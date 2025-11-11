Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 11 novembre 2025, concorso Sisal n.180/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO E DEL 10ELOTTO DI OGGI: L’ESTRAZIONE DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025

È quasi finita questa nuovissima – ma ormai “vecchia” – serata di estrazioni con il Lotto e il 10eLotto che hanno fatto ancora una volta la loro comparsa accompagnati dalla Dea Bendata che ne ha estratto i numeri vincenti ed è pronta (ovviamente proprio in questo momento!) a rendere vincitore una buona parte dei tantissimi che – quasi – quotidianamente la sfidano per incassare i suoi premi!

Come sempre vi invitiamo a stare attenti e concentrati giusto per i minuti necessari per controllare con cura le vostre schedine e augurandovi buona fortuna vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 180 del 11/11/2025

07-09-11-22-25-27-40-41-51-58-59-60-62-64-66-67-71-74-81-84

Numero Oro: 81

Doppio Oro: 81-64

Extra: 10-14-20-29-33-42-48-56-70-78-79-80-86-88-89

Estrazioni del Lotto n° 180 del 11/11/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 81 – 64 – 11 – 88 – 51 Cagliari 58 – 62 – 41 – 29 – 14 Firenze 07 – 27 – 89 – 20 – 64 Genova 51 – 66 – 42 – 79 – 58 Milano 09 – 40 – 56 – 10 – 78 Napoli 71 – 22 – 67 – 48 – 64 Palermo 71 – 67 – 42 – 89 – 53 Roma 74 – 60 – 86 – 80 – 39 Torino 25 – 11 – 62 – 33 – 87 Venezia 59 – 84 – 74 – 70 – 03 Nazionale 86 – 18 – 87 – 70 – 45

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: IN PALIO IL JACKPOT MILIONARIO

Certi che tutti voi che state leggendo queste righe sappiate perfettamente che si è già aperta – da pochissimo – una nuova corsa verso i numeri vincenti di questo martedì 11 novembre, possiamo dirvi che il Superenalotto si è già fatto vivo nella sala Belli di Roma per annunciare – dopo il consueto sorteggio – i suoi numeri vincenti di oggi e aprire le danze che porteranno (auspicabilmente!) al jackpot!

Questo oggi – ve lo ricordiamo – vale ben 76,2 milioni e visto che non vogliamo sottrarvi tempo della vostra serata, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto; salvo auguravi anche buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 180 del 11/11/2025

Combinazione Vincente

59 – 37 – 3 – 63 – 84 – 42

Numero Jolly

49

SUPERSTAR

64

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

È già pronto sulla linea del via il nuovo appuntamento con i concorsi abbinati al Lotto che in questo martedì 11 novembre 2025 – come in tutte le altre occasioni in cui il gioco basato sulle 11 ruote vi permette di provare a vincere un ricco premio – sarà ancora una volta accompagnato sia dal Superenalotto (il cui jackpot è cresciuto ancora, ma ci torneremo nel dettaglio dopo!), sia dal 10eLotto che tra i suoi tanti concorsi giornalieri ne ha anche uno abbinato esclusivamente agli appuntamenti lottiferi!

Visto che solo qualche giorno fa si è tenuto il doppio appuntamento del fine settimana con i concorsi, possiamo dirvi che le regioni in assoluto più fortunate tra venerdì e sabato scorsi sono state la Campania e il Piemonte: nella prima, infatti, abbiamo visto il Lotto assegnare l’incredibile somma di oltre 172mila euro complessivi (dunque, non riferiti a una singola vincita); mentre nella secondo è stato il 10eLotto a fare la sua parte, con tra vincite per un totale di 51mila euro!

PREMI E JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUESTA SERA UNA NUOVA CACCIA AL BOTTINO MILIONARIO

Ve l’abbiamo “spoilerato” all’inizio di questo articolo e procedendo serrati verso l’orario dell’estrazione possiamo ora dirvi che sabato il Superenalotto si è tenuto ancora ben stretto il suo jackpot, cresciuto per l’ennesima volta verso la soglia di 76,2 milioni di incredibili euro, ovviamente in palio questa sera per chi centrerà tutta la sestina fortunata; ma tra le vincite di sabato possiamo certamente segnalarvi quei (quasi) 48mila euro vinti dai quattro giocatori che di numeri ne hanno centrati cinque, o anche quegli altri 34mila (questi vinti da un solo giocatore) abbinati a quattro numeri con l’opzione “Stella”.

LA CUCINA ITALIANA PREMIATA (ANCHE) DALL’UNESCO: I CONSIGLI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA SUI NUMERI

Per quanto riguarda, infine, il nostro solito appuntamento con la Smorfia Napoletana e i suoi apprezzati consigli per le vostre schedine – potenzialmente – milionarie, quella che abbiamo scelto oggi è una notizia che è una vera e propria ragione di orgoglio per tutti noi italiani: infatti, nei giorni scorsi l’Unesco ha dato il suo primo voto (35) favorevole (25) per inserire la buonissima cucina (50) italiana (59) tra i patrimoni (41) dell’umanità culturali (21) e immateriali; con la decisione (44) ultima che verrà presa il prossimo dicembre (12).