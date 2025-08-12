Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 12 agosto 2025, concorso Sisal n. 128/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

ARRIVANO I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO: LA SESTINA CHE PORTA AL JACKPOT MILIONARIO

Sperando che siate pronti (potenzialmente) a salire sul carro dei vincitori con questo nuovissimo appuntamento con i numeri vincenti del Superenalotto, possiamo dirci a tutti gli effetti pronti ad accompagnarvi alla scoperta della combinazione di sei numerini che da pochissimo è stata estratta dalla Dea Bendata nella sala Belli di Roma: sestina che proprio oggi potrebbe valervi la bellezza di quei 37,3 milioni di euro che vale il jackpot!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, martedì 12 agosto 2025

Visto che qualcuno starà sicuramente aspettando di vedere le stelle cadenti di San Lorenzo, per non sottrarvi troppo tempo vi lasciamo già il nostro consueto augurio di buona fortuna, aprendo ufficialmente la strada ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 128 del 12/08/2025

Combinazione Vincente

59 – 11 – 82 – 7 – 83 – 26

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 12 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

Numero Jolly

24

SUPERSTAR

54

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Ci avviciniamo a Ferragosto con le grigliate e i falò in spiaggia (per chi abita vicino al mare) che iniziano a far sentire il loro odore di bruciato, ma ancora a separarci da quel momento diversi giorni, intervallati – proprio a partire da oggi – dagli appuntamenti con Lotto, 10eLotto e Superenalotto; ma prima di addentrarci nell’odierno viaggio, ci teniamo già ad avviarsi (e ve lo ripeteremo!) che proprio il giorno di Ferragosto i concorsi si prenderanno una piccola pausa, per poi recuperare il prossimo lunedì, ovvero il 18 agosto!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 9 agosto 2025

Nel momento in cui scriviamo queste righe, purtroppo, non sono ancora disponibili i dati sugli ultimi premi vinti nel Lotto e nel 10eLotto e visto che abbiamo ancora un po’ di tempo a separarci dal sorteggio non fa mai male ricordarvi che le vostre scommesse verranno accettate (per tutti e tre i giochi lottiferi, ma anche per l’Eurojackpot) solamente fino alle 19:30; ma se aveste già perso il treno di oggi, allora potrete semplicemente aspettare fino alle 21:30 per iniziare a portarvi avanti e togliervi il pensiero con una scommessa in anticipo valida per l’estrazione di giovedì 14!

—

Estrazione 10eLotto n° 128 del 12/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 128 del 12/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità)

CON UN JACKPOT DA 37,3 MILIONI, IL SUPERENALOTTO SI RICONFERMA IL PIÙ RICCO TRA I GIOCHI ITALIANI

Sempre pronti – addirittura da pochi minuti dopo le estrazioni serali – i risultati dell’ultimo concorso del Superenalotto dal quale vengono, peraltro, anche determinati i premi in palio nella serata di oggi: se nessuno, sabato scorso, è infatti riuscito a portarsi a casa il jackpot, tanto che l’abbiamo visto crescere fino alla sempre incredibile soglia dei 37,3 milioni di euro in palio oggi; d’altro canto, ci sono stati anche alcuni bottini decisamente interessanti: è sicuramente il caso di quei 40mila 796 euro vinti con due differenti schedine; ma anche – seppur in misura ovviamente minore – di quegli altri sei premi da 29.178 euro e pochi altri spiccioli vinti sempre nella serata di sabato!

LA PIOGGIA DI STELLE CADENTI VISTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA: QUALCHE NUMERO PER LE VOSTRE SCHEDINE

Visto che abbiamo aperto questo articolo parlandovi di Ferragosto, vale la pena rimanere nel tema delle “festività” estive anche per il nostro appuntamento giornaliero con la Smorfia Napoletana che ci riporta indietro nel tempo per i concorsi di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: la data di nostro interesse è quella della scorsa domenica (55) 10 agosto (10-8 come numeri possono esservi sicuramente utili!) in cui si è festeggiato (41) San Lorenzo (santo associato al 2), accompagnato dalla splendida pioggia (12) di stelle (18) cadenti (90) che proprio tra la serata di oggi e quella di domani raggiungeranno il loro picco; magari esaudendo (53) il vostro desiderio (3) di diventare milionari (44)!