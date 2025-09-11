Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 11 settembre 2025, concorso Sisal n. 145/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Rieccoci tornati ancora una volta – precisamente la 145esima annuale – a parlare di Lotto, 10eLotto e Superenalotto in vista del nuovissimo concorso che si terrà nel corso di questa serata, allo scoccare delle ore 20 in punto con il consueto viaggio tra i numerini fortunati di oggi nel quale saremo accompagnati (d’altronde, come sempre avviene!) dalla Dea Bendata alla scoperta di tutti gli eventuali premi che potreste riuscire a incassare!

Certi che siano – naturalmente – i premi la cosa più importante e interessante per tutti voi che desiderate tentare la fortuna con le estrazioni di oggi, vogliamo dirvi che la regione più fortunata della serata di martedì (ovvero quella in cui si è tenuta l’ultima estrazione!) è stata il Piemonte: proprio lì, infatti, sono stati vinti in totale più di 96mila euro ripartiti in tre premi da 64mila euro assegnati grazie al 10eLotto e in altri due per i restanti 32mila riferiti – naturalmente – al Lotto!

Superenalotto n. 145 del 11/9/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 145 del 11/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 145 del 11/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

È DI 49,5 MILIONI IL VALORE DEL JACKPOT DI OGGI: CRESCE L’ATTESA PER IL SUPERENALOTTO

Non sappiamo, invece, quale sia stato il territorio più fortunato dal punto di vista del Superenalotto, ma a tutti voi curiosi sulle ultime vincite assegnate possiamo dire che il bottino singolarmente più alto ha superato (pur di appena 640 euro) i 41mila euro, portati a casa da ben quattro differenti scommettitori per un totale di oltre 166mila euro in una sola categoria di premi delle undici in palio; mentre martedì nessuno, per l’ennesima volta in questi ultimi mesi, è riuscito a portarsi a casa il jackpot: dato che in questi casi è sua abitudine crescere, se riusciste a centrare oggi l’intera sestina vi portereste a casa ben 49,5 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA CHE COMMEMORA L’11 SETTEMBRE 2001: I NUMERI CONSIGLIATI OGGI

Lasciando l’ultimissimo – almeno, prima di ritrovarci per l’estrazione serale e tutti i numeri vincenti – nostro spazio odierno alla Smorfia Napoletana, visto che normalmente ci rivolgiamo alla cronaca per suggerirvi delle possibili combinazioni, oggi il nostro pensiero non può che andare all’evento che da più di un ventennio caratterizza questa giornata: il riferimento, naturalmente, è all’11 settembre 2001 (e abbiamo già quattro numeri: 11, 9, 20 e 1) quando gli Stati Uniti (63) e l’intero mondo (47) furono sconvolti dall’attentato (50) che colpì il cuore (45) pulsante dell’economia (70) mondiale; ovvero le Torri (17) Gemelle (36) di New York (81).