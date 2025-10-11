Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi sabato 11 ottobre 2025, concorso Sisal n. 163/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Una triplice occasione di vincita con Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con l’estrazione di sabato che chiude il quadro dei concorsi della settimana con i nuovi numeri vincenti. C’è voglia di mettere le mani sul ricco Jackpot da 63,2 milioni di euro, cresciuto dopo il fallito assalto al 6. Ma nell’estrazione di ieri sono state centrate comunque delle vincite importanti.

Ad esempio, ci sono stati cinque punti 5, con una quota individuale di 21mila euro circa ciascuno. I 4 punti risultano 210, ognuno premiato con 620 euro circa, mentre ai 9.810 giocatori che hanno centrato tre numeri vanno poco meno di 40 euro. A completare la categoria ci sono i 2 punti, con 180.147 vincite da 6,74 euro ciascuna.

Ma delle quote fanno parte le vincite Superstar: due fortunati hanno centrato il “4 Stella”, portando a casa 62.058 euro ciascuno. A seguire 67 vincite da “3 Stella” da 3.993 euro, 909 vincite da 2 Stella da cento euro, 6.242 vincite da “1 Stella” da 10 euro e infine 15.573 da “0 Stella”, ciascuna del valore di 5 euro.

QUALI SONO I NUMERI DEL LOTTO CHE MANCANO…

Dopo l’estrazione di ieri, non è cambiato il vertice della classifica dei numeri che si fanno più attendere al Lotto: l’82 su Nazionale continua a dominare la scena, raggiungendo quota 110 estrazioni di ritardo e confermandosi così leader tra i ritardatari. Alle sue spalle si piazza l’85 su Cagliari, che tocca le 107 assenze, seguito dall’82 su Bari, lontano ormai da 101 turni.

A chiudere la top five dei numeri più “sfuggenti” troviamo due numeri che non sono centenari: ci riferiamo al 69 su Nazionale e il 42 su Firenze, entrambi fermi a 97 estrazioni. Passando alle combinazioni più attese delle serie classiche, la cadenza 4 su Bari non si vede da 59 turni, mentre tra le decine spicca la 70-79 su Cagliari, che manca all’appello da 53 estrazioni. Infine, per quanto riguarda le figure, la 7 su Roma prosegue la sua assenza, che dura ormai da 43 concorsi.

Superenalotto n. 163 del 11/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 163 del 11/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 163 del 11/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LA FARFALLA MONARCA E LA SMORFIA NAPOLETANA

A Long Island, negli Stati Uniti, una farfalla monarca destinata a non volare più è tornata in cielo grazie a un trapianto d’ala eseguito dai biologi del Sweetbriar Nature Center. Con pazienza e precisione, hanno sostituito l’ala danneggiata con quella di un esemplare morto, fissandola con un collante speciale. Pochi minuti dopo, l’insetto ha ripreso il volo verso il Messico.

Questa bella storia ci fornisce un assist per tirare in ballo la Smorfia napoletana, che ci consente anche di trasformare un caso di attualità in una combinazione numerica da giocare. Dal 66 per la farfalla, creatura leggera e fragile, al 48 per il trapianto, simbolo della vita che torna, passando al 27 per il volo, segno di libertà e speranza; 12 per il biologo, figura di chi salva e protegge; 42 per il viaggio, metafora del ritorno e del nuovo inizio.