualche utile consiglio per compilare le schedine serali del Superenalotto – sempre fermo restando che giocare al massimo entro le ore 19:30 -, accogliamo anche oggi la Smorfia Napoletana che nel suo consueto viaggio tra notizie e numeri ci porta fino al Regno Unito: proprio qui – e precisamente nella città (18) inglese (26) di Birmingham – nei giorni scorsi si è tenuta la prestigiosa mostra (90) canina Crufts Dog Show vinta (66) per la primissima volta nella storia da un cane (6) italiano (59), la giovane whippet veneta (62) Miuccia.